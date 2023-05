Leder

Velkommen til Norge!

Hangarskipet USS Gerald R. Ford har ankommet Oslo, som første havn på første tokt. Vi ønsker det amerikanske flåtebesøket hjertelig velkommen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

USA er Norges viktigste allierte. De sterke transatlantiske båndene har bestått siden stiftelsen av Nato i 1949. Dagens spente situasjon i Europa, forårsaket av Russlands angrepskrig mot Ukraina, viser med all tydelighet hvor viktig Norges medlemskap i Nato, og nære forsvarssamarbeid med USA, er for vår sikkerhet.

Flåtebesøket er også et uttrykk for amerikansk forståelse av Nordområdenes betydning for den kollektive sikkerheten. Det er et interessant signal at USA sender sitt største hangarskip til norske farvann på det første operative toktet.

Det er viktig å styrke samarbeidet med allierte på Natos nordlige flanke. Hangarskipsgruppens besøk gir det norske forsvaret mulighet til å øve sammen med amerikanerne. Øvelser er avgjørende for å kunne forsvare alliansen og medlemslandene, hvis det oppstår en kritisk situasjon.

Selvsagt handler dette også om troverdig avskrekking mot aggresjon. Ved å vise kollektiv styrke kan vi bevare fred og frihet. USA viser med sitt militære nærvær at de tar sine forpliktelser på største alvor.

Norges sikkerhet bygger på Atlanterhavspakten som ligger til grunn for Nato. I artikkel fem heter det at et væpnet angrep mot én eller flere av medlemslandene skal betraktes som et angrep mot dem alle.

Norge har i tillegg bilaterale avtaler om forsvarssamarbeid med USA. Den siste tilleggsavtalen ble undertegnet i 2021, og den bygger videre på et nært norsk-amerikansk forsvarssamarbeid gjennom mer enn 70 år.

Det har tjent Norge godt, både i tider med lav og høy sikkerhetspolitisk spenning.

Russlands ambassade i Norge kaller det amerikanske flåtebesøket for en ulogisk og skadelig maktdemonstrasjon. Vi mener det både er logisk og nødvendig. I dag ser vi enda klarere enn før hvor viktig den amerikanske sikkerhetsgarantien er for Norge. Det har russisk aggresjon mot et fredelig naboland vist oss.

NÆR LAND: USS Gerald R. Ford passerer Drøbaksundet, med mange skuelystne på land.