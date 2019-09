Leder

Skummelt dårlig vær

Stengte veier, full vinter på høyfjellet, digre elver og jordras. Det er dette vi må foreberede oss på.

– Hold dere hjemme, var beskjeden fra ordfører Oddmund Klakegg til innbyggerne i Jølster i helgen.

Han oppfordret absolutt alle til å holde seg innendørs på grunn av regn, flom og skred.

Det er bare halvannen måned siden uvær gjorde uopprettelig skade i bygda. På fylkesvei 451 feide et bredt ras med seg veien, en bil og sjåføren. I tillegg ble flere bygninger og mye infrastruktur ødelagt. Mobildekningen var i et område borte i flere dager.

Den gangen var det massivt regn over kortere perioder som var problemet. Nå er det vedvarende regn. Det er rester av flere tropiske stormer som rammer Trøndelag og Vestlandet særlig, men også i Agder og Telemark har vindkast skapt trøbbel.

Og værbildene som kom inn til VG med full vinter på fjellet, gjør inntrykk. Men det er særlig vannmassene lenger nede som har skapt problemer.

Det er ikke uvanlig at rester av tropiske stormer kommer inn mot Vestlandet i september og oktober. September er vanligvis er den våteste perioden på kysten her.

Likevel er ekstremværet en ny påminnelse om at vi i årene fremover må foreberede oss bedre, både når det gjelder å håndtere krisene når de er her, men også med å bygge Norge for mer ekstremvær.

Nedslående nok viser en ny undersøkelse utført av You Gov gjengitt av Financial Times, at Norge ligger på toppen når det gjelder klimaskepsis. Høyest andel klimaskeptikere finnes i USA, mens Norge ligger på tredjeplass, etter Saudi-Arabia.

I de store oljeproduserende landene tror fortsatt 15 prosent (USA) og 10 prosent i Norge, ikke på menneskeskapte klimaendringer.

Å diskutere med disse folkene er sannsynligvis bortkastet tid. Argumentet pleier å være at det var dårlig vær og storm i Norge i gamle dager, også.

Og det stemmer selvsagt. Vær er noe annet enn klima. Men likevel er trenden tydelig. Det blir varmere og våtere. Dette er ikke noe å tvile på.

Og derfor må vi bruke krefter på flomsikring, skredsikring, solide kraftmaster, broer, veier, hus og offentlige bygninger.

For det holder ikke å jobbe for å begrense oppvarmingen til to grader. Vi må også ruste oss for mer ekstremvær.

