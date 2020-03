ALLE I SAMME BÅT: – La oss slutte med å rangere yrker og folk. Nå er det én for alle, alle for én, skriver Erlend Haddeland. Foto: PRIVAT

Vi kan alle redde liv

Akkurat nå har både du og jeg verdens viktigste jobb.

ERLEND HADDELAND, digital markedsfører

Jeg har aldri helt forstått konkurransen, men den dukker opp med jevne mellomrom. Noen sier lærere, andre mener legene. Brått er det ikke lenger rått med master, men fagbrev som gjelder, men hvor i alle dager hadde Norge vært uten bøndene, spør andre. Nå, midt i unntakstilstanden, er vi i gang igjen, og vi rangerer mer enn gjerne jobbene.

Koronaviruset har iallfall lært meg en ting eller to om «verdens viktigste jobb».

Denne uka har vi sett Helse-Norge på sitt vakreste. Sykepleiere, ambulansearbeidere, leger, alle i førstelinjen for et land i krise. Samtidig ser vi teamet på Rema, Kiwi, Coop springe raskere enn noen gang. De har til og med overskudd til å skjenke oss et smil og noen vennlige ord mens vi løfter varene av kassabåndet og labber inn i uvissheten. Og jeg tenker med beundring på barnehageansatte som sørger for at mammaer og pappaer i samfunnskritiske jobber kan hive seg rundt for landet vårt, på renholderne som er første barriere mellom deg og viruset, på journalistene som er tildelt oppgaven med å mette befolkningens enorme informasjonsbehov, på lærerne som improviserer og sørger for at vår viktigste generasjon ikke stopper opp, og på bioingeniørene som sjekker om naboen din er smitta. Når regjeringa lanserer krisepakken for bedrifter, tenker jeg på oljearbeiderne – de fantastiske oljearbeiderne – som gjennom tiår har fylt opp Oljefondet og gjør gigantiske krisepakker til næringslivet over lang tid, mulig. Sånn oppramsing kunne vi fortsatt med i hele kveld.

Vi kommer til å klare dette. Nå handler det om å overleve, men vi skal også leve når alt dette er over. Jeg håper og tror at alle yrkene som er rammet av yrkesforbud eller fullstendig kutt i alle inntekter (hei, flinke frisør- og musikervenner!) får kompensert.

Men hva er egentlig verdens viktigste jobb? Er det læreren, legen, bonden? Er det yrkene som redder liv? I så fall er verdens viktigste jobb besatt av deg. Og meg. For når vi alle tar alle forholdsregler, kan vi, for å låne ordene til helseministeren, «være med å begrense smitte av hensyn til bestemoren din som er gammel, lillesøster med astma, eller naboen med kreft og ikke minst med hensyn til helsevesenet». Vi kan redde liv.

Pokker heller, hver og en av oss har verdens viktigste jobb. Sammen. Det er ingen konkurranse; vi er 100 prosent avhengige av hverandre. La oss alle sammen «gå på jobb» med verdens beste arbeidsmoral. Det krever kondis, vilje til å sette fellesskapet foran oss selv, men jeg vet vi har det i oss.

La oss, vi – verdens vakreste fellesskap på vårt beste – stoppe dette nå, en gang for alle. Jeg håper du er klar. Så la oss slutte med å rangere yrker og folk. Nå er det én for alle, alle for én. Og akkurat nå har du og jeg verdens viktigste jobb.

(Innlegget ble først publisert på Haddelands Facebook-side. Gjengitt her med tillatelse.)

Publisert: 15.03.20 kl. 13:11

