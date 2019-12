KAMP FOR RETTIGHETER: Arsenals Mesut Õzil har gått ut mot Kinas behandling av landets muslimske minoritet og høster en storm av kritikk. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Kommentar

Kina-Özil 0–1

Det store Kina gjør seg uendelig liten i møte med kritikk. Når Beijing ikke tåler meningene til en fotballspiller scorer Kina årets selvmål.

For mindre enn 10 minutter siden

les også Fanget i Kinas hemmelige leirer

Før helgen kritiserte Arsenal-spiller Mesut Özil i sosiale medier de kinesiske myndigheters undertrykkelse av uigurene, en muslimsk minoritet i det nordvestlige Kina. Den kinesiske statskanalen CCTV reagerte umiddelbart med å fjerne Premier League-kampen mellom Arsenal og Manchester City fra sendeskjemaet.

At millioner kinesiske fotballfans søndag ikke fikk se Arsenal tape er ikke så farlig. Det er verre når Geng Shuang, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, sier at Özils kritikk skyldes at han må ha blitt lurt av falske nyheter. Statlige medier bruker kraftigere skyts.

Global Times kaller Özil for en klovn og beskriver ham som forvirret og hensynsløs. Hans omdømme blant kinesiske fans er ødelagt og hans uttalelser vil få alvorlige følger for Arsenal, mener avisen. Kinesiske fans legger ut bilder på sosiale media av at de brenner Arsenals drakt nummer ti.

ARBEIDSLEIR: Offisielt kalles dette en yrkesskole for muslimer i Xinjiang i Kina, men den er omgitt av vakttårn, høye murer og piggtråd. Denne leiren i Dabancheng skal være en av de største. Foto: THOMAS PETER / X90176

les også Kina sender barn av muslimer på barnehjem

Det mest skremmende er å se Kinas overreaksjon på en personlig meningsytring. Som en raskt voksende global stormakt opptrer Kina med stor selvsikkerhet. Men regimets selvbilde slår sprekker når de møter kritikk. Da viser de sitt sanne ansikt. Kina svarte Özil på en måte som uttrykker en grunnleggende usikkerhet.

Det er ikke første gang Kina slår tilbake mot kjente idrettsutøvere eller lag. I oktober ble amerikansk basketball utsatt for Kinas vrede fordi en idrettsleder hadde uttrykt støtte til demokratibevegelsen i Hongkong.

-Verden står midt oppe i et ideologisk slag, mellom det vestlig liberale og det østlige autoritære. Og sport befinner seg i frontlinjen, sier professor Simon Chadwick ved Salford-universitetet til The Guardian.

les også Millioner i interneringsleirer: Marvina vet ikke om moren lever

Kina bruker enorme ressurser på å overvåke sine egne borgere. Da må andre som har ytringsfrihet ta den i bruk. Slik Mesut Özil gjør.

Özil skrev fredag på Instagram om situasjonen i Xinjiang, som han kaller Øst-Turkistan. Han skrev blant annet stengte moskeer og skoler, om tvangsarbeidsleire for menn og tvangsekteskap for kvinner. Han anklaget muslimer for å være tause: -Vet de ikke at å godta forfølgelse er det samme som forfølgelse.

Kina benekter forfølgelse og begrunner tiltak med hensynet til nasjonal sikkerhet og terrorfare. Men Özils kritikk er i store trekk lik den som er kommet fra FN-organer, menneskerettighetsorganisasjoner og politikere. Den systematiske forfølgelsen av etniske og religiøse minoriteter i Kina er grundig dokumentert. Amnesty International skriver i sine rapporter om uigurene at de utsettes for masse-internering, politisk indoktrinering og religiøs undertrykkelse. Inntil en million uigurer kan ha blitt tvangssendt til leirene.

les også Erna må slutte å smiske med Kina

Det er ikke første gang Özil har vært omstridt, eller at han bruker sosiale medier til annet enn fotball-chat. Han skrev i fjor om hvorfor han trakk seg fra det tyske landslaget, Han forsvarte hvorfor han lot seg fotografere sammen med Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan. Det er gode grunner til at dette ble kritisert. Tyrkia er et land som fengsler journalister og stenger kritiske medier. Erdogan var endog forlover da Õzil giftet seg i sommer. Fotballspilleren er født i Tyskland i en familie som opprinnelig kom fra Tyrkia.

Arsenals nummer 10 er stor i Kina. Han har fire millioner følgere på Weibo, landets største sosiale nettverk. Kineserne er også opptatt av amerikansk basketball. En leder for NBA-klubben Houston Rockets, Daryl Morey, skrev i oktober en Twittermelding som ble oppfattet som en støtte til demokratiforkjemperne i Hongkong.

Det som videre skjedde illustrerer hvordan idretten settes på prøve i møte med et mektig Kina. Moreys tweet ble raskt slettet og Basketballforbundet uttalte at de var ekstremt skuffet over hans ytring. Slik forsøkte de å hindre kinesiske represalier, men amerikansk basket ble fjernet fra kinesisk TV og erstattet med opptak fra kinesiske kamper. Houston Rockets, som var et av de mest populære basketballag i Kina, ble svartelistet.

les også Özil-saken: – Prøver å flytte debatten vekk fra rasisme

Arsenals reaksjon er like unnvikende. De kom raskt på banen for å understreke at Özil bare gir uttrykk for en personlig mening. Klubben vil holde seg langt unna politikk. Men de sa ingenting da en annen Arsenal-spiller, Héctor Bellerín, på den britiske valgdagen i sterke ordelag tvitret at velgere ikke burde stemme på Boris Johnson.

Kina er viktig for den økonomiske bunnlinjen, for Houston Rockets, Arsenal og andre storklubber. Arsenal har en kjede av restauranter i Kina. I et gigantisk marked gir salget av drakter og supporterutstyr store inntekter. De store klubbene er en global merkevare.

Disse episodene viser hvordan et stadig mer innflytelsesrikt Kina utøver makt. De viser hvor lett Kina lar seg provosere. Det vil koste noe å stå opp mot et stadig mektigere Kina. Men prisen blir høyere om vi lar være.

I USA sa en forbundsleder i basketballforbundet, Adam Silver, omsider sa det opplagte: At idretten har verdier som de alltid må ha med seg. Og at en av disse verdiene er ytringsfrihet.

Hvis idrettsfolk, eller andre, ikke tør snakke om menneskerettigheter har Kina allerede vunnet på walkover.

Publisert: 17.12.19 kl. 09:51

Mer om