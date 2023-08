BLITT INDUSTRI: Det er nesten ikke måte på hvor man finner «kvinnehelse» nevnt og brukt for tiden, skriver lege Kari Løvendahl Mogstad.

Kvinnehelse er i ferd med å bli en «hype»

Kvinners helse skal ikke selges som et skjønnhetsprodukt eller et helgekurs.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

KARI LØVENDAHL MOGSTAD, Lege, spesialist i allmennmedisin, forfatter og foredragsholder

Kvinnehelse har fått mye og viktig oppmerksomhet i forbindelse med at Kvinnehelseutvalget leverte sin rapport i mars år.

Der summerte de opp arbeidet sitt med å lage en liste på 75 punkter som de mener må satses på, for at kvinner og menns helse og utgangspunkt for likeverdige liv skal kunne oppfylles.

Og det skal da vel bare mangle at vi alle, uansett kjønn eller biologi, har tilgang på samme kvalitet og kunnskap når det gjelder medisiner, behandling og forskning på det som angår kroppene våre.

Men slik er det dessverre ikke, og dette har blant annet Kvinnehelseutvalget påpekt og avdekket, og det er virkelig på tide og på sin plass.

Vi trenger et økt fokus på alle de små og større plagene og sykdommene som kvinner har strevd med og lidd seg gjennom i store deler av livene sine, uten at mange har brydd seg, eller at det en gang har blitt forsket på.

Fordi det ikke har hatt status, eller noen har vært interesserte i å få mer kunnskap om lidelser har vært typiske «damegreier».

Det er derfor bra at det snakkes, leses og diskuteres mer om kvinnesykdommer, og om kvinnehelse. Men det er nesten ikke måte på hvor man finner «kvinnehelse» nevnt og brukt for tiden, enten det er for å fremme en Instagram-profil, et produkt som skal selges, eller en klinikk som skal reklamere for tjenestene sine.

Og her er det jammen fort å gå seg både vill og bli forledet, i sin søken etter å få hjelp til plagene som så mange jenter og kvinner har lidd av gjennom tidene.

Det er ikke måte på hvor mange eksperter og «eksperter» vi har fått innen bekkensmerter, overgangsplager, stress og mange andre temaer som kvinner søker mer kunnskap om. Og jeg må innrømme at gleden over at kvinners helse har fått høyere status og mer plass, hos meg blander seg med en grad av skepsis og også bekymring.

Og det er to hovedårsaker til at jeg har en litt flau smak i munnen også, når jeg ser «kvinnehelse» både her og der for tiden.

Det kan virke som det er mange som skal sko seg på kvinnene og kvinnehelse-hypen hypen En hype er en betegnelse på opphausende og eventuelt manipulerende omtale eller markedsføring, for eksempel reklame som skaper store forventninger til et produkt eller et fenomen ved hjelp av overdrivelser.som råder for tiden. Kurs, retreater, produkter og coacher tar seg betalt for å fortelle kvinner hvordan de skal puste, slappe av, stelle huden og rense tarmen, for en bedre helse. Kvinnehelse, må vite.

Denne økende industrien, «kvinnehelseprodukter», er etter min mening med på å redusere hva en kvinnes helse, en kvinnekropp og hennes reelle utfordringer og muligheter er.

Det blir fort altfor naivt, for overfladisk og aller mest så kan dette voldsomme fokuset på å rette seg mot de enkelte kvinnene og jentene, være med å redusere snarere enn å øke fokuset på hva som er de reelle problemene og temaene man bør fokusere på.

Og med respekt å melde, så kan det fort bli en devaluering av hva ekte kvinnehelse er, å titulere alle disse «velvære»-tilbudene med kvinnehelse. Og da tjener det fort det motsatte av hva kvinner og kvinners rettigheter innen helse og likeverdighet trenger akkurat nå.

Men dette er det butikk i, for kvinner er tradisjonelt gode forbrukere å satse på, så da vil nok disse tilbudene av ulik glossy grad og svevende lovnader bare få fortsette å utvikle seg.

Jo da, det ligger helt sikkert mye helse i økt velvære, men et vesentlig innslag i kampen for bedret helse for kvinner, det er det ikke.

Den andre bekymringen jeg har når det gjelder kvinnehelsebegrepet og hvordan det ofte oppfattes, er at jeg som lege er redd for en innsnevret oppfatning av hva kvinnehelse er.

Kvinnehelse er bare en del av en kvinnes helse. Det jeg mener med det, er at de typiske kvinnehelsetemaene, som gjerne kan samles i bikinien, altså hormoner, reproduktive organer og det som vi tenker på som nettopp kvinnelig, ikke favner alt som vi må både fokusere og forske på når det gjelder kvinnekroppen.

Hormoner, hjerte og lunge, psykisk helse, ja hele organismen henger sammen i finurlige systemer, og det er direkte respektløst overfor kvinnene å redusere kvinnehelse til «kvinnehelse» på den måten som enkelte gjør i dag.

Alle organer og kroppsdeler henger sammen og avhenger av hverandre, og det er nettopp det å få en større kunnskap om og forståelse for kjønnsforskjellene som er det essensielle.

Dette fordi kvinner har blitt behandlet som små «menn», både i forhold til medisinering og behandling, fordi kjønnsforskjeller ikke har blitt ansett som interessante å forske på. Slik kan vi ikke ha det, derfor er det nettopp disse tingene vi må kjempe for å jobbe mot, i kampen for å bedre kvinners helse.

Det er behagelig og godt med økt velvære, og å jobbe med pust og avkobling, men det fører ikke kvinners helse nye fremover. Det eksisterer også en urettferdig ansvarliggjøring av den enkelte kvinne og en individualisering av problemer og utfordringer som vi er nødt til å løfte opp til et offentlig samfunnsanliggende.

Kvinners helse skal ikke selges som et skjønnhetsprodukt eller helgekurs. Vi fortjener endelig mye mer enn å ta til takke med det!

