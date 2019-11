TIDSKLEMMA: Stress og tidsklemme-debatten ruller og går i VGs flater, etter at Kamille-redaktør Madeleine Strand skrev om kvinner som sykemelder seg som følge av stress i innlegget «Jeg har skulket jobben. Det må vi snakke litt om». (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: VG Scanpix

Hvem skal fikse «tidsklemma»?

Jeg tror det fortsatt er mulig å klare både jobb og småbarnsperiode om du legger opp til at det er en fase i livet hvor helger og ferier er tiden for å hente seg inn - ikke for å realisere seg selv.

BEATE FAHRE , uavhengig pensjonsrådgiver/ daglig leder

Mira Kahn spør i sitt debattinnlegg i VG 4. november om noen kan fikse tidsklemma. «Ja det hadde vært fint» tenkte jeg.

Jeg kjenner at det til tider kan være krevende å få nok tid til å rekke alt som skal skje. Jobben skal utføres, foreldremøter deltas på og tenåringen trenger hjelp til å forstå andregrads ligningen i matematikk.

Døgnet har som kjent bare 24 timer. Full jobb legger beslag på ca. 8 av disse timene. Lang reisevei krever et par timer i tillegg. Andregradsligningene til tenåringen tar noe av tiden etter middagen, og så er det andre sysler i hus og hjem som krever litt.

Heldigvis har jeg en mann som tar sin del av jobben for å få vår felles husholdning til å fungere sånn passe greit. Jeg har ingen «belastning» med fritidsaktivitetene til tenåringen med unntak av en kioskvakt en lørdag i løpet av året. Men når min gamle mor blir akuttinnlagt på sykehus samme helg som fotballcupen hvor jeg har kioskvakt – da kjenner jeg på at 24 timer i døgnet ikke alltid er tilstrekkelig.

Da jeg leste videre i innlegget fra Mira Kahn, så skjønte jeg at det ikke var min «tidsklemme» hun tenkte på.

Hun skriver om småbarnsforeldres hektiske tilværelse. Og ja – det er hektisk i småbarnsperioden også – det husker jeg godt. Ekstra hektisk husker jeg det var i den perioden jeg var helt alene med to små som måtte leveres og hentes i hver sin barnehage.

Kahn kommer i sitt innlegg med noen forslag som hun tenker kan hjelpe småbarnsforeldre.

Jeg tror hun kan ha rett i at å jobbe 80 % i småbarnsperioden kan gi mindre stress for både voksne og barn.

I en periode av småbarnsfasen jobbet jeg redusert. Tok fri hver onsdag og fikk delt opp uken. Det ga en bedre balanse i hverdagen for alle. Husker det var litt trangere økonomisk i den perioden jeg jobbet 80 %. Redusert arbeidstid ga selvfølgelig redusert inntekt. Men jeg angrer ikke på at vi prioriterte bort både ferier og nye møbler for at vi kunne få en bedre balanse i hverdagen. Barna opplevde ikke ferie i utlandet før skolealder. Vet også at den perioden med redusert inntekt vil gi meg litt reduksjon i pensjon i fremtiden. Men det skal jeg klare å planlegge for.

Også i dag er det er slik at arbeidstakere med omsorg for små barn i de fleste tilfeller har rett til redusert arbeidstid dersom de ønsker det. Men den reduserte arbeidstiden betyr naturligvis også redusert lønn.

Forslaget til Kahn er at småbarnsforeldre skal få jobbe 80 % og motta 100 % i lønn. Det er et forslag jeg ikke kan støtte. Hvem skal betale for småbarnsforeldres ekstra fritid? Næringslivet kommer ikke til å plukke opp regningen for dette.

Småbarnsforeldre har mange fordeler i dag – både i velferdssystemet og i arbeidslivet. Hvis arbeidsgivere skal pålegges ennå mer tilrettelegging og kostnader for ansettelse av småbarnsforeldre så tror jeg det kan resultere i at småbarnsforeldre blir lite attraktive på arbeidsmarkedet.

Tenker Kahn at velferdssamfunnet – som i praksis betyr alle vi skattebetalere – skal betale for ekstra fritid til småbarnsforeldre? Vårt velferdssystem er allerede overbelastet og det kjøres innsparinger på mange områder – blant annet i helsevesenet og eldreomsorgen.

Min gamle mor ble akuttinnlagt med blodforgiftning. Hun ble forsøkt kastet ut av sykehuset mens hun ennå var under kritisk og intravenøs behandling. Det er dyrt å ha folk på sykehus i Norge og de eldre skal ikke tilbake i arbeid som gir penger i statskassen.

I vårt velferdssamfunn blir kritisk syke eldre mennesker behandlet som en pakke som kastes mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene de bor i. Det skal spares – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Den hjerteløse og diskriminerende behandlingen eldre får i vårt velferdssamfunn når de trenger kritiske helsetjenester er sjokkerende. Dette er faktum i det velferdssamfunnet hvor Kahn mener at fellesskapet skal plukke opp enda mer av regningen for at småbarnsforeldre skal få en mindre stresset hverdag.

Jeg vet det er krevende å levere og hente barn og samtidig ha full jobb. Men jeg har problemer med å se at det er tøffere nå enn det var da jeg hadde små barn, full jobb og lang pendlervei.

Livet må leves i faser sa en klok dame til meg engang. Det tror jeg hun har helt rett i. I småbarnsfasen er det stort sett jobb og barn som kan prioriteres. Jeg tror det fortsatt er mulig å klare både jobb og småbarnsperiode om du legger opp til at det er en fase i livet hvor helger og ferier er tiden for å hente seg inn - ikke for å realisere seg selv.

