GRUNNRENTE: – Regjeringens forslag vil få store og uheldige konsekvenser. Skatteforslagene setter en bråstopp for utbygging av ny vannkraft som vi trenger, skriver kronikkforfatterne.

Etterlyst: Et nytt, nasjonalt kompromiss om vannkraften

De neste ukene skal Stortinget ta stilling til en rekke skatteforslag fra regjeringen som omhandler våre felles vannkraftressurser. Regjeringspartiene og budsjettpartner SV bør vise politisk vilje til å endre forslagene, slik at vi unngår at 2023 ble året der statens behov for økte inntekter satte en bråstopp for utbygging av ny vannkraft.

PÅL SKJÆGGESTAD, konsernsjef i Glitre Energi AS

EIMUND NYGAARD, konsernsjef i Lyse AS

FINN BJØRN RUYTER, konsernsjef i Hafslund AS

STEFFEN SYVERTSEN, konsernsjef i Agder Energi AS

KRISTIN AADLAND, konsernsjef i Eviny AS

Utfallet av behandlingen i Stortinget, må klare å ivareta tre hensyn: Behovet for utbygging av mer fornybar kraft, øke – ikke svekke – mulighetene for å få frem langsiktige fastpriskontrakter til næringslivet og at kraftselskapene skal bidra med ekstraordinære inntekter til staten i perioder med høye strømpriser.

Forslagene til regjeringene leverer per nå kun på hensynet til økte, statlige inntekter. Det er uholdbart når vi vet hva som står på spill. Regjeringens stopper investeringer i grønn kraft og svekker mulighetene til å tilby fastprisavtaler til næringslivet.

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent og innføre en ny toppskatt når strømprisen er over 70 øre kWh med tilbakevirkende kraft. Til sammen vil dette øke statens inntekter med 27 milliarder kroner i 2023.

Disse forslagene vil få store og uheldige konsekvenser. Skatteforslagene setter en bråstopp for utbygging av ny vannkraft som vi trenger.

De svekker også muligheten til å tilby langsiktige fastpriskontrakter til næringslivet. I tillegg mister de offentlig eide kraftselskapene løfteevnen til å bidra i andre sentrale grønne satsinger, som for eksempel havvind.

På toppen av dette er deler av forslaget trolig i strid med grunnloven, og flere eierkommuner i regionale kraftselskap vurderer derfor å ta saken inn for rettsvesenet.

MEDFORFATTER: Konsernsjef i Eviny, Kristin Aadland.

Det er en lang og god tradisjon i Norge at ulike aktører i samfunnet samarbeider og finner gode løsninger sammen for å løse de store og viktige oppgavene. Da arbeidsledigheten var høy på starten av 1990-tallet inngikk fagbevegelsen, næringslivet og myndighetene et forpliktende samarbeid om en økonomisk-politisk strategi.

Denne samfunnskontrakten fikk navnet solidaritetsalternativet. Dette var i en krisepreget periode, der løsningene kom frem gjennom samarbeid rundt ekstraordinære tiltak og en holdning om at alle måtte «gi» noe for å forene ulike hensyn.

De krisene vi står i nå er annerledes enn krisene på 1980 og – 90-tallet. Men veien til gode løsninger som forener flere hensyn og står seg over tid behøver ikke å være annerledes. Vårt forslag til politikerne er derfor: La oss ta med oss tankegodset fra solidaritetsalternativet inn i vår tid og gå sammen om å etablere kraftsolidaritetsalternativet.

En slik «grønn samfunnskontrakt» må ha et felles mål: Å forene behovene for utbygging av mer fornybar kraft med behovet for ekstraordinære inntekter til staten i perioder med høye strømpriser og behovet for flere langsiktige fastpriskontrakter til næringslivet. Både de offentlig eide kraftselskapene og myndighetene – gitt situasjonen vi står i – må «gi» noe for å kunne forene disse hensynene.

Les også Ordføreropprør: 43 av 60 kommuner fra Ap og Sp Det foregår flere ordføreropprør i Norge mot regjeringens skatteskjerpelser for landets kraftselskaper.

For at vi skal lykkes med dette må myndighetene ikke innføre skatter som hindrer kraftutbygginger og gjør dem ulønnsomme. Det betyr ikke at kraftselskapene ikke skal bidra mer i en ekstraordinær situasjon. Det er en styrke for Norge at inntektene fra kraftproduksjon går tilbake til fellesskapet. Vi forstår og respekterer også behovet for inndekning i et stramt og krevende budsjett.

Det betyr at vi må finne andre metoder som sørger for ekstraordinære kraftinntekter til staten i perioder med høye strømpriser, metoder som har færre skadelige ringvirkninger enn høyprisbidrag og økt grunnrenteskatt.

Kraftsolidaritetsalternativet innebærer også et tydelig signal om at kraftselskapene hver for seg, som del av våre forpliktelser, raskt vil legge til rette for langsiktige fastpriskontrakter, så snart myndighetene kommer med forskriftene som skal regulere dette. Omfanget og nivået på de langsiktige fastpriskontraktene vil naturlig nok påvirkes av nivået på grunnrenteskatten.

Vi som har det viktige samfunnsoppdraget å produsere kraft ønsker å bidra med vår kunnskap og innsikt til å finne løsninger som forener behovet for økte inntekter med behovet for utbygging av mer fornybar kraft og flere langsiktige fastpriskontrakter til bedriftene.

Vi håper statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland ser verdien av å finne løsninger sammen med kraftselskapene og partene i arbeidslivet.

Løsninger som ikke bare gir mer penger til staten, men også sikrer fremtidens fornybare kraft og konkurransedyktige langtidskontrakter til næringslivet.