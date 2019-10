TOK MOBIL-PAUSE: Victoria Bø sov bedre, ble mer kreativ og mindre stressa av å legge mobilen hjemme. Foto: John Gjertsen

Dette lærte jeg av å «logge av»

Sensuren i Kina gjorde at jeg logget av alt internett, apper og sosiale medier i to uker. Det burde ikke være noe å skrive i avisa om. Men her er det jeg lærte av å være offline.

VICTORIA BØ, forfatter

Jeg la igjen smarttelefonen i Norge da jeg reiste til Kina. Ikke fordi jeg planla noen helsefremmende digital detox, men fordi mange digitale plattformer er forbudt i Kina og umulig å bruke uten ulovlige VPN-løsninger. Så det ble null Face, Insta, Messenger, Gmail, Snap eller Youtube. Den eneste skjermen jeg stirret på i to uker var den vesle svarte firkanten på en analog gammeldags Nokia, en slags nødpeilesender jeg kunne taste enkle tekstmeldinger på og ringe med. Hva lærte jeg av å være helt offline?

Jo, jeg oppdaget at;

1. Jeg digger ytringsfrihet!

Det å kjenne på digital sensur var rett og slett ubehagelig. Jeg er utrolig takknemlig for ytringsfriheten vi har i Norge! Friheten vi har til å skrive og snakke om det som skjer i samfunnet vårt.



2. Jeg ble definitivt mindre stressa. Ikke noen Messenger-meldinger jeg bare måtte svare på mens jeg satt i møter. Ikke noen e-poster som jeg bare måtte håndtere på vei til do. Ikke denne stadige trangen til å se om det bare hadde skjedd noe på sosiale medier. Ingen snap streaks. Ingen røde tall som lokket fra Facebook-appen.

3. Jeg fikk bedre konsentrasjon. Som forfatter er jeg avhengig av å ha et godt fokus for å skrive. Uten nettsurfing og nett så fant jeg det gode fokuset. Jeg så rundt meg på bygninger og mennesker og situasjoner fremfor å begrense oppmerksomheten min til å se på skiftende bilder på en firkantet skjerm. Jeg stirret på hvordan skyene skiftet på himmelen. Jeg så hvor reine gatene var og det fine smilet til småunger som prøvde seg på en forsiktig hilsen på engelsk.

4. Jeg fikk mye bedre samtaler med folk. Den pausen som er sosialt akseptabelt i Norge, ble borte. Og da mener jeg den rare vanen vi har fått med at det er ok å plutselig scrolle litt midt i en samtale. Den vanen forsvant. De i reisefølget som hadde med smarttelefon strevde så mye med å få nettilgang at telefonene ofte ble liggende i veska eller lomma. Så vi snakket sammen ved middagsbordet. Dessuten måtte vi diskutere oss fram til hva som var fakta. Når det var noe vi ikke visste så var det ikke bare å gripe til Google (også forbudt i Kina).

5. Jeg fikk bedre tid. Jeg rakk å tenke gjennom noen av de tingene i livet mitt som jeg bare aldri har tid til å tenke på til vanlig. Jeg hørte masse på musikk, fant nye favoritter. Som forfatter hadde jeg endelig tid til å skrive skikkelige notater.

6. Jeg sov bedre om natta. Ingen surfing før sengetid. Ingen e-poster som tikket inn og skapte tankekjør. Og våknet jeg om natten så var det ingen skjerm eller surfing å ty til, bare myse på tallene på armbåndsuret (også analogt) og så tilbake til søvnen.

7. Jeg ble mer kreativ. Når tankene ikke ble oppstykket av stadige glimt av nettaviser, epost og aktiviteter på diverse apper, så fikk jeg plutselig flere ideer. Denne kronikken for eksempel, begynte jeg å tenke på mens jeg venta på en buss. I Norge ville jeg lest aviser på telefonen isteden.

Og nå? Jeg er tilbake i Norge. Og ja, det var fint å skru på telefonen og følge med på hva som hadde skjedd på nettet. Men det var, egentlig, forunderlig lite viktig som hadde hendt. Jeg måtte til Kina for å oppdage at jeg ikke savnet nettsurfingen som ofte stjeler av tida, ja, den lille greia du vet, når du bare skulle sjekke ut noe kjapt på nettet og du endte på en 45 minutters uplanlagt surfetur.

Kan være jeg går offline igjen. Tilgjengelig. Men bare på SMS.

