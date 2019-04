Statsminister Erna Solberg åpner for å hente hjem foreldreløse norske barn fra tidligere IS-kontrollerte områder. Foto: Gisle Oddstad

Leder

Norske barn i IS-områder

Statsminister Erna Solberg åpner for å bringe foreldreløse barn med norsk statsborgerskap hjem fra tidligere IS-kontrollerte områder. Dette er en fornuftig løsning som det er lett å stille seg bak.

Som samfunn må vi ta ansvar for norske barn som har mistet foreldrene sine, uavhengig av hvor i verden barna befinner seg.

Det blir mer komplisert når spørsmålet dreier inn på i hvilken grad våre myndigheter skal bidra for å få hentet hjem andre norske familier som befinner seg i disse områdene. Også i disse tilfellene er barna uskyldige ofre for foreldrenes valg.

Grunnleggende verdier

Men foreldrene er ikke uskyldige. De må ta ansvar for sine egne handlinger. Det gjelder både kvinner og menn som har reist til IS-kontrollerte områder. Kvinnene er ikke ofre, men selvstendige individer som med åpne øyne har valgt side. Fiendens side. Den som reiser til IS-staten for å bidra på sitt vis, enten det er ved å lage mat, ta seg av barn og være hustru for krigerne, eller ved selv å bære våpen, vil uansett tjene et av vår tids mest brutale og menneskefiendtlige regimer.

Og ikke minst - de som har reist til IS-staten, har sluttet seg til en ideologi som strider mot grunnleggende verdier i vårt samfunn, som ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati og likeverd. En ideologi som skiller mellom «verdige» og «uverdige» mennesker på grunnlag av religiøs tilhørighet, og som bruker vold som politisk virkemiddel. Både overfor sine egne, og i form av terror som rammer uskyldige.

Omsorg og åpenhet

Det finnes ingen kjappe og enkle løsninger for norske barn fra områder som har vært kontrollert av IS. Det er imidlertid åpenbart at myndighetene må forsøke å hente de foreldreløse barna hjem først. Situasjonen for de andre familiene må vurderes grundig. En mulig løsning kan være, slik statsminister Solberg skisserer, at norske myndigheter forsøker å hjelpe alle barna hjem - mens foreldrene ikke får den samme hjelpen til å komme seg tilbake til Norge. Dette forutsetter selvsagt at foreldrene ønsker en slik løsning for sine barn.

Barna som kommer tilbake til Norge, må få nødvendig oppfølging. Det norske samfunnet må ta i mot barna med omsorg og åpenhet. De kan aldri lastes for foreldrenes feil. Her har vi alle et ansvar - også i forhold til hvordan vi omtaler disse barna. I håndteringen av disse sakene er det avgjørende at Norge følger sine internasjonale forpliktelser, og legger den norske rettsstatens prinsipper til grunn. Vi har tillit til at regjeringen her gjør det som er nødvendig. Og fornuftig.

