SVARER NORDBØ: Bjørn Takle Friis. Foto: John T. Pedersen, Coop

Debatt

Når handlet du mat sist, Dagfinn Nordbø?

I en kronikk i VG, som kunne vært skrevet tidlig på 80-tallet, langer Dagfinn Nordbø ut om at «lavpriskjedene hjernevasker oss». Jeg inviterer ham til å besøke en av butikkene våre for å se hvordan vi løser nordmenns etterspørsel etter både lave priser og et stort utvalg.

Oppdatert nå nettopp







Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge

Nordbø hevder at fremveksten av lavpriskjeder har gått på bekostning av kjøpmenn med lokale kunder og supermarkeder med stort utvalg og kompetent personale. Og at vinnerne er dagligvarekonger som bader i milliarder.

Dette er ikke tilfellet for Norges nest største dagligvareaktør. Coop eies ikke av noen få, men av 1,8 millioner medeiere som også er våre kunder.

Hos oss er det ingen styrtrike matvarebaroner. Våre kunder er heller ikke pris-zombier, men medeiere som stiller store krav til service, utvalg og pris. Vi bruker derfor energien vår på å møte disse kravene samt å skape verdier for våre kunder og medeiere.

les også Lavpriskjedene hjernevasker oss!

Nordbø synes å ha et bilde av lavprisbutikkene slik de var i sin spede begynnelse. Da var vareutvalget begrenset til mellom 500 og 1000 varer, og kundenes handleopplevelse handlet om alt annet enn inspirasjon og god service.

Tidene har heldigvis forandret seg.

Extra, som er Coops lavpriskjede, har ifølge tall fra analyseselskapet Nielsen mer enn 6000 ulike varer i hyllene. Dette er mest av lavpriskjedene og mer enn et supermarked fra den tiden Nordbø vil tilbake til.

Sortimentet spenner fra et bredt utvalg frukt og grønt til økologi- og vegetaralternativer, lokale spesialiteter, meieriprodukter, ferske fiske- og kjøttprodukter, samt ferske brød og bakervarer.

I tillegg har vi små distriktsbutikker med lokalt tilpasset utvalg, supermarkedkjeden Coop Mega med 20.000 ulike varer og hypermarkedkjeden OBS med alt man trenger og mer til. Vi har også dyktige konkurrenter og produsenter som både holder oss på tå hev og som bidrar til at utvalget blir stadig bedre samtidig som prisveksten på mat og drikke er lavere enn på andre varer og tjenester de siste årene (SSB).

Jeg ønsker Dagfinn Nordbø og alle andre VG-lesere velkommen til en hyggelig handel.

Publisert: 02.10.19 kl. 16:05 Oppdatert: 02.10.19 kl. 16:21







Mer om