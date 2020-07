KRITISK: Mudassar Kapur. Foto: PETER MYDSKE

Jernbanereformen: Arbeiderpartiet har sporet helt av

Når Ap i ledtog med resten av venstresiden vil reversere jernbanereformen er det først og fremst et angrep på min og din rett til et bedre togtilbud.

Mudassar Kapur, leder av finanskomiteen (H)

Når Jernbanereformen skal reverseres er ikke poenget til venstresiden at togtilbudet skal bli bedre. Poenget deres er ikke å redusere utslipp eller ha en politikk som gir pendlere et alternativ til bilen. Man ønsker rett og slett å ofre en moderne jernbanepolitikk for å gjenopplive statsmonopolet.

Staten eier ikke togene som kjører på skinnene. Jernbanereformen er kort fortalt ganske komplisert, men på sin side også ganske enkel. Før kunne bare NSB kjøre tog i Norge. Etter reformen eier fortsatt staten skinnene og infrastrukturen, men jernbaneselskaper kan konkurrere om ulike strekninger. Eksempelvis vant Vy anbudet om Bergensbanen og GO-ahead om sørlandsbanen. De som kunne levere det beste tilbudet med best kvalitet vant, det gjør at staten sparer milliarder, og tilbudet ble bedre.

Vi politikere forvalter fellesskapets bidrag til velferdssamfunnet over skatteseddelen. Heldigvis er nordmenns vilje til å betale skatt høy fordi vi føler at tjenestene og sikkerheten vi får tilbake er gode. Er det da god politikk å skrote jernbanereformen til tross for at det sparer fellesskapet for store summer? Aps Sverre Myrli uttalte følgende om reformen «Jeg sier det samme nå som jeg har sagt før: Det som kan stoppes skal stoppes». «Det som kan reverseres av omorganisering skal reverseres», sa SVs Arne Nævra på sin side.

Dette er et kjent reverseringsspor fra venstresiden og jeg lurer dermed på hva deres svar til pendlerne er hvis det ikke er bedre plass, bedre tilbud og bedre kvalitet?

Coronakrisen har satt statsfinansene våre under press. Hvis vi skal bevare den velferdsstaten vi alle setter pris på må vi ikke bare være nøysomme, vi må også sørge for at vi får mest mulig velferd ut av hver skattekrone. Da må vi reformere, og ikke reversere. Vi var nødt til å bruke mer penger under Koronakrisen, men nå er tiden kommet for veien ut av krisen. Da må vi fylle opp statskassen igjen slik at vi takler neste krise og sparer til ungdommen.

Arbeiderpartiet og Høyre har alltid stått sammen om de store reformene. I et lite land er det viktig at de store partiene skaper forutsigbarhet. Dette er en linje Brundtland og Stoltenberg stod fjellstøtt på. Støre på sin side synes å bukke under for presset fra SV og Rødt. Det har vi sett i forbindelse med flere reformer.

Når venstresiden ikke kan begrunne en reversering av jernbanereformen med redusert bilkjøring, skape et bedre tilbud for kundene eller reduserte utslipp faller kritikken på sin egen urimelighet. For venstresiden er statsmonopolet det viktigste, for Høyre er det viktigst at du og jeg får det beste togtilbudet

