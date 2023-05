Kommentar

Fleipet bort kaoset i partiet

Jonas Gahr Støre prøver å rydde unna internt bråk i partiet med vitsing.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De var der alle sammen. Gro Harlem Brundtland. Helga Pedersen. Trond Giske. De var kommet for å høre Ap-leder Jonas Gahr Støre åpne Arbeiderpartiets landsmøte.

Det var forventningsfullt. Han snakket til et kriserammet parti.

Og det var ingen dårlig tale.

Artisten Dagny startet ballet med låten «Love You Like That». Det var helt i tråd med budskapet til Støre.

Kan de ikke bare elske oss som vi er?

STORE FORVENTNINGER: Jonas Gahr Støre åpnet Aps landsmøte med sin tale til partiet torsdag ettermiddag. Og ble rørt av stående applaus.

Som en samlivsterapeut tok han fatt og fortalte både velgere og medlemmer at i alle forhold er det trøbbel av og til. Man kan ikke forvente å være forelsket hele tiden.

Ligger ektefellen på sofaen og fiser og nekter å gå ut med søppelet? Gresset er ikke grønnere på andre siden.

Nå vil Støre snakke om politikk.

Og trenger du en kortversjon av landsmøtetalen laget av menneskelig intelligens, er den slik:

Forsøk på å vitse bort den interne uroen i partiet.

Utdeling av takk.

Angrep på høyresiden.

Politikk i denne rekkefølge: barn, arbeidslinje, eldreomsorg, næringsliv, olje, miljø og til slutt Ukraina.

Følelser? Statsministeren var rørt både i starten og slutten av talen.

BRUKTE MYE TID PÅ OPPVEKST: – En god oppvekst varer hele livet – men det gjør også en dårlig, sa Støre som angrep høyresidens skolepolitikk.

Ideologisk var talen stilt lett til venstre, med angrep på usosiale kutt, skattekutt, kommersialisering i omsorgen.

– Norge skal ikke være et skip som flyter med markedskrefter og strømmer på åpent hav, sa Støre.

Politiske skrytepunkter, som hundre tusen flere i jobb og økte trygdeytelser, var ment å skape litt bedre stemning.

Støre ga klokt nok alle andre æren for det de har oppnådd. Her var Rita, Tore, Raymond, Espen, Anette og mange andre som skal stå på i kommunevalget til høsten.

TIL STEDE PÅ LANDSMØTET: Helga Pedersen som inntil nylig vurderte å stille som kandidat til partisekretær. Her i samtale med Dag Terje Andersen. Hun trakk sitt kandidatur noen dager før landsmøtet.

For selvskrytet flyter ikke over i partiet for tiden. De største kritikerne av Arbeiderpartiet kommer fra Arbeiderpartiet selv.

Torsdag morgen startet Støre morgenen i NRK med å si at det er for mye tyn av Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Selv dro Støre mest på da han forsvarte arbeidslinjen: Ikke kødd med den, sa vestkantmannen.

Også dette er rettet innover. For angrepene på arbeidslinjen kommer fra Ap-folk selv, sammen med resten av venstresiden.

På sitt hardeste var nok Støre da han lot høyresiden få gjennomgå. Støre kom med groteske eksempler om krav om karakterer i barneskolen og bachelor i ungdomsskolen.

Han sa ikke konkret hvem som har foreslått dette. Og det var nok klokest sånn. For Høyre nekter på at de er for noe sånt.

SATSER PÅ GJENVALG: Partiledelsen skal velges på landsmøtet, og både Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har valgkomiteens støtte. Nestleder Bjørnar Skjæran (til høyre) måtte derimot trekke seg.

Til slutt tok Støre frem en kvart Viagra, nemlig en lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett.

Det blir 120 millioner ekstra til skolebøker.

Og 120 millioner, det er sånt som kan blidgjøre en sur eks.

Men akkurat i denne sammenhengen? Her er ikke 120 millioner kroner så mye.

Nå for tiden er det minste problemet til Støre at velgerne har one night stands. De står i kø hos folkeregisteret for å melde permanent flytting til Erna Solberg.

Beskjeden fra statsministeren er klar: Det er på tide å begynne å snakke pent om hverandre. For dette skal være et «slitesterkt ekteskap».

Men også han vet at annethvert ekteskap ender med skilsmisse. Selv har han mistet halvparten av velgerne sine.

Og i Arbeiderpartiet virker det nå som det er flere hemmelige kilder enn velgere igjen.