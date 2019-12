SLOTTSPLASSEN I OSLO: Folk samlet seg for å minnes Ari Behn i romjulen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

En utrolig viktig innsats

Både Kirkens SOS og Mental Helse har fått mange henvendelser i julen. Det er så bra de finnes.

På chattetjenesten til Kirkens SOS handlet over halvparten av henvendelsene om selvmord et døgn etter den tragiske nyheten om Ari Behns bortgang, skriver Aftenposten.

Pågangen har også vært stor på hjelpetelefonen deres og Mental Helses hjelpetelefon nå i romjulen. Angst og depresjon kommer høyest opp, ifølge NRK.

En årsak er nok at mediene, som vanligvis er varsomme med å omtale selvmord, denne gangen har gjort det annerledes, også fordi familien har vært åpne.

Generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS berømmer familien for det.

– Dette handler selvsagt om hva hver enkelt tåler, men åpenheten fra familie og kongehus har bidratt til at en hel nasjon har kunnet kjenne og reflektere rundt et vanskelig tema. Åpenhet er viktig når det gjelder selvmord, sier Theis til Aftenposten.

Bortgangen kan bidra til mer åpenhet om selvmord, mener professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning, ifølge NTB.

Og selv om det er vanskelig, må vi på et eller annet vis klare å snakke om selvmord, som er et stort samfunnsproblem. Blant unge under 25 år er selvmord den største enkeltstående dødsårsaken.

Mange tusen er berørt. Og for de etterlatte er nok sorgen og tapet vanskeligere å bære, blant annet fordi selvmord er tabubelagt.

Samtidig er det så viktig at dem som sliter, har noen å søke hjelp hos. Og innsatsen til Røde Kors, Kirkens SOS, Mental Helse og mange flere frivillige organisasjoner, er også i denne sammenhengen uvurderlig.

I Mental Helse oppfordrer de folk til å være direkte og stille spørsmål.

– Det er viktig å vise at man bryr seg, spør hva de sliter med, hva som har skjedd og spør om de har tanker om å avslutte livet, sier Kristin Bergersen til Aftenposten.

Det gjelder både den som sliter og de etterlatte. Dette er en oppfordring til oss alle.

De profesjonelle gjør en svært viktig jobb, ikke minst nå i julen. Samtidig kan det noen ganger være like nyttig å snakke med en privatperson man har tillit til.

Mange etterlatte sier det er fint at folk tar kontakt, og at det er bedre å spørre hvordan det går, enn å unnvike det vanskelige.

Det er en påminnelse om at vi alle kan bry oss mer. Både om dem som sliter og dem som mistet noen.

Publisert: 30.12.19 kl. 15:35

