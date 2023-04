Leder

Sjokkerende overvåkningsbilder

SLÅTT AV POLITIET: Natt til 30. oktober 2022 oppto slåssing da tre menn som hadde vært på byen i Kongsberg ble møtt av politiet. Nå er en politibetjent i 30-åra tiltalt for politivold.

En video fra en konfrontasjon i Kongsberg har ført til tiltale av en politimann.

Det var Dagbladet som denne uken kunne bringe en video fra en bensinstasjon på Kongsberg fra i oktober i fjor. Den viser tre kamerater som hadde vært på byen, blitt kastet ut og som deretter havnet i klinsj med politiet.

Videoen viser at den ene mannen tildeles en rekke slag med knyttneve og dernest batong.

Saken har vært under etterforskning. Og nå er en politibetjent i 30-årene fra Sør-Øst politidistrikt tiltalt for politivold. Videoen er en del av bevisførselen i straffesaken.

Ifølge mennene i 20-årene som har snakket med Dagbladet, skulle de bli hentet på denne Essostasjonen. Men to av dem ble arrestert og anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

Mennene sier at de ikke skjønner hvorfor det eskalerte.

Vi kjenner heller ikke hele hendelsesforløpet og bakgrunnen for at det gikk så galt. Dette vil nå bli gjenstand for bevisførsel og opp til retten å avgjøre.

Men dette er utvilsomt en video som gjør inntrykk. Og en sak det er viktig å oppklare.

Det handler om tilliten til hele politiet.

Norge har jevnt over flinke politifolk. Våre tjenestemenn har for eksempel mye lengre utdannelse enn kolleger i utlandet. USA er kjent for en rekke politivoldssaker, har kort politiutdannelse og grupper med lav tillit til politiet.

Ofte også av en grunn.

Slik er det ikke i Norge.

Den høye tilliten folk har til myndighetene, er noe vi må ta vare på. Folk skal behandles rettferdig av offentlige tjenestemenn. Det at innbyggerne jevnt over også er trygge på at de vil bli møtt på en skikkelig måte, er gull verdt.

Også i Norges nære historie finnes det noen stygge politivoldssaker. Men når de har blitt kjent, har det gjerne ført til opprydding etterpå.

Vi håper det som skjedde på Kongsberg er en enkeltstående hendelse. Men for å få klarhet i hva som har skjedd, må vi til bunns i dette.

Alle slike saker hvor politiet er involvert må tas på største alvor.

Hovedregelen er at det ikke er lov å slå. Dette er ikke måten å løse konflikter på.

Og om det fester seg et inntrykk av at politiet bruker vold, at sakene dekkes over og at den som utsettes for det ikke opplever rettferdighet, er det skadelig.

For noe sånt vil det være med på bekrefte fordommer man har i grupper som har lav tillit til politiet. Og som nettopp er folk politiet trenger å samarbeide med.

Fordommene trenger ikke engang å stemme. Men også for å få avkrefte feilaktige inntrykk av en voldelig politistyrke, må slike hendelser tas på alvor med en gang.

