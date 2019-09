SVARER: – Awais Aslams Arbeiderparti vil tydeligvis helst late som ingenting. Det er ikke derfor jeg er politiker, skriver Siv Jensen. Foto: Therese Alice Sanne

Det handler om likestilling

De bevisste misforståelsene har stått i kø etter at jeg advarte mot å akseptere religiøse særkrav, slik som å nekte å håndhilse. Det virker som om mine motstandere mest av alt er provosert over at jeg kaller det snikislamisering.

SIV JENSEN, leder i Frp

Arbeiderpartiets bystyrekandidat Awais Aslam går lengst i et svar til meg i VG mandag. Han mener utspillet ikke har noen rot i virkeligheten men snarere er «egnet for å spre frykt, sinne og fordommer blant folket.»

Det er godt å se at det likevel er andre i Oslo Arbeiderparti som reagerer på denne stille aksepten, som mener at håndhilsning handler om likestilling og som slår fast at religionskritikk ikke er det samme som hat.

Det er ikke av frykt, sinne eller fordommer jeg argumenterer mot denne uskikken. Det er av hensyn til hvordan jeg mener kvinner og menn skal omgås i dette landet. Kvinner og menn skal være likestilt, møtes som likeverdige og respektere hverandre.

Når norske kvinner nekter å hilse på menn av religiøse årsaker, er noe riv, ruskende galt med den norske likestillingen. Ideen om at kvinner ikke kan hilse på menn er religiøs, og springer ut fra patriarkalske samfunn der kvinnen er underordnet menn. Det er ikke noe som bør aksepteres i Norge.

Om det var katolske skikker Norge ikke klarte å sette ned foten for, ville jeg ikke nølt med å kalle det for snikkatolisering. Men det er ikke det som er problemet. De religiøse særkravene vi har sett eksempler på, kommer i all hovedsak fra islam. Da kan vi velge å snakke om det, ta debattene, eller holde helt stilt og late som ingen ting.

Awais Aslams Arbeiderparti vil tydeligvis helst late som ingenting. Det er ikke derfor jeg er politiker.

