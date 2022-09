Kommentar

Ikke unaturlig at mistanken går mot ham

BRUKER ENERGI SOM VÅPEN: Helt siden i fjor høst har Putin og hans regime presset Europa med gassvåpenet sitt.

Sabotasjeaksjonene i Østersjøen er en trussel også mot Norge.

Baltic Pipe heter det nye gassrøret som frakter norsk gass til Polen. Det ble åpnet med brask og bram tirsdag.

Men feiringen fikk en kraftig demper.

For samtidig kom det frem at noen har sabotert og laget tre hull på andre gassrørledninger i Østersjøen. Det er flere kilometer mellom hullene. Dette er ingen ulykke.

Gassen som er i rørene bobler ut, og er observert av danske F16-fly. Det har ifølge en svensk seismolog vært flere eksplosjoner i området. Det har ingen naturlig forklaring.

Danske myndigheter har satt krisestab og sendt en fregatt til området. Det er unødvendig å si at det er dramatisk.

GASSEN BOBLET OPP: Det danske forsvaret har frigitt dette bildet som viser gassen boble opp fra lekkasjen i gassrøret på havbunnen.

For ingen tror det dreier seg om uhell. Også russerne snakker om mulig sabotasje.

Noen har laget flere hull på de digre rørene med vilje og latt gassen lekke ut. Rørene vil nå være ubrukelige denne vinteren.

Hvem som står bak er ikke avdekket. Det er mange motstandere av disse rørene. Alt fra Donald Trump til miljøvernere har vært kritiske. Også Polen og Ukraina kjempet i sin tid mot byggingen.

Men polakkene tror det er russerne.

Og det er ikke unaturlig at mistankene går dit. Eksperter hevder at en sterk aktør, som en stat, står bak en så stor aksjon. Putins regime ynder å bruke gass som et våpen. Samt å skape kaos og usikkerhet.

Men hvorfor skulle de ødelegge sitt eget gassrør?

ÅPNET TIRSDAG: Danskenes statsminister Mette Frederiksen var til stede da Baltic Pipe ble åpnet i Polen tirsdag. Gassrøret via Danmark frakter norsk gass til Polen.

Russland kan ikke lenger skremme Europa på samme måte som før med å strupe gassen. For det har de alt gjort.

Putins folk har sagt at gasseksporten i disse rørene ikke kommer opp igjen før Europa opphever sanksjonene mot Russland.

Det var forsøk på utpressing. Som ikke har lyktes.

ØKER BEREDSKAPEN: Energiminister Terje Aasland sa tirsdag ettermiddag at beredskapen økes norsk sokkel.

I tillegg har russerne problemer med egne fulle lager. De vet ikke hvor de skal gjøre av gassen.

Tidligere i høst ble det avdekket av russerne rett og slett brenner opp gassen sin i Finskebukta.

De har altfor mye av den. Og ikke noe sted å selge den. Det er til Europa rørene går.

BRENTE AV GASS I FINSKEBUKTA: Den russiske gassen som vanligvis går i Nord Stream 1 til Europa, ble tidligere i høst brent i Russland like ved rørledningens start. Fakkelen var synlig fra Finland.

Og nå lekker altså den russiske gassen ut flere steder i nærheten av den danske øyen Bornholm.

Det har ikke vært eksportert gass i disse to rørene i det siste. Det ene røret har aldri blitt brukt, ettersom Tyskland stanset åpningen da russerne invaderte Ukraina.

Det andre røret er nede for «vedlikehold», som er et rent påfunn fra russerne.

EN DÅRLIG DEAL: Tysk industri er bygget opp ved hjelp av billig gass som er gått i rør fra Russland. Bildet fra 2011 viser Angela Merkel og Dmitrij Medvedev omgitt av europeiske statsledere under åpning av Nord Stream1.

Dette ser ut som hybrid krigføring, altså krig som foregår andre steder enn på slagmarken, uten regulære soldater.

Og det er ikke første gang man mistenker noe sånt. I det siste har det blitt avdekket droner rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

Om man tenker at russerne står bak, gir det mening at de ikke angriper for eksempel norske rør. Det ville være enda mer dramatisk og nærmere en krigserklæring.

Men det kan være nettopp den faren sabotørene vil fremheve. For dette er en trussel mot hele det europeiske gassystemet.

Interessant nok har den som ødela rørene også holdt seg utenfor danskene og svenskens territorielle grenser. Sabotasjen har skjedd i internasjonalt farvann. Og det helt hårfint i ett av tilfellene.

Det er neppe tilfeldig.

HAR SATT KRISESTAB: Danskens statsminister Mette Frederiksen.

Dette er selvsagt noe også norske myndigheter må ta på høyeste alvor. PST har tidligere advart mot angrep mot norske offshoreinstallasjoner.

For vi har gassrør til kontinentet. Og norsk rørgass har tatt over posisjonen til russisk gass.

Vi er nå den viktigste leverandøren av rørgass til Europa.

Hadde det ikke vært for norsk gass, ville energikrisen på kontinentet vært enda mer alvorlig.

For Russlands del er det dårlige nyheter at en god del av deres gass lar seg erstatte.

KREVER REDEGJØRELSE: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ha redegjørelse i Stortinget etter lekkasjen.

For Putins beste våpen er energi.

Men selv om det er tøft i Europa nå, er kontinentet i ferd med å fylle gasslagrene til randen. De kjøper gass fra andre land og skal etter planen spare inn så mye på forbruket, at de klarer seg uten Putin.

Putin derimot, sliter med protester og en kaotisk moblisering.

Det er et sorgens kapittel at Europa gjorde seg helt avhengig av diktatoren. Polakkene var de som skjønte dette før alle andre.

Nå har de et gassrør med norsk gass som gjør dem friere.

Og selv om det er skummelt at noen tar hull på rørene, understrekes poenget enda tydeligere av sabotasjeaksjonene.

For Europa kan ikke leve uten energi. Men vi kan ikke kjøpe den energien fra Putin.