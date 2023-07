HUNDEAVL: Vi trenger gjensidig tillit og respekt fra hverandre, til hundenes beste, skriver kronikkforfatteren.

Hvem kan avle hunder i Norge?

En gruppe veterinærer og forskere har en kronikk om hundeavl i VG 4. juli, hvor rasen engelsk bulldog trekkes frem som svært usunn. Dette må få noen tilsvar om hundeavl.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANNE LIVØ BUVIK, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klub

Slike kronikker venter vi i Norsk Kennel Klub (NKK) flere av i løpet av sommeren, da ankesaken mellom NKK og Dyrebeskyttelsen Norge skal opp i Høyesterett i august. Mange miljøer ønsker å påvirke retten gjennom innlegg av denne typen.

NKK ønsker ikke å forhåndsprosedere saken, dertil har vi for stor respekt for rettsprosessen. Men kronikken innbyr likevel til å lufte noen synspunkter på avl generelt.

Hvem kan egentlig avle hunder i Norge, og hvem gjør det? I realiteten kan hvem som helst avle hunder eller andre dyr, så lenge man avler lovlige raser eller arter, og så lenge dyrene ikke vanskjøttes i strid med Dyrevelferdsloven.

Det stilles ingen formelle krav i norsk lovverk til oppdretter om kunnskap og kompetanse, heller ikke om kvaliteten på avlsdyrene som benyttes.

Vi antar det avles ca. 50.000 hunder årlig i Norge. Ca. 30.000 av disse er registrert i Norsk Kennel Klub. Det er ikke pr. i dag noe krav om at alle hunder skal være ID-merket, slik at deres eierskap og opprinnelse kan spores. Unntak er hunder som registreres i Norsk Kennel Klub.

HELSETEST: Engelsk bulldog blir undersøkt i regi av Norsk Kennel Klub, i forbindelse med et internasjonalt seminar nylig.

Det aller meste som drives av hundeavl i Norge, er det vi kaller hobbyavl. Det vil si at privatpersoner har valpekull i egen regi og for egen regning. De færreste har hundeoppdrett registrert som næring.

Norsk lovverk stiller ikke noen krav til hunder som skal benyttes i avl, dette er opp til den enkelte oppdretter.

Men når det gjelder hunder som skal registreres i Norsk Kennel Klub, finnes det avlsretningslinjer så vel som etiske regler som oppdretterne må følge. For en lang rekke raser finnes det helsekrav som må innfris. Det er heller ikke lov å pare hunder som er for nært i slekt (innavl).

Men for hunder som ikke skal registreres i NKK, finnes det ikke noen krav om merking, oversikt over foreldre, helsestatus eller innavlsgrad.

Så når det i kronikken ønskes tiltak fra avlsorganisasjonene, kan vi med hevet hode si at vi har tiltak, vi håndhever dem, og vi er kontinuerlig på jakt etter og åpne for nye måter å utvikle hundeavlen på.

Men hverken NKK, genetikere, veterinærer eller myndigheter kan pålegge folk å avle hunder på en bestemt måte. De kan kanskje forby enkelte ting, men ikke tvinge oppdretterne til å gjøre noe annet.

Det er privatpersoner som eier hunder, og det er i hovedsak privatpersoner som avler dem.

Skal vi få til fremgangsrik hundeavl, er vi avhengig av tillit og samarbeid mellom veterinærer, genetikere, forskere, organisasjoner og hundeoppdrettere.

Mangler vi tillit, kan vi heller ikke styre avlen.

For vi er nok lysår unna en ordning som gjør det ulovlig for privatpersoner å avle dyr, det være seg hunder eller andre arter.

Les også Mitt liv som hundset Serveringssteder som tillater hunder som gjester må begynne å fortelle det til gjestene sine.

En del veterinærer driver gjentagende og unyanserte angrep på enkeltraser, og skjærer både gode og dårlige individer, registrert og uregistrert avl, og seriøse og useriøse oppdrettere over samme kam.

Man tier i hjel suksessrike helsetiltak, og nevner i liten eller ingen grad det enorme arbeidet som legges ned – av oppdretterne selv, ikke myndigheter eller veterinærer – for å forbedre hundehelsen.

Man nevner heller ikke at det finnes lite eller ingen forskning på norske/nordiske populasjoner, og at tall både for helse og innavlsgrad er svært omstridt.

Slike unyanserte utspill bygger ikke tillit.

Tar man en titt utenfor veterinærkontorene, finnes det massevis av friske hunder, også av stigmatiserte raser. Ansvarlige oppdrettere vektlegger ikke «utseende», de vektlegger helhet, og helse og gemytt foran alt annet.

Kronikken lister opp en rekke punkter som må til om man ønsker forbedring. De fleste av disse forholder NKK seg til allerede. Betegnende nok er både Mattilsynets forslag til Forskrift om hundeavl og Veterinærforeningens dokument for etisk hundeavl nesten direkte blåkopi fra våre etiske retningslinjer for avl.

Så la oss ha flere tanker i hodet på en gang, generalisere mindre, og gå i en dialog med åpent sinn. Vi trenger gjensidig tillit og respekt fra hverandre, til hundenes beste.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post