LITEN TIL Å VÆRE SÅ STOR: – Oslo bør definitivt være på avisenes toppliste for «hjemmesommeren 2020», skriver Jarle Moen. Foto: Jørgen Braastad

... men ikke glem Oslo!

Avisene skriver om det beste landet vårt har å by på. Det er fjellturer, fossefall og gårdsutsalg. Det er mulig VGs journalister vil ut av byen. Men i farten glemte dere et av verdens hotteste reisemål: Vår egen hovedstad.

JARLE MOEN, hotelldirektør

Ja da, i Norge har vi fantastisk natur. Men nei, vi det er ikke alle som har lyst til å «ta» en topp i sommer. Eller bære en tørr niste i timevis på steinete stier. I hvert fall ikke i hele ferien. Vi er mange som hadde gledet oss til en kontinental byferie, med fortausrestauranter, kunstgallerier og solnedgangsdrinker fra takterrasser.

Heldigvis for oss har Norge også en av verdens mest attraktive storbyer.

Så hvorfor er det så få aviser som tipser om ett av Europas hotteste reisemål, Oslo? Hovedstaden har lenge vært på topplisten over beste turistdestinasjoner. I fjor kåret selveste National Geographic Traveller Oslo til et av verdens kuleste reisemål. I 2018 var Oslo på Lonely Planets topp 10 byer i verden å besøke.

Jarle Moen. Foto: PRIVAT

Oslos kvaliteter blir enda mer etterspurt etter coronaen. Oslo er utpekt som verdens beste by for helse og velvære, med over 60 prosent parker og grøntområder, strender, badstuer og verdens lengste sammenhengende urbane havnepromenade. Vi har arkitektur, kunst og attraksjoner i verdensklasse, og du slipper å stå som sild i tønne for å oppleve dem. Europa ser til Oslo for mat, design og godt byliv. Når reiserestriksjonene på kontinentene løsner opp igjen, vil folk trekke nordover i hundretusentalls. Men i sommer har vi byen nesten for oss selv.

Oslo bør definitivt være på avisenes toppliste for «hjemmesommeren 2020».

I over 20 år har jeg tatt imot turister til Oslo. Hvert år, frem til i år, har de blitt stadig flere og mer entusiastiske. For mennesker som kan kjøpe seg all verdens luksus, er Oslo uvurderlig. En britisk popstjerne fortalte, med stjerner i øynene, at hun hadde fisket i fjorden og fått kokken på hotellet til å tilberede den. I hvilken annen storby kan du hente din egen middag like utenfor balkongen? En arabisk prinsesse var målbundet etter å ha tilbragt en hel dag på trikken. Hvor ellers kan du komme deg fra øst til vest på under en halvtime, og attpå i ren luft og en levelig temperatur?

Hadde du gledet deg til New York og tur på MOMA? Astrup Fearnley Museet kan by på noen av verdens aller største moderne kunstnere, med Louise Bourgeois´ «Eyes» midt i parken utenfor. Drømte du om italiensk is etter et bad i solen? På Tjuvholmen kan du gå rett fra stranden til isbaren. Så du for deg romantisk middag på en terrasse i Barcelona? Oslos uterestauranter har ikke bare lengre kvelder, vi har kokker i verdensklasse.

Mens du venter på muligheten til å stå tre timer i kø for å gå inn på Louvre, bør du benytte sjansen til en tur i Ekebergparken. Og er du blant dem som savner shopping blant eksos og hissige bilister i Milano, kan du i sommer i ro og mak handle mye av det samme i gågatene rundt Egertorget.

Om du var her i fjor, finner du noe nytt i år. For noe av det beste med Oslo er at byen er i konstant utvikling. Joda, du har kanskje gått på Operataket, men har du vært inni nye Deichmann? Du har kanskje spist på stjernerestauranten Maaemo eller måpt over hvordan de tryller frem luksusmat av matrester på de andre topprestaurantene i byen? Oslo er ikke bare en by å besøke. Det er en by å vende tilbake til. Spesielt i år.

BY NIGHT: Oslo sett fra øst. Foto: Jørgen Braastad

La oss være ærlige. Ikke alle vil sove i telt på Norgesferie. Noen foretrekker hotellseng med sjokolade på puta. Ikke alle vil våkne til hanegal. Noen vil danse inn i sommernatten på et av Europas beste utesteder. Vi er mange som foretrekker Sofienbergparken fremfor Sognefjorden. Eller croissanter fremfor Kvikk-Lunsj. Verdens største reisemagasiner har Oslo-hotellene på sine topplister. Neste sommer sjekker resten av verden inn. I år står har hotellpersonalet klare til å ta imot bare oss.

Så kjære medie-Norge; ikke glem Europas mest attraktive storby på Norges-ferielistene!

Og jada, hvis noen absolutt får behov for en natt eller to i hengekøye, er det bare å sette seg på t-banen og dingle uti marka. Selv blir jeg å finne i byen. Myggfritt og med god air-condition.

