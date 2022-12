Kommentar

En Pepsi Max til meg, takk!

Shazia Majid

ALKOHOLFRITT: Julebord kan bli en prøvelse for de som ikke drikker. Illustrasjonsfoto.

Jeg føler meg aldri så alene som på julebordet når klokken nærmer seg midnatt. Da har de drikkende nordmenn blitt brisne.

«En Pepsi Max», sier jeg og smiler litt brydd.

For jeg som avholds skiller meg så voldsomt ut. Om det er julebord eller andre sosiale lag. Jeg er alltid på utsiden. Her hvor nordmenn vanligvis er. Fine og gode, men litt forsiktige, litt kalde og litt utilpass.

Jeg skal innrømme at jeg lengter inn. Der varmen øker med økt promille. Der klemmene og latteren og dansen sitter løst. Der hemmeligheter deles og bånd forsterkes, hender holdes og tårer tørkes. Og der hierarkiet går i oppløsning.

Et sted der man sjelden er så full at man glemmer hun ene som ikke drikker. Og som man kanskje er litt var på. For hva ser hun? Hva husker hun? Hun muslimen.

Hun som kanskje dømmer hardt når det danses på bordet og en stol går i stykker? Når kolleger kliner, oppgjør tas, og det jaktes etter mer akevitt? Hun prektige og pretensiøse, som antakelig ser ned på den norske drikkekulturen?

Nylig leste jeg om franskmannen som fikk sparken fordi han ikke var «gøyal» nok. Han nektet å delta på fredagspilsen.

Jeg vil ikke være han. Men jeg vil heller ikke drikke.

Så da står jeg der, da. På julebordet, og synger «forelsket i læreren» av full hals. De andre syngende har det hylende gøyalt. Jeg føler meg som en dust. Jeg er klin edru, det ser ikke bra ut. Så jeg går hjem klokken 23.30.

Heller det, enn å få «sparken» fordi jeg ikke er kul nok. (Jeg hadde selvsagt aldri fått sparken. Jeg sparker meg selv ut av en klein situasjon).

Og slik blir det til at jeg som ikke-drikkende bare såvidt får varme hendene på dette sosiale bålet. Det er fint det, men det er ikke fint nok. Det er ikke varmt nok. Jeg er ikke nær nok, tett nok.

PÅ UTSIDEN: Alkohol åpner mange dører. Til prat, vennskap og muligheter - men kanskje ikke for de som er edru.

En av ti norske arbeidstakere sier at de uteblir fra sosiale arrangementer i jobbsammenheng fordi det drikkes. Like mange sier at de føler seg sosialt ekskludert på grunn av alkoholbruk.

Jeg er altså ikke alene når jeg tenker på alt jeg går glipp av. Ikke slike ting man angrer på at man gjorde i fylla, men slike ting som bidrar til å danne limet på en norsk arbeidsplass, eller i en vennegjeng.

Kanskje er det en som har hjulpet den andre hjem. En annen som har fått vite om den forestående skilsmissen til kollegaen. Atter andre som har diskutert problemer og muligheter på jobb. Noen som kanskje endelig har fått vist hva som bor i dem annet enn faglig kompetanse.

Noe er kanskje glemt dagen derpå, men det meste har lagret seg i underbevisstheten. Alkoholen har sine mange ulemper, som fylla og bakfylla. Som helseskader og alle mer eller mindre alvorlige overtramp som kan skje.

Men alkoholen har også sitt eget språk i Norge, særlig i enkelte bransjer. Velger du vekk språket, er du ikke del av samtalen. Du er ikke del av fellesskapet. Da glipper kanskje vennskap, da mister du kanskje muligheter.

For muligheter handler ikke bare om faglig dyktighet det handler også om sosial intelligens. Du skal trives i lag med kolleger, og kollegene dine skal trives i lag med deg.

En gang ble jeg fortalt av en muslimsk bystyrerepresentant i Oslo at han følte seg forbigått i politikken - fordi han ikke drakk. Han var ikke der de uformelle diskusjonene ble tatt.

På et jobbintervju ble jeg spurt om mitt forhold til alkohol og om jeg var villig til å delta på julebord. Jeg nektet å svare på spørsmålet. Jeg fikk aldri jobben.

Det er mulig disse opplevelsene er en enkel unnskyldning å ty til når man ikke når opp.

Men det kan ikke være tvil om at viktige barrierer brytes lettest i lystige sosiale lag. Og du som avholds aldri blir lystig nok. Er du for lystig uten å drikke, er det også galt. for da begår du gjerne en sosial faux pas, en tabbe.

Om det er noe som er verre enn innpåsliten full kollega, er det en innpåsliten edru kollega. Den usynlige meteren er hellig. Selv når pandemien er over.

Men det er jo ikke sånn at nordmenn flest har andre behov enn arten forøvrig. Vi trenger å bli sett, hørt og tatt på av folk vi er glad i. Vi er sosiale dyr. Og mange av oss er oppriktig glad i kollegene. Som vi tross alt bruker mer tid sammen med enn egen mor.

Når nordmenn flest likevel er forsiktige og distanserte i hverdagen, er det fordi de tar det igjen når de er brisne.

Vi andre får sjelden utløp for klemmeren, danseren og lytteren i oss.

Den norske drikkekulturen trenger derfor en endring. Det er alltid lurt med mindre alkohol.

Men det kreves også en gjensidig fordomsfrihet. Ikke alle julebord er fyllekalas som skal boikottes. Og ikke alle edru folk er humørløse.

Det skal være gøy på fest.

Og en edru muslim kan feste. Det kan jeg love deg. Det er bare å komme seg på et pakistansk bryllup. Der det danses, synges og festes helt uten hjelp fra alkoholen.