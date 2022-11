MER LEKSEFRI: – Jeg er bekymret for at vi ikke gir barna nok tid og hvile til å lære de aller viktigste tingene de trenger å lære for å få gode liv, skriver psykologspesialist Arnt Ove Engelien i dag.

Vi må ikke glemme at barn er barn, Sarromaa

Den 10. november skrev Sanna Sarromaa i VG om Moss, som gjennomfører et forsøk med leksefrie skoler. Hun latterliggjør forsøket, og mener åpenbart at det er helt meningsløst siden hun allerede vet hva som er best. Nemlig enda mer av det som har vist seg å ikke fungere – å pøse på med enda mer læring, både i skolen og hjemme.

ARNT OVE ENGELIEN, psykologspesialist

Sarromaa gjør et poeng ut av at ingen blir gode til noe uten å øve. Og det er jeg helt enig i. Men hva driver barna med dagen lang i skolen allerede da, om ikke det er å øve? Med profesjonelle lærere som støttespillere, til og med!

Ikke er det lite av det heller. Siden reform 97 har det faktisk blitt så mange flere timer i et skoleår på barnetrinnet, at det ikke bare er lagt til ett år i barneskolen (altså skolestart for 6-åringer), men to!

Barn som går på barneskolen nå går altså to år mer på barneskole enn de som ble født i 1990 eller tidligere.

Og likevel ligger norske elever relativt stabilt på undersøkelser som sammenlikner oss med andre land. Hvorfor blir de ikke mye bedre, når de øver så veldig mye mer?

Jeg skal ikke si at jeg sitter med alle svarene, men jeg ønsker å legge noen vesentlige ting til i denne debatten.

Og det handler om hva som er barns grunnleggende behov. Barn har først og fremst behov for trygghet, noe som skapes i relasjoner med andre mennesker.

De har også behov for å leke og bruke fantasien sin, fritt og uten forventninger og krav til prestasjoner og mål som voksne har satt for dem.

De trenger å leke alene, og de trenger å leke sammen med andre. Leken og fantasien hjelper dem med å bearbeide alle inntrykkene dagene bringer, og denne bearbeidingen er faktisk avgjørende for hvor godt de lærer ting.

De trenger å lære om kroppen sin med sine følelser og tanker, og hvordan de skal forstå dem og håndtere dem. Det er viktig for at de skal kunne forstå andre sine tanker og følelser, og dermed kunne fungere godt sammen med andre.

Det å få tid til alle de tingene som er viktige for å gjøre barn til trygge mennesker, med god kontroll over følelsene sine, og gode sosiale ferdigheter – det er faktisk enda viktigere enn boklærdommen som de også trenger.

Og alle disse tingene har vi mennesker noen tidsvindu for å lære.

Hvis vi ikke blir trygge, lærer å kontrollere følelsene våre og forstå andre i sosiale samspill mens vi er barn, når hjernene våre er lagd for å lære disse tingene – da tar det mye lenger tid når vi skal lære det som ungdommer eller voksne.

Jeg er bekymret for at vi ikke gir barna nok tid og hvile til å lære de aller viktigste tingene de trenger å lære for å få gode liv.

Vi fyller tiden deres med enda mer skole, og så skal vi i tillegg ha dem til å gjøre lekser når de først kommer hjem fra SFO i fire-tiden. Da skal det også spises middag og det er som regel noen fritidsaktiviteter som skal gjennomføres.

Hvor mange voksne er motivert for å jobbe enda mer hjemme, etter en hel dag på jobben?

Allerede for 100 år siden hadde fagbevegelsen paroler som krevde «8 timer arbeid – 8 timer fritid – 8 timer hvile.»

Men barna våre forventes å ha mer enn 8 timers skolearbeid, og de trenger mer enn 8 timer hvile/ søvn – hvor lite fritid er det greit at de har, egentlig? Døgnet får ikke mer enn 24 timer, selv om vi forsøker å fylle døgnet med stadig mer innhold.

Har du noensinne møtt en toppidrettsutøver som ikke bruker nok tid på hvile, Sarromaa? Neppe, for man blir ikke toppidrettsutøver om man trener og trener og trener og trener, og ikke hviler og restituerer godt nok.

Kroppen har sine begrensninger, og det har hjernen også. Og selv om du som voksen kvinne kan kjøre hardt på i noen dager når det trengs, så er ikke barnehjernen utrustet til et slikt langvarig hardkjør.

Og det er det vi holder på med å presse barna våre inn i – stadig mer hardkjør med forventninger om å lære mer og mer og mer skolefaglig, allerede fra svært ung alder. Hvis vi gir dem nok hvile, avslapning og restitusjon, noe de får gjennom lek og fantasi og tid med sine nære familiemedlemmer og gode venner, vil barn være i stand til å yte bedre og lære mer når de er på skolen.

Men det finnes altså enda viktigere ting. Og det verste er at enda mer skole og enda mer lekser ikke virker engang – barna har ikke blitt bedre i verken lesing, skriving eller matte selv om de går to år mer på barneskolen nå enn i 1996.

Den anerkjente skoleforskeren John Hattie har påvist at lekser i barneskolen ikke har noen effekt på fremtidige karakterer. Det er først fra ungdomsskolenivå at man kan påvise en viss forskjell mellom dem som har lekser og dem som ikke har det.

Sarromaa mener dog at vi burde gjøre enda mer av det som ikke virker, nemlig lekser, som også er påvist å reprodusere forskjeller i samfunnet. Det sies at Einstein engang definerte galskap som å gjøre det samme om igjen og om igjen, og forvente et annerledes resultat.

Jeg foreslår at vi heller lar barn få lov til å bruke mer av tiden sin på å være barn! Jeg garanterer at det vil føre til barn som er tryggere, mer robuste følelsesmessig, bedre sosialt, og viktigst av alt – lykkeligere.

Noen barn vil bruke tiden som frigjøres fra lekser til å gjøre skolearbeid fordi de liker det, og det er flott.

Mens andre vil bruke den til alenetid, til grubling, til lek og moro, til samvær med andre – i tråd med sine behov.

Hvis vi hjelper barn med å finne en balanse i hverdagen og livet – tilpasset best mulig til den enkelte – da får vi barn som opplever mer ro, mer glede, mer mestring og mer undring og nysgjerrighet.

Og de barna vil klare seg bedre både på skolen og i livet ellers enn de som presses inn i Sarromaas bilde av hvordan barn burde bruke fritiden sin. Heia Moss!