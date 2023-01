Kommentar

«Svenske tilstander» i Bygde-Norge

KIDNAPPET HERFRA: I januar i fjor ble en 20-år gammel gutt bortført fra det lille tettstedet Vingelen i Tolga kommune i Østerdalen. Han ble dratt ned gårdsveien fra foreldrenes hus (bildet) i bare boksershorts.

Kidnappingen av en bygdegutt fra Midt-Norge gir oss et glimt inn i et lovløst miljø.

Det er smått utrolig det vi har fått høre i Østre Innlandet tingrett de siste ukene. Der har fire unge menn fra norske småbyer sittet på tiltalebenken for grove trusler, vold og kidnapping.

To av dem bortførte en 20-år gammel gutt fra foreldrehjemmet på Tolga lengst nord i Østerdalen.

Aktor la denne uken ned påstand om fire og et halvt års fengsel for hovedtiltalte. Dommen faller 6. februar.

LA IGJEN MANGE SPOR: Politiet fant i etterforskningen DNA-spor i blod og munnbind som harmonerte med to av de tiltaltes profiler. Aktor tok i tillegg ut tiltalte mot to andre menn for deltagelse i kidnappingen fra Tolga (bildet).

På overflaten snakkes det om investeringer i luksusklokker som Rolex, Breitling og kryptovaluta.

Men etterforskningen har avdekket mer kriminalitet.

Det dreier seg om narkotikasalg og følgeproblemer som tyveri, eskalerende trusler og vold.

«STASH HOUSE»: En av de tiltalte omtalte en leilighet i Kongens gate midt i Oslo sentrum (bildet) som et oppbevaringssted for narkotika.

Det minner om «svenske tilstander», altså lovløse miljøer hvor politi og rettsstat ikke har noe de skulle sagt.

Den svenske statsministeren snakket nylig om «innenlandsk terrorisme». Svenske politifolk sier under hånden til svensk media at det kan sammenlignes med krig og at Stockholm er under angrep. Det går av bomber i oppganger, det løses skudd og folk myrdes. Gjerningsmennene er gjerne tenåringer.

Over 60 personer ble skutt i fjor i Stockholm.

Vi har hatt flere skremmende saker i Norge den siste tiden, både med knivstikking på Lillestrøm og skyting i Nydalen. Men vi er ikke på svensk nivå.

Tolga-saken endte for eksempel i retten.

VÅPENET: Revolveren som ble brukt på Tolga ble kastet på Koppang, og gjenfunnet 12. mai i år etter snøsmeltingen.

Men også i Norge er det verre under overflaten, med voldelige oppgjør som aldri blir kjent.

Kriminelle asylsøkere som selger narkotika langs Akerselva i Oslo havner i like mye trøbbel som gutten fra Tolga, uten at politi, krisepsykiatere og media står i kø.

De har ikke foreldre i høye stillinger som anmelder saken, og det kommer ingen topp motiverte etterforskere som kaster seg over fiber og blodspor.

Talløse trusler og voldshendelser forblir i underverden. For de rammede sier naturligvis ikke et ord.

LEIEBIL: Kidnapperne brukte denne bilen, men kjørte av veien nord for Koppang. De fikk ikke start igjen etter å ha dratt ut en ledning som tracket bilen på GPS.

Slik kunne det gått også i denne saken, hvor fornærmede til tross for å ha blitt skutt og mishandlet, ikke ville anmelde.

Han har selv havnet under etterforskning for grov narkotikakriminalitet.

Det nå 21-år gamle bortføringsofferet var lite taletrengt i retten. Men vi fikk etter hvert høre om gjeldsproblemer som begynte da en annen gruppering stjal fra ham.

Trusler ble brukt for å inndrive gjelden. Et tyveri fra en av de tiltalte ble den desperate løsningen. Men det startet en ny trusselspiral som endte i kidnapping.

I retten hevdet en annen av de tiltalte at fornærmede selv hadde egne «løpere» som «stjal fra bunken».

TOK SEG INN VED Å KNUSE EN RUTE: Ekteparet som bodde her ble vekket like før 02.00 på natten i begynnelsen av januar i fjor. To kidnappere tok seg inn i huset deres og hentet sønnen.

Enkeltpersoner kan altså ha konflikter alle veier. Det er ikke så enkelt som at gjeng står mot gjeng.

Disse guttene og mennene opererer i et miljø som tatt ut fra en annen tid, uten fungerende statsmakt, uten tillit. Folk stjeler fra hverandre uten at noen får igjen på forsikringen eller politiet kobles inn.

Gjeld må betales tilbake i kriminelle tjenester eller drives inn med trusler og vold.

LA IGJEN KNIV: De to kidnapperne hadde også med en skuddsikker vest sammen med gaffatape og revolveren.

Det rammer først og fremst dem selv. Rettferdig er det ikke.

Den med det største voldspotensialet vinner. Men det er gjerne en person uten empati.

Og plutselig står de og hakker løs på tilfeldig forbipasserende. Det skjer ikke bare i Sverige. Det har skjedd også i Norge.

Andre nyttårsdag rammet denne volden et intetanende foreldrepar øverst i Østerdalen.

Over natten ble verdens tryggeste sted forvandlet til deres verste mareritt.