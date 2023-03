Kommentar

Vindmøllene bør få stå

REIN I SOLNEDGANG: Reinbeitene på Fosen skades av vindmølleparkene. Likevel er ikke riving eneste mulighet.

Vindkraftmotstanderne har fått mer selvtillit etter dommen på Fosen. Men halve Norge skal ikke bli et museum.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Må hele Norge nord for Dovre vernes, nå som Høyesterett har slått fast at reindriftssamenes menneskerettigheter på Fosen brytes?

Det kan virke vanskelig å bygge noe som helst. Fra Trøndelag og nordover er Norge et sammenhengende reinbeite.

Kritikere frykter at det blir umulig med næringsvirksomhet i nord.

SNUDDE RUNDT: I løpet av forrige uke gikk energiminister Terje Aasland fra å nekte å anerkjenne menneskerettighetsbruddet på Fosen til å komme med en full beklagelse.

Det er ikke småtteri, men det er samtidig kun seks familier på Fosen som har fått menneskerettighetene sine krenket. Ingen andre.

Dette er første gang staten er dømt i en slik sak. Og årsaken er at vindmøllene truer samenes yrkesutøvelse.

De ødelegger beitet til reinen. Regjeringen burde anerkjent menneskerettighetsbruddet og gjort noe straks.

Likevel er ikke svaret at vindmøllene som står her må rives.

Aktivistene som snudde opp ned på Oslo i forrige uke, krevde det. Men i flere områder på Fosen står det vindmøller uten at det er konflikt. Alt er reinbeite.

I de områdene hvor det er konflikt, vil regjeringen ha tiltak som gjør det mulig å fortsette med både rein og vind.

Tiltakene skal fjerne menneskerettighetsbruddet.

REISER TIL KARASJOK: Jonas Gahr Støre reiser denne uken til Karasjok hvor han torsdag taler i Sametinget. Da vil statsministeren ganske sikkert gjenta beklagelsen.

Og det bør gå.

Høyesterett avslo at å betale samene for vinterforing av reinen var godt nok.

Men kanskje kan det gjøres i kombinasjon med andre tiltak. Det er ikke uvanlig at reineiere lenger nord vinterforer reinen.

Andre beiteområder eller penger er også en mulighet. Høyesterett argumenterer med at vindmøllene gjør det vanskeligere å drive lønnsomt.

Men det kan staten gjøre noe med. Reindrift subsidieres i dag. En forbedring av reindriftsavtalen kan sikre lønnsomheten.

ULIKT SYN: Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger kritiserte i VG i forrige uke Sametinget for å si for mye nei. Hun uttrykte bekymring for næringsutvikling i Finnmark.

Det er en utfordring for den bitte lille, sørsamiske kulturen å leve videre på Fosen. Reinen har for lite vinterbeite. Sørsamisk språk kan forsvinne om samene legger ned.

Men om det blir snakk om riving, vil nye søksmål komme fra vindkraftprodusenter og grunneiere. Det vil hale ut prosessen. Og en ny anleggsperiode for riving vil gå ut over reinen.

Det vil lønne seg å betale ekstremt høye erstatningssummer heller enn å rive møllene. Vi snakke om verdier til mange milliarder som det vil koste hundrevis av millioner å fjerne.

Kanskje kan pengene brukes til flere prosjekter for å føre kulturen videre?

SPISTE FROKOST HOS STØRE: Reineierne på Fosen ble i forrige uke invitert til statsministeren på frokost. Da var Støre klar på at han beklaget menneskerettighetsbrudd.

Norge har flere prosjekter på gang med kraftutbygging i samiske områder. Som Davvi og Laksefjord. På Øyfjellet er vindmølleparken bygget ut, og her venter en rettssak i vår.

Norske Samers Riksforbund kjemper imot vindkraft i samiske områder. Og da myndighetene la frem sitt kart over aktuelle områder for vindkraft, var det til tross for Europas beste vindforhold, lite i nord.

Det ble slik på grunn av liten befolkning, lavt behov, dårlig nett. Men også på grunn av samiske rettigheter.

Men det er ikke alltid slik at samer går imot vindkraft.

I Båtsfjord og Hamnefjell gikk det bra. Her mente reineierne at det var mulig å tilpasse driften, samtidig som de fikk erstatning.

SNUDDE OPP NED PÅ OSLO: I over en uke blokkerte samiske aktivister og naturvernere departementsinngangene i Oslo sentrum. Her blir en aksjonist båret vekk av politiet foran Finansdepartementet.

Norske myndigheter har langt tilbake tatt for gitt at vi oppfyller folkeretten og ikke vært redd for å ratifisere internasjonale konvensjoner. Men siden har vi tapt mange saker, blant annet om barnevern.

Konvensjonen som staten er dømt for å ha brutt, ble nok også sett på som grei. Her står det at minoriteter ikke skal frarøves sin rett til kulturutøvelse. Det er blitt tolket som for eksempel joik og malerkunst. Men FN har definert inn tradisjonelle urfolksnæringer. Og det er reindrift.

Det betyr ikke at Norge er verre stilt enn nabolandene våre her. Finland og Sverige har ratifisert den samme konvensjonen som staten er dømt for å bryte på Fosen.

Finske reindriftssamer har flere ganger klaget på det samme menneskerettighetsbruddet. Det at Norge har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, mens Sverige og Finland ikke har gjort det, er ikke relevant her.

Likevel øyner naturligvis samiske aktivister, vindmøllemotstandere og reineiere nytt håp etter Fosen-dommen.

Dommen skjerper utvilsomt kravene til utredning og saksbehandling.

Men hver sak må ses for seg.

At familiene på Fosen har fått menneskerettighetene krenket, uten at noe ble gjort er alvorlig.

Det betyr ikke at halve Norge blir et museum. For terskelen for å få et menneskerettighetsbrudd er fortsatt høy.