Foreldre må se til å våkne opp!

Si meg når ble det skadelig å si «stopp»?

Da jeg var ung så var læreren til for å lære,

Det var vel ikke forelder den skulle være.

Sender jeg ungen min til skolen er det for å lese, skrive og regne.

Ikke for å oppdra ungen på mine vegne.

Til deg som forelder; hør nå!

Du må faktisk forstå

Din ungdomstid er over,

Du har et ansvar men det er som du ligger og sover.

Lærerjobben har aldri vært hardere enn nå.

Før så rørte ikke barne tavlen når det sto «La stå»

Disiplin, moral, verdier og respekt,

Skulle komme hjemmeifra,

ikke til skolen helt knekt.

Her må du som forelder seg deg selv i et speil,

Hva har du gjort riktig, eller feil?

Du er en forelder, ikke en venn.

Du skal sette grenser, hvor gikk det hen?

Før var læreren en autoritet og det betydde faktisk noe.

Nå kaller barna frøken for hore,

Og det er lærerens skyld om barnet slo.

Altså, hva for no?

Vær en rollemodell da vel

En god en

Gå litt inn i deg selv.

Et barn vil følge dine handlinger,

Ikke dine ord.

Så vær et forbilde,

For barnet ditt vil trenge det nå,

Før hen blir stor.

Hva mener du, legger dagens foreldre for mye av ansvaret på lærerne? Ja! Nei Jeg vet ikke helt