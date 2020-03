Ap-leder Jonas Gahr Støre ledet arbeidet med å samle hele Stortinget bak en strammere kriselov enn det regjeringen opprinnelig hadde lagt opp til. Foto: Terje Bendiksby

Nødvendige innstramminger

Det forteller mye som styrken i vårt demokrati når alle partier på Stortinget stiller seg bak å gi regjeringen utvidede fullmakter i en krisetid.

Kriseloven Stortinget nå har vedtatt, er en mye strammere versjon enn den regjeringen opprinnelig la opp til. Den er også mye strammere enn det Stortinget i første omgang var innstilt på å akseptere. Norge trenger en kriselov. Men det er helt avgjørende at den ikke går lenger enn helt nødvendig. Og ikke minst – at den ikke bryter med de grunnleggende prinsippene vårt demokrati er tuftet på.

Corona-pandemien setter hele vårt styringssystem på prøver det aldri har vært i nærheten av. Våre lover og regler fanger ikke nødvendigvis opp alle de situasjonene som oppstår når samfunnet skrus ned på lavbluss på grunn av et virus som truer liv og helse. Det sier seg selv at de utøvende myndighetene trenger handlingsrom, de må ta raske avgjørelser både for å hindre smittespredning, og for å sikre innbyggerne nødvendig hjelp og trygghet.

Men det handlingsrommet må ikke være så stort at det undergraver den folkevalgte kontrollen med beslutningene som tas. Maktfordelingsprinsippet må fortsatt gjelde. Det kom mange og gode innvendinger mot det opprinnelige forslaget fra dyktige fagfolk. Disse ble lyttet til, både av opposisjonen og av regjeringspartiene. Det er bra.

Lydhør justisminister: Monica Mæland har hele veien vært åpen for innvendinger fra opposisjonen og fagfolk, et samlet politisk Norge erkjenner de vanskelige dilemmaene vårt politiske system står overfor akkurat nå. Foto: Tore Kristiansen

Den vedtatte corona-loven balanserer regjeringens styringsevne opp mot Stortingets demokratiske kontroll med den utøvende makten. Som det heter i innstillingen som alle partiene stiller seg bak: «Stortinget er landets øverste statsmakt, også i en krise. Særlig i en krise er det avgjørende at viktige prinsipper i en rettsstat fortsatt gjelder.»

Fullmaktsloven vil gjelde i en måned, ikke seks, slik det i utgangspunktet lå an til. Det er mulig å forlenge varigheten, dersom det viser seg å fortsatt være behov for det. Virkeområdet for loven er strammet inn, mens Stortinget har fått utvidet mulighet til fortløpende å føre kontroll med regjeringens maktutøvelse innenfor lovens rammer. Så langt vi kan se, balanserer loven slik den nå ligger, de ulike hensynene så godt det lar seg gjøre.

Vi lever i en ekstraordinær tid. Det krever ekstraordinære tiltak. Men det krever også ekstraordinær årvåkenhet. Også i krisetider må vi stå fast på de grunnleggende verdiene i vårt samfunn. Særlig da.

