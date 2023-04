Kommentar

Overraskende - og likevel ventet

Blir Helga Pedersen Aps nye partisekretær?

Det måtte komme. Likevel er det overraskende at det kan bli en full ommøblering i Ap-ledelsen. Bare Jonas Gahr Støre er vernet.

Helga Pedersen er lansert som ny partisekretær i Ap. Hun har ikke avvist forslaget. Det har vært utbredt misnøye med Kjersti Stenseng som partisekretær, og stor frustrasjon over at det ikke har pekt seg ut noen åpenbare andre kandidater til jobben.

Da Helga Pedersens navn første gang ble nevnt, antok mange at hun ikke ville flytte tilbake til Oslo. Etter at hun forlot rikspolitikken i 2017, tok hun med seg familien og flyttet tilbake til hjemkommunen Tana. De siste årene har hun vært ordfører i kommunen, med knappe 3.000 innbyggere.

Helga og Gro

Før hun kom inn i rikspolitikken som statsråd for snart 20 år siden, hadde hun vært en synlig og tydelig fylkesordfører i Finnmark. Hun var regnet som et av Aps sterkeste kort. Da hun ble nestleder i 2007, pekte mange på henne som en “ny” Gro Harlem Brundtland, Aps leder og statsminister gjennom store deler av 1980- og 1990-tallet.

Brundtland var kjent som en skvær og effektiv politiker som fikk ting gjort. Som ikke var spesielt fengende eller karismatisk. Men en stødig politiker som folk kunne ha tillit til, en som representerte trygghet og forutsigbarhet.

Men Pedersen ble ikke en «ny Gro». Gjennom sine åtte år som nestleder i Ap under daværende partileder Jens Stoltenberg, fremsto hun som anonym og svak. Hun blomstret aldri i rollen.

En bro?

Kanskje fikk hun ikke riktig slippe til. Hun har et mer tilbaketrukket vesen enn både Stoltenberg og Raymond Johansen, som var partisekretær i store deler av denne perioden. Hun forsvant litt i skyggen av de to mennene.

Tidligere partisekretær Raymond Johansen, tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg og daværende nestleder i Ap, Helga Pedersen, tilbake i 2014, etter at det ble kjent at Stoltenberg var utnevnt til generalsekretær i NATO.

Men Helga Pedersen nyter bred tillit i partiet. Hun er ikke regnet som en fløypolitiker, eller en som har deltatt i maktkamper og skittent spill. Pedersen er hardtarbeidende, sosial og solid plantet i midten av Ap. Hun har også det mange av dagens Ap-politikere mangler: Erfaring fra regjeringsarbeid, fra å styre landet. Ap mistet mange av sine politikere med slik erfaring under Erna Solbergs åtte år i regjering.

Dermed kan Pedersen bli en slags bro tilbake til det styringspartiet mange forbinder med Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland. Hun kjenner både regjeringsarbeid, og har erfart hvor viktig det er at forholdet mellom regjeringen og partiorganisasjonen fungerer. Det forholdet har fungert dårlig siden Ap inntok regjeringskontorene høsten 2021.

Alt i spill

Aps historie er preget av maktkamper. Derfor er det underlig at det har vært så lite åpen maktkamp gjennom den krisen Ap nå står midt oppe i. Med målinger på et historisk lavmål, og en usedvanlig upopulær statsminister, har det likevel bare vært murringer fra ganske anonyme Ap-politikere. Frem til nå.

Med lanseringen av Helga Pedersen som ny partisekretær, er brått alt i spill. Støre er fredet - som den eneste. Tonje Brenna blir etter alle solemerker ny nestleder, inn i en partiledelse med to nestledere. Dagens nestleder, Bjørnar Skjæran, har sagt at han vil fortsette. Han tar kampen.

Dagens Ap-nestleder, Bjørnar Skjæran, kan kanskje se langt etter fornyet tillit dersom Helga Pedersen fra Finnmark blir ny partisekretær.

Men dersom Helga Pedersen blir ny partisekretær, er Skjærans muligheter til gjenvalg små. Hans største fortrinn er at han representerer Nord-Norge. Med en partisekretær fra Finnmark forsvinner dette argumentet for Skjæran.

Mange i Ap drømmer om næringsminister Jan Christian Vestre som ny nestleder i Ap, sammen med Tonje Brenna. De mener at det trengs fornyelse for å komme ut av den dype krisen partiet befinner seg i.

Sene nattetimer

Det er for enkelt å tro ting løser seg for Ap med nye folk i toppen. Samtidig er det en utbredt oppfatning i partiet om at dagens ledelse ikke evner å gjøre det som er nødvendig for å få et løft.

Det er to uker igjen til Aps landsmøte. Målet til valgkomiteen er å legge frem et forslag alle er enige om. Men det har skjedd før i Ap at kampen om toppverv går inn i sene nattetimer på landsmøtet. Mens det telles stemmer og legges press på kandidatene som kjemper om plassen.

Spørsmålet er om maktkampen denne gangen kan bidra til å få partiet ut av den dype krisen det befinner seg i for øyeblikket.