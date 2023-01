STØTTER FORSLAG: – At det ikke finnes en lovregulering mot selve kommersialiseringen av barna på internett, kan ikke skyldes noe annet enn at noen voksne sitter for mye på telefonen, skriver Bjørn Asgeirsson.

Barna er ikke en del av brandet ditt

Feeden min invaderes av foreldre som formidler selvhjelpsråd via dans, mødre som peker på snakkebobler om hvor viktig det er å se barna og mammaer som podkaster om barnefars utroskap. Venstre vil sette en stopper for dette med et nytt lovforslag. Det er klokt.

BJØRN ASGEIRSSON, pappahjerne

Klokt, selv om det reiser noen krevende prinsipielle spørsmål og er kanskje vanskelig å gjennomføre, men jeg applauderer forsøket.

Alle blir kjedelige av å bli foreldre. De kjedeligste av oss bruker gjerne foreldrerollen som en ny identitet, fordi vi plutselig tror vi har noe å si, noe på pappahjertet. På sosiale medier dyrkes brandet, og den nye familien er en gylden anledning til å gjenoppfinne seg selv, og kanskje til og med tjene penger på det. Enten ved indirekte å basere profilen på familiebilder eller direkte å pimpe ut familieidyllen som annonser for Pulverfabrikken.

Andre har gjort følgerskaren avhengig gjennom å brette ut om infertilitet eller å hyppig oppdatere fra barnas innleggelse på sykehus. Så kommer de sponsede innleggene på tur, når følgerne har blitt avhengige av å følge familien – den såpeoperaen foreldrene har skrevet seg til å være.

Mange vil gjerne vise hele livet på internett, ikke bare den polerte fasaden. Men i slengen kaster vi barna våre under bussen. Barna har ikke bedt om dette. De skjønner ikke hvilken fase som er den neste i livet og hvor mye de skal prøve og feile og skjemmes på veien. En vei som burde skjermes av de voksne. Ikke kommersialiseres.

@pappahjertet gråter en skvett mens han filmer seg selv. Han er sliten etter å ha levert i barnehagen. Milano ville ikke «slibbe pabban sin». Mamman til Veluria har fått øynene opp for en ny grøt, Familien Nylus har oppdaget en ny strømmetjeneste [#annonse] som treffer både de tøffe gutta Milo og Xander, men også veslejenta Lubina. Perfekt nå som de har en nyfødt og tilbringer mye tid i sengen sammen. Herlig!

Sexologen, som ikke er redd for å snakke om hverken kukk eller fitte, har fått til et nytt samarbeid med en dildo fra Kondomeriet. Den sponsede dildoreklamen legges sømløst inn mellom en story der hun leser på sengen for sin lille Nibula (3) og en om at pappa har vært utro, nok en gang. Han kan dra til helvete! Så et bilde av at hun har sovnet med datteren. Godt gjort å få tatt det bildet. Kommentarfelt jubler. Sterke, fine du!

Selv husker jeg at jeg hadde en periode i barnehagen da alt dreide seg om å ikke være baby. Etter det en periode der jeg skulle tøffe meg for de eldre på skolen og i størst mulig grad skille meg fra foreldrene mine. Jeg hadde også en lengre periode der jeg trodde jeg levde i en Truman Show-aktig verden der alle visste alt om meg og gjennomskuet meg. Heldigvis stemte ikke det.

Men beklageligvis er det tilfelle for flere av barna som menneskene i kommentarfeltene har blitt avhengige av. Takk og lov for at det ikke fantes bilder av mamma, pappa og meg i matchende pysj på julaften på Instagram.

For å si det med influencernes språk: Barna må få bygge sitt eget brand, helt i fred. Ikke som et datterselskap til @mammantilmatteo

Sosiale medier er et udyr vi ikke rår over, internett glemmer aldri, og selv barnetannpastaen lar seg vanskelig trykkes tilbake inn i tuben. Men det gleder meg at Venstre prøver med sitt forslag om å forby reklame med barn. Vi trenger voksne på jobb, for vi har lenge vært på villspor.

Influencer og programleder Solhus mener ikke noe vondt når han i en «spørsmål og svar»-runde med følgerne sine lattermildt innrømmer at han syns barna sine lukter dritt. Eller når han kler på seg balaklava og parodierer ungene sine som griner og er irriterende fordi de ikke vil på tur. Sjåførfrue og mannen hennes Sjåfør har all lyst i verden til å være verdens beste foreldre når de gir ettåringen sin en Louis Vuitton-toalettmappe i bursdagsgave. Håndballfrue fikk sponset en ballongvegg til bursdagen til Lumi (5) fordi hun ville lage en perfekt fest. Men folk reagerer, folk er til og med uenige. Og det er ubehagelig at folk vet hvor de bor, hva de heter, hvordan de ser ut, hvor gamle de er, hvilke sykdommer de hadde da de var små, hvor lang tid foreldrene brukte på å unnfange dem. Ja, egentlig det aller meste.

Selv tuller jeg mye på internett, og jeg har havnet i flere dumme krangler på grunn av det. Da er jeg veldig glad for at ikke all info om mine kjære ligger brettet ut på nett. Alle navn i denne teksten er dårlig anonymisert av hensyn til barna, et hensyn flere burde ta.

Barn har rett til å finne ut av sitt eget brand. Foreldre og kommentarfelt er ikke invitert inn i workshopen.

Norske myndigheter har klart å regulere influenceres kommersielle virksomhet. Reklame skal merkes, det finnes et lovverk, og brudd på loven medfører straff. I Norge er det også et lovverk som beskytter barn mot reklame. Reklame rettet mot barn, er forbudt. Også dette lovverket håndheves.

Men at det ikke finnes en lovregulering mot selve kommersialiseringen av barna på internett, kan ikke skyldes noe annet enn at noen voksne sitter for mye på telefonen.