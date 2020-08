SVARER: Jan K. Karlsen. Foto: Privat

Debatt

Strandsonen privatiseres på Høyres vakt

I VG 17. juli imøtegår Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) kritikk fra VG på lederplass 13. juli om at regjeringens politikk bidrar til å svekke allmennhetens tilgang til strandsonen.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Jan K. Karlsen, Asker, indre Oslofjord

Astrup skriver at strandsonen er sikret mot bygging innenfor 100-meters beltet og at regjeringen har styrket allmennhetens tilgang til strandsonen. Samtidig innrømmer Astrup at lovverket er tilpasset til lokale forhold.

Tilpasningene går ut på at det har blitt enklere å få tillatelse til å bygge i strandsonen, altså innenfor 100-meters beltet. Regjeringens hovedargumentasjon er at vår langstrakte kyst er mer enn Oslofjorden og sørlandskysten, slik Astrup skriver i VG.

les også Bedre regelverk for strandsonen i hele landet

I tillegg har regjeringen Solberg gradvis overført mer forvaltningsansvar til den enkelte kommune og dermed svekket statens og fylkeskommunens rolle i forvaltningen lokalt. Det er grunn til stor bekymring over at kommuner og lokalpolitikere skal styre forvaltningen av vår felles kystlinje, samtidig med at lovverket for sikring av 100-meters beltet vitterlig er svekket.

Endringene vil angivelig bidra til mer bygging og flere privatiserende tiltak og spesielt i kystkommuner hvor store økonomiske verdier settes i spill, slik som i pressområder. En blå og mørkeblå politisk styrt kommune har en lei tendens til å velge side for den private eiendomsretten i strandsonen – foran allemannsretten.

Dersom Astrup ikke kan fremlegge bevis for det motsatte, og aller helst i Høyrestyrte kommuner i pressområder, så er det en realitet at strandsonen privatiseres på Høyres vakt.

Publisert: 03.08.20 kl. 12:37

Les også

Fra andre aviser