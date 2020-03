KOS I KARANTENEN: – Et gunstig aspekt med hjemmetilværelsen er å oppdage hva du faktisk har i huset. Dette er tiden for å åpne fryseren. Der kan du blant annet finne lammelåret du kjøpte på tilbud i august, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Kunsten å være hjemme

I disse dager, der alt snus på hodet, er det viktigere enn noensinne å ikke la seg overmanne. Ikke la seg knekke. En gratis medisin som alltid funker, er humor.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Men hvem klarer å beholde humoren når de plutselig må befinne seg mellom hjemmets fire vegger, store deler av døgnet, noen 24/7 i ukevis? Hvordan skal vi få tida til å gå?

Kjære leser, jeg håper du ikke er blant dem som nå har stablet 12000 doruller i et hjørne av stua, eller må smyge deg forbi fem paller Spaghetti á la Capri for å komme inn på badet. Jeg tror selvsagt ikke dere har gjort det. No way, nordmenn er jo så jordnære og fornuftige!

De av dere som har småbarn hjemme nå, er nok blant de hardest prøvede. En statusrapport fra frontlinja sto å lese på Twitter:

Dag 1: Fem timer inn i coronastengte barnehager: Ungene sto opp 05:00. Eldste klikket i vinkel for at det ikke var lyst nok ute og det var min feil. Minsten tok av seg bleien og bæsjet på gulvet. Eldste så ikke bæsjen og tråkket på den. Bare 13 dager igjen.

Det er bare å håpe det går bra. Alt kaos har et sterkt element av humor, ikke alltid i øyeblikket, men når det har gått litt tid. En dag kommer dere til å klaske dere på lårene og fortelle absurde historier om denne perioden. For jo – en dag kommer vi ut på den andre sida.

Fra Kina, med sine drakoniske isolasjonsmetoder, rapporteres at de nå forventer to ting: Babyboom og skilsmisseboom. Skilsmisser er jo alltid trist og leit, men babyboom er helt naturlig å forvente. I en kultur der folk ikke har tid eller overskudd til sex, er det jo et enormt lyspunkt at en rekke mennesker nå slenger hverandre resolutt oppetter veggen og lar det stå til.

Folk kan kanskje la seg inspirere av Boccaccios «Decameronen», et digert bokverk som handler om italienere som isolerte seg under pestens herjinger, og fordrev tida med å fortelle historier og forføre hverandre. Og se hva italienerne gjør nå! De synger fra balkongene, de spiller trekkspill og tamburin og hoier «Volare!»

Det er noe av det vakreste jeg har sett i mitt liv.

Men hva med de som bor alene, og som kanskje ikke liker seg hjemme i det hele tatt? Som lengter tilbake til kontorlandskapet og vannautomaten, og ikke minst alle forstyrrelsene? Dette er faktisk deres store sjanse. Videomøter er, med litt øvelse, ekstremt effektive. I går deltok jeg i et Messengermøte og vi brukte to timer på noe som pleier å ta fire. I tillegg sparte alle reisetiden. Selv om det første kvarteret gikk med til «Hører du meg nå?» «Skru av kameraet!» «Trine hører ikke Åshild, men jeg hører henne». Tilslutt var vi supereffektive.

Et annet gunstig aspekt med hjemmetilværelsen er å oppdage hva du faktisk har i huset. Dette er tiden for å åpne fryseren. Og der ligger det, alt sammen: Røkelaksen du fikk av onkel Andreas i oktober. Lammelåret du kjøpte på tilbud i august. Pinnekjøttet du kjøpte for mye til jul, men nå kan vanne ut og lage verdens beste ertesuppe av. Dette er tiden for de oppdagelsene, inkludert det å forstå at en fryser ikke bare noe du putter noe inn i, men også tar noe ut av.

Og hva med den gulvlista du ennå ikke har fått spikret fast på gjesterommet? Vinduene du ikke har tatt siden i sommer? Romanutkastet som har ligget urørt et helt år? Dine skarpe merknader til relativitetsteorien, som har ligget i en skuff siden 2015?

Når du er i isolasjon, er det utrolig lett å henfalle til sløvhet. Den beste medisinen er selvsagt å få ting gjort. Tving deg selv. Roter du til kåken, flytter rotet seg opp i hodet ditt. Nei, oppvasken skal ikke stå der. Den skal inn i maskinen. Maten skal inn i kjøleskapet igjen, ikke stå på benken. Klesvasken skal inn i skapet, ikke henge tørr på stativet.

Så er det alle opplevelsene. Det er nå du skal finne fram favorittmusikken din. Hvis du er så heldig å eie et lydanlegg, er dette tiden for å skru volumet på 11 midt på blanke formiddagen. På kvelden kan du roe ned med en av de 36 bøkene som står ulest i en stabel på soverommet, eller alle tidsskriftene du ennå ikke har pakket ut av plastomslaget.

Har du ikke denslags, skaffer du deg gratisappene ebokbib eller Bookbite og leser all verdens bøker gratis på brett. Det eneste du trenger for tilgangen er lånekort hos Deichman. På nb.no trenger du ikke engang det, titusenvis av bøker kan leses på nett om du har en norsk IP-adresse.

Siden du nå ikke bruker penger på kulturopplevelser, popper det i disse dager popper opp livestreamede hjemmekonserter med landets beste musikere og artister. Har du råd, støtt dem med en slant på vipps, eller bestill en plate! De har mistet hele inntekten sin over natten, og det vil ta tid før sikkerhetsordningene er gjennomført.

Hele kulturlivet står i fare for å krakelere nå, og hva er vitsen med å leve uten kultur? Uten musikk, teater, komedie, standup, billedkunst, poesi, film, bøker og TV-serier? Glem aldri hva Winston Churchill svarte da han ble spurt om å kutte bevilgningene til kunst, for å øke krigsinnsatsen: – Men hva er det vi kjemper for da?

Skal vi være helt ærlige, sa visstnok Churchill aldri det.

Men det var jævla godt sagt likevel.

Publisert: 19.03.20 kl. 07:51

