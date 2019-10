SVARER: Hvorfor er det forresten alltid greit å be utlendinger om å reise hjem, hvis de kritiserer noe? Spør Sanna Sarromaa. Foto: Marte Vike Arnesen

Debatt

Jeg blir i Norge, Nordby Lunde!

Det er en svært utbredt, men ikke særlig elegant, taktikk å ta utgangspunkt i noe motdebattanten ikke mener, og så argumentere ut fra det, slik som stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde dessverre gjør i sin svarkronikk til meg i VG.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Nordby Lunde tar et fragment av det jeg mener, tolker det i verste mening, og unngår for all del helhet og kontekst. Slik får Nordby Lunde meg til å framstå som en arbeidssky gjøk - noe jeg ikke er.

Jeg synes ikke at det stilles for store krav til oss arbeidssøkende, men heller at noen av kravene er merkelige, til og med tullete. Når man ikke er flyttbar, er for eksempel et krav om et visst antall jobbsøknader innen et gitt tidsrom ganske meningsløst. I småbyer, tettsteder og grender er det ikke noen overflod av ledige stillinger.

Dette måltallet om jobbsøknader er jo årsaken til at det alltid finnes minst én totalt ukvalifisert eller uinteressert søker på hver offentlig søkerliste. Benjamin Olsen, arbeidssøker, 29 år, fra Indre Fjottfjord, blir ikke kommunalsjef i Skjåk, selv om han har søkt på stillingen.

Nordby Lunde gir et inntrykk av at jeg er lei meg for ikke å kunne dra på ferie og samtidig få dagpenger. Det er ikke riktig. Jeg lurte vel mest på hvorfor man ikke mister dagpenger av å reise til Kirkenes, men gjør det av å reise til Helsinki, enda Helsinki er én time nærmere.

Jeg klarer utmerket godt å holde meg à jour om ledige stillinger, og søke dem, når jeg er i Helsinki, og jeg klarer til og med å komme hjem til Norge og ta imot jobb fortere hvis jeg er i Helsinki enn i Kirkenes. Det går syv direktefly hver dag. Hadde jeg dratt til Lofoten, for eksempel, hadde alt vært innenfor, men gud forby at jeg skulle krysse landegrensen. Det må i så fall gjøres på fredag etter klokka fire, ifølge Nordby Lunde, når jeg er ferdig navet for uken!

Det høres litt ut som Nordby Lunde beskriver en ”best practice” og et eksempel til etterfølgelse når hun sier at hun ikke tok ut dagpenger og flyttet til pikerommet hos sin mor. Jeg kan opplyse Nordby Lunde om at jeg verken har mor eller pikerom, så jeg kan ikke gjøre som henne. Til gjengjeld har jeg satt tre kommende skattebetalere til verden som jeg er nødt til å brødfø her og nå.

Mine dagpenger er ikke spesielt store, de sprenger ikke statsbudsjettet og får velferdsstaten til å råtne på rot. Jeg ble arbeidsledig fra en halv lærerstilling og dagpengene er deretter. Jeg betaler fremdeles prisen for kvinnefellen jeg gikk i da jeg fortsatt var gift – deltidsarbeid. Deltidsarbeid over flere år gir også deltidsdagpenger. I motsetning til Nordby Lunde, har jeg aldri vært på Bali. Jeg nyter heller ikke av en sluttpakke og etterlønn, slik som hun gjorde som arbeidssøker. Men for all del, jeg får barnetillegg – tre barn gir hele 51 kroner ekstra hver eneste dag.

I forbindelse med kronikken min fikk jeg mange henvendelser fra andre arbeidsledige som kjente seg igjen i det jeg skrev om. De var glade for at jeg ga en stemme og et ansikt til navingen. De også rapporterte om stigma og mistenkeliggjøring. Jeg fikk en mail fra en kvinne med mastergrad som måtte møte opp på NAV hver eneste dag for å skrive søknader. Dette var noe hun utmerket godt kunne gjøre hjemmefra, men NAV ville passe på.

En annen kvinne med doktorgrad hadde kommet seg på et tiltak for høykompetente arbeidsledige, der hun hadde fått høre at de for all del ikke må ta NAVs pålegg om å søke så og så mange jobber på alvor. ”Det er helt meningsløst for en som har tatt doktorgrad eller hatt lederansvar i 20 år å søke jobb som skoleassistent eller miljøterapeut. De er de første som blir kastet ut av søknadsbunken, enten fordi de er overkvalifisert eller at man mistenker at disse er umotivert til jobben og kommer til å slutte etter kort tid når noe mer relevant dukker opp”, skrev hun. Med rette.

Jeg også har prøvd å søke jobber ved barneskoler, men de vil ikke ha meg der, fordi jeg er lektor og kan ikke brukes til alle fag og på alle trinn. Når NAV nå mener, to måneder inn i min arbeidsledighet, at jeg burde senke kravene og søke skoleassistentstillinger, så sier det kanskje seg selv hvor tullete det er. Det er ingen som vil ha meg som skoleassistent når jeg har maksansiennitet som lektor.

Poenget mitt var aldri at det ikke er fint med regler, men New Public Management fungerer dårlig når ikke saksbehandleren kan ha frihet til å tilpasse organisasjonens krav til den enkeltes behov. Resultatet må vel være å få meg i jobb igjen så snart som mulig, ikke å få meg til å søke flest mulig jobber eller holde meg i Norge. Jeg forstår tanken at det skal være ubehagelig å være arbeidsledig, men det skal vel ikke være straff?

Som politiker burde Nordby Lunde være litt mer lydhør for folkets, i dette tilfellet navernes, erfaringer og opplevelser med systemet. Min kronikk var en systemkritikk. Det er synd at Nordby Lunde ikke ville se det slik. Hvorfor er det forresten alltid greit å be utlendinger om å reise hjem, hvis de kritiserer noe? Kan det ikke tenkes at utlendinger også kan sitte med verdifulle erfaringer som faktisk kan forbedre systemet? Forutsatt at man lytter til dem, da.

