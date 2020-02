Gi oss en sexpositiv seksualitetsundervisning!

GLAD-SEX: – Vi vil ha en seksualitetsundervisning som er sexpositiv! En undervisning som tar opp temaer som kjønnsroller og normkritikk, skriver kronikkforfatter Sol Steinslie. Foto: SNU

SOL STEINSLIE, leder i SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Vi spurte ungdom hvilke myter de har rundt seksualitet og svarene overrasket oss. Resultatet ble kampanjen vår #myteknuserne. En informasjonskampanje hvor vi knuser myter rundt seksualitet med fakta. Vi mener at deler av skylden ligger i den dårlige seksualitetsundervisning norske elever får i dag. Lærere og helsesykepleiere har ikke nok kompetanse eller tør ikke å prate åpent om seksualitet med oss ungdom.

Seksualitetsundervisningen norske elever mottar i dag er svært varierende. Ungdom forteller oss om både dårlig og for lite undervisning om seksualitet i skolen. Det finnes mange lærere og helsesykepleiere som gjør en strålende innsats på norske skoler. De setter seg inn i og gir tid til skolemateriell om seksualitet, slik som eksempelvis #uke6. Det er også flere frivillige som holder undervisning for elever, lærere og studenter. Slik som Restart og oss i SNU, for å nevne noen. All denne innsatsen er uunnværlig!

Men ikke alle elever i Norge er så heldige at de får en lærer som engasjerer seg i #uke6 eller som får besøk av oss i SNU. Mange går på skoler hvor seksualitetsundervisningen blir nedprioritert. Hvor man så vidt lærer om å tre en kondom på en banan. Dette er ikke bra nok! Seksualitetsundervisning er så mye mer enn det. Det handler om å bli kjent med seg selv og egen kropp. Om egne og andres grenser. Om variasjonene i seksualitet og kjønn. Det må læres og snakkes om jevnlig gjennom hele skolegangen. Mangelfull undervisning kan føre til at barn og unge søker seg til egne svar på internett og i sosiale medier. Dette kan skape myter rundt seksualitet som kan gi uheldige konsekvenser.

En av de mest overraskende mytene vi hører blant unge er «onani er ekkelt». Mange unge forteller at de er redde for å ta på seg selv og onanere. De er redde for at det er en synd eller at andre skal dømme de og syns at de er ekle. Dette er en myte vi må knuse! Onani er en flott mulighet til å bli kjent med egen kropp og hva man liker. Å snakke åpent og skamløst om onani er essensielt i undervisningen. Det er vanskelig hvis læreren ikke har kompetanse eller er ukomfortabel. Unge forteller oss ofte om nervøse, kleine lærere som helst vil slippe å prate om kropp, sex og kjønn. De forteller om lærere som kun nevner sex mellom funksjonsfriske. Som kun prater om kjønnssykdommer eller forplantning. Svært sjeldent nevnes skeiv seksualitet. Hvordan skal vi unge bli trygge i oss selv om lærere eksluderer, er usikre eller bare prater om sykdom?

Vi vil ha en seksualitetsundervisning som er sexpositiv! En undervisning som tar opp temaer som kjønnsroller og normkritikk. Som snakker om følelser, forelskelse, usikkerhet og press. Som snakker om og reflekterer rundt porno. Som snakker om at alle type kropper eksisterer og at det er topp. At det å bli kjent med egen kropp, egen lyst og egen fantasi er flott. Ikke minst må undervisningen være tilgjengelig og inkluderende for alle. Uavhengig av seksuell orientering, kjønn og funksjonsevne. Vi har alle en seksualitet. Derfor er det viktig at vi bruker et trygt, normkritisk språk som inkluderer alle.

Vi trenger en tverrfaglig innsats på alle nivå. Helsesykepleiere, lærere, skoleledelsen og kommunen må samarbeide tettere. De må kommunisere og koordinere undervisningen. Utdanningsinstitusjonene må gi lærerstudenter og helsefagarbeidere kompetanse på feltet. Slik at de kan gi en trygg og god undervisning til unge. Samtidig må myndighetene sikre nok tid og midler slik at alle barn og unge i Norge får det samme gode tilbudet. Bruk også kompetansen til oss ildsjeler som jobber frivillig med tematikken.

Med den nye læreplanen som nå kommer til skolen har vi sjansen. I den finnes det mål i flere emner som handler om seksualitet. Det nye tverrfaglige emnet, folkehelse og livsmestring dekker også seksualitet. For at disse målene skal bli til god undervisning i praksis må alle lærere få kompetanse og tid. Slik vil vi kunne få en helhetlig og sexpositiv seksualitetsundervisning.

Det vil kunne knuse myter unge har rundt seksualitet og skape trygge ungdommer.

