Kommentar

Såpebobler, sex og transdrama

SKRIVER OM EGNE ERFARINGER: Flere av karakterene i «Detransition Baby» er inspirert av forfatter Torrey Peters eget miljø i Brooklyn. Romanen tar også en tur innom Norge.

Her er alt du vil vite om sex, men ikke våger å spørre en transperson om.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

To lesbiske transkvinner, født menn, i et forhold. Går det an?

Jada. Disse to, pluss en heterofil kvinne, er hovedpersonene i Torrey Peters kritikerroste roman «Detransition, baby».

Nylig var forfatteren på Litteraturhuset hvor hun ble bokbadet av forfatter og journalist Carline Tromp.

Hun er ikke med på at hun har skrevet en o-fags bok om trans. Hennes mål er å nå sine egne, uten å måtte forklare alt.

Men Peters har laget et såpete drama som de fleste kan lese.

Og den voksende translitteraturen kan være verdt å kaste seg over, for eksempel nå i Pride-måneden.

«T4T»: Trans for trans er et eget begrep fra datingsider, men nå karakteriserer det også en voksende translitteratur hvor transfolk skriver for transfolk. Som Torrey Peters, her på Litteraturhuset i Oslo.

For «Detransition Baby» er blitt alt du vil vite om sex (men ikke våger spørre en transperson om).

Handlingen sirkler rundt livet i Brooklyns transmiljø hvor hovedpersonen Reese går i begravelser for «å være sosial».

Det er ingen trist bok om å være offer. Tvert om. Den er morsom, full av transsex og en hovedperson som ikke kunne brydd seg mindre om transdebatten.

Hovedpersonen har fellestrekk med forfatteren selv.

Reese ligger med en rekke macho, gifte menn. De er slemme, gjør henne sårbar og slik bekrefter de kvinneligheten hennes. Noe Reese ønsker seg, for da skal alle problemer forsvinne.

– Det finnes ingen hylleløsning, sier Peters selv.

Reese virker å ha slått fra seg å dra til Thailand for å få vagina. Hun forteller heller om teknikker for å best pakke inn penis.

Et sted i boken beskrives dysfori, altså ubehag ved kroppen, som delvis markedsskapt.

Ansiktskirurgi finnes. Hadde det eksistert håndkirurgi for å få mindre hender, mener Reese transkvinner ikke kunne leve uten.

KJØNN FLYTER: i Torrey Peters debut går karakterene inn og ut av roller, skifter mening, gjør feil og flaue ting.

Et sentralt tema er at kjønn ikke er enten eller i dette miljøet. En av hovedpersonene er en «angrer», som er et tabu i transmiljø.

De konservative kjører angrere foran seg i kulturkrigen.

– Er ikke det å gi våpen til trangsynte, sa folk i transmiljøet. Jeg ble sintere og sintere når folk sa det til meg, sier Peters. Hun mener begrepet tilhører dem selv.

I romanen tar Reeses’ faste forhold til Amy slutt når Amy detransisjonerer, altså angrer og skifter tilbake til mannlig utseende igjen.

Her er ingen slu hormonlege skurken. Det var bare lettere å se ut som mann.

Peters selv fortalte fra scenen i Oslo om da hun måtte gå i dress i en uke uten kofferten sin på ferie.

Hun gjenoppdaget at noe var lettere som mann. Som å skli inn i Mexico.

– Jeg savner dette! Ting du egentlig ikke skal mene, sier Peters, som skrev om ambivalensen hun følte i den dressen og om å gjøre det regnestykket.

Hun nevner forfatteren Imogen Binnie, og romanen «Nevada» som et forbilde.

Og det slående når man leser disse bøkene, er at de ikke prøver å pusse på fasaden.

Transfolk er usikre, høye, drøye, glade, nedstemte og av og til slemme.

Forfatterne nekter å fremstiller transfolk slik samfunnet ønsker de skal være: Stabile, heterofile og sikre i sin sak.

L’OREALS FORGRUNNSFIGUR: Modell Munroe Bergdorf er også aktivist. I sin selvbiografi «Transitional» skriver Bergdorf om da det ble trendy for modeller og influensere å bli politiske.

Det er mange som ikke tåler slikt. Bøker med transtema fjernes fra amerikanske hyller.

Peters forteller at da hun begynte å skrive romanen i 2014, følte hun at de hadde vunnet. Transpersoner fikk rett til behandling, var hovedpersoner i TV-show, ga ut bøker og var kule.

I samme periode ble aktivisme trendy, skriver modell Munroe Bergdorf i sin selvbiografi «Transitional». Før skulle ikke modeller mene noe. Men L'Oréals første transmodell ble aktivist.

Siden den gang er transpersoner blitt klodens nye busemenn. Og man kan ense et tilbakeslag også i Norge.

– Var ikke poenget å utvide rammene for hvordan en gutt eller jente kan være, spurte Kjetil Rolness nylig i en kommentar i Aftenposten.

Peters roman og en rekke andre i samme kategori, viser hvor vanskelig det kan være. For samfunnets rammer er ikke alltid så vide.

Mellom såpeboblene, sexen og trekantdramaet gir Torrey Peters deg en innsikt i å være trans slik ingen andre har gjort før henne.

Noen ganger må det en roman til å forstå.

Og kanskje kan boken utfordre storselgeren «50 nyanser av grått». Den gang var det BDSM.

Om transsex blir den nye «husmorpornoen» har vi kommet et godt stykke på vei.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post