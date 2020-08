Leder

En ny skolehverdag

Knapt noen dag er forbundet med større grad av forventninger enn første skoledag. Etter hvert som årene går og ritualet får mer preg av rutine, avtar spenningen for de fleste. Men i unntaksåret 2020 er også skolestarten forbundet med avvik fra normalen. I høst er absolutt alle – barn, foreldre, lærere – like spent på hvordan dette skoleåret skal bli.

For det er ikke bare de yngste som nå beveger seg inn i ukjent terreng. Bortsett fra noen uker i vår, har ingen av yrkesgruppene som jobber i dagens skole noen som helst erfaring med dette: Å drive klasseromsundervisning under en verdensomspennende pandemi utenfor kontroll.

Norske myndigheter har i det store og hele håndtert de løpende utfordringene knyttet til coronautbruddet på en god måte. I situasjonen slik den var i vår, med den informasjon man da hadde, var det riktig å stenge skoler og barnehager. Det var også riktig å gjenåpne da man hadde et kunnskapsgrunnlag som tilsa det. Å gjennomføre en tilnærmet vanlig skolestart er i så måte en viktig fortsettelse for at samfunnet skal kunne vende tilbake til en slags normalitet.

Skjønt helt vanlig blir det jo ikke. Sanitære forholdsregler betyr grundigere hygienetiltak. Og det må holdes avstand. Sprit på sprukne barnehender og fravær av nærhet kan likevel ikke bli en ny standard. Det kan bli krevende å balansere den enkeltes behov for omsorg og hensynet til storsamfunnets smittevernkrav.

Samtidig viser nye studier at barn har en mindre rolle i smittespredningen enn man fryktet så sent som i april. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter alle rapporter at barn sjeldnere blir syke enn voksne. Barn bringer også bare unntaksvis smitte inn i en situasjon.

Men barn som blir syke kan smitte andre. Slik er det fortsatt viktig at barn med symptomer holdes hjemme. Barn skal testes for covid-19 selv ved mindre symptomer, understreker FHI, som likevel poengterer at barnehager og skoler ikke har høyere risiko for smittespredning enn andre steder i samfunnet.

Smitte i skoler vil forekomme. Men slike utbrudd vil ifølge FHI reflektere den generelle smittesituasjonen i samfunnet, ikke at skoler er vesentlige arenaer for spredning. Studier fra flere land viser at smitte mellom barn tross alt er relativt sjeldent, og at når det forekommer, er det primært innen samme husholdning.

En svensk undersøkelse viser også at lærere ikke har hatt høyere risiko for å bli coronasmittet enn andre yrkesgrupper, selv om skolene i vårt naboland har vært åpne i hele utbruddsperioden og smitteverntiltakene har vært mindre omfattende enn her hjemme.

Vår honnør går til alle i skolen som gjør at elevene kan vende tilbake til en trygg hverdag, med god sosialisering, og at de får den undervisning de har krav på.

