Norge må bruke mer på forsvar

I disse dager pågår det store militærøvelser i Norge og nærområdene, på bakken, i luften og til sjøs. I en forverret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa øver norske soldater sammen med styrker fra allierte land.

Landøvelsen Joint Viking foregår i hovedsak i Troms. Samtidig pågår den britiske marineøvelsen Joint Warrior utenfor Norges kyst. Til sammen deltar 20 000 soldater.

Det er viktig at soldater fra allierte land får erfaring med å operere i nordnorsk vintervær. Det er avgjørende å sikre at vi raskt kan motta alliert militær bistand i en krisesituasjon.

Derfor er øvelsene Joint Viking og Joint Warrior samordnet. Slik styrker vi det operative samarbeidet med Storbritannia, USA og Tyskland som deltar i vinterøvelsene.

ARKTISK: Soldater fra 2. bataljon klargjør for angrep med det panserbekjempende våpensystemet Javelin, under en tidligere Joint Viking øvelse.

Nato-øvelsene har ingen offensive hensikter. Det handler om å kunne forsvare eget territorium og utgjør ingen trussel for andre. God beredskap forutsetter at det gjennomføres jevnlige øvelser med våre allierte. Og for å hindre krig og konflikt må avskrekkingen være troverdig.

Forsvarssamarbeidet i nord har fått et nytt perspektiv etter at Finland og Sverige søkte om medlemskap i Nato i fjor vår. Landene er dessverre ennå ikke blitt medlemmer. De må fortsatt vente på at Tyrkia og Ungarn godkjenner søknadene.

VINTERØVELSE: 339-Skvadronen fra Bardufoss trener under en tidligere Joint Viking øvelse.

Det er likevel ikke for tidlig å forberede seg på at landene blir fullverdige medlemmer. Det operative samarbeidet skal omfatte hele Norden. Sverige og Finland har observatører i Norge og holder dessuten egne øvelser. Neste år planlegges det en enda større øvelse i nord. Da regner vi med at våre nordiske naboer kan delta for fullt som Nato-medlemmer.

Hvis det skulle oppstå en krise hvor Sverige og Finland trenger alliert hjelp vil noen av forsyningslinjene gå via Norge. Vi må være best mulig forberedt på å motta militær bistand og sørge for at dette raskt og effektivt kan videresendes til våre naboer, hvis situasjonen tilsier det.

NYE MEDLEMMER: Statsministrene Jonas Gahr Støre, Sanna Marin og Ulf Kristersson på møte i Helsingfors i november. Finland og Sverige søker Nato-medlemskap.

Det sikkerhetspolitiske landskapet har endret seg dramatisk på grunn av Russlands invasjon av et naboland. Vi må tilpasse oss en ny virkelighet.

Norges sikkerhet er basert på medlemskapet i Nato. Vi forventer at våre allierte kommer oss til unnsetning om nødvendig. Da må også Norge stille opp for våre allierte ved å oppfylle Natos målsetting om å bruke minst to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret. I disse dager diskuterer regjeringen neste års statsbudsjett. Et resultat av dette arbeidet bør være en tydelig plan for å nå toprosentmålet snarest mulig.

