FEIL MÅL: – Jeg tror ikke Sanna Sarromaa eller andre skal anklage lærerne for å score selvmål, hvis de stemmer på SV, skriver lærer og forfatter Andreas Outzen.

Sannas falske fortelling om skolen

Sanna Sarromaa påpeker noen av de faktiske utviklingstendensene i skolen, men hennes SV-stråmann gjør at hun bommer med årsaksforklaringene.

ANDREAS OUTZEN, forfatter av boken «Vitnemålsfabrikken – fra konstruert til reell skolekrise?»

Sarromaa har et konservativt syn på skolen. Det er derfor ingen overraskelse at SV ikke er hennes favorittparti. Det er en ærlig sak.

Men hennes omskriving av norsk politisk historie, for å legge skylda for alt som er galt i skolen på partiet, er ikke det.

Det Stoltenberg-nedsatte Søgnenutvalgets to utredninger la grunnlaget for Clemets Kultur for læring, som igjen dannet grunnlaget for Kunnskapsløftet (LK06). Dette brakte oss den kompetansemål-baserte skolen og – gjennom det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet – den mål- og resultatstyrte skolen.

Ett år etter SV inntar regjeringskontorene for første og eneste gang, forsterkes dette, ved krav om at kommunene må rapportere til direktoratet om gjennomføringsgrad og karakterer. Det er likevel lite som utpeker akkurat SV som den mest ivrige pådriveren for etableringen av dette mål- og resultatstyrte regimet.

Etter Høyre igjen får regjeringsmakt, etableres kunnskapssamfunnet som den nye oljen i norsk politisk diskurs. Særlig etter Produktivitetskommisjonens to utredninger.

Skolen blir her omtalt fullt og helt i økonomisk terminologi. Et illustrerende eksempel på at skolen ikke er underlagt sosialistisk ideologi, men et markedsliberalistisk hegemoni.

At OECD er viktigste premissleverandør for både LK06 og LK20, viser det samme.

Det er samfunnsøkonomene ved Senter for økonomisk forskning (og ikke pedagogene ved Universitetet i Oslo) som har vist politikerne at det koster penger at noen elever ikke gjennomfører videregående opplæring, og derfor skal de det – uten at det skal koste mer.

Vi skal etterstrebe effektivitet, med lavest mulig innsatsfaktorer (kostnader)og best mulig resultat (antall vitnemål med høyest mulig karaktersnitt).

Dette skaper situasjonen Sarromaa beskriver, med en stadig mer mangfoldig elevgruppe, som kan mindre, men oppnår bedre resultater.

Svensk forskning og norsk karakterstatistikk indikerer også at et stort innslag av privatskoler og konkurranse mellom skoler, gjennom fritt skolevalg, forsterker problemet med karakterinflasjon.

Også her er vi vel så langt unna SV-politikk som vi kan komme.

Det er også konkurranse mellom skoler om kunder som gjør at elevenes (og foreldrenes) opplevelse av skolens tilbud og tjenester blir viktigst for «tjenesteleverandørene».

Derfor bør elevene få gode resultater og de bør helst ikke irettesettes for mye.

Under borgerlig stortingsflertall ble sistnevnte omtrent lovfestet ved endringen i opplæringslovens § 9a.

Jeg tror derfor ikke Sanna Sarromaa eller andre skal anklage lærerne for å score selvmål, hvis de stemmer på SV. Det er vel få som vet bedre enn lærerne hvorfor problemene i skolen oppstår.

De stemmer nok deretter.

