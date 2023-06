Kommentar

Sannhetens time for Trump

VENTER PÅ SVAR: Donald Trump er tiltalt, men utfallet er i det blå. Her på et politisk møte i Sarasota, Florida, 3.juli 2021.

En svært alvorlig tiltale er lest opp for Donald Trump. Noe lignende har ingen tidligere president opplevd.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kortversjonen Tidligere president Donald Trump møter historisk rettssak med alvorlige tiltalepunkter. Han erklærer seg ikke-skyldig.

37 tiltalepunkter: tiltalt for ulovlig håndtering av graderte dokumenter og sin rolle i stormingen av Kongressen 6.1. 2021.

Trump kan forsøke å utsette saken slik at det ikke faller dom før neste presidentvalg.

Det blir utfordrende å sette sammen en uhildet jury som kan vurdere bevisene upartisk.

Trump kan få flere års fengselsstraff hvis han blir funnet skyldig i noen av de alvorligste tiltalepunktene.

Trump hevder tiltalen er en del av en politisk prosess iscenesatt av Joe Bidens justisdepartement.

Trump har skapt mistillit til både rettsvesenet og valgsystemet. Vis mer

Snart kommer sannhetens time. For Trump og for rettsstaten. Begge blir stilt på prøve i dette historiske rettsdramaet.

Men utfallet er høyst usikkert.

Trump kan bli dømt til mange års fengselsstraff hvis han blir funnet skyldig i noen av de alvorligste tiltalepunktene. Da vil Trump-kampanjens kamprop mot Hillary Clinton fra 2016 - «sperr henne inne» - ramme ham selv.

Trump kan bli frikjent. En annen mulighet er at juryen ikke blir enige i spørsmålet om skyld. Hvis bare ett medlem av juryen mener han er uskyldig, blir det ingen fellende dom. Det blir en «mistrial», en ugyldig rettssak. Da går også Trump fri.

PÅ VEI: Donald Trump vinker til tilhengere på vei til rettsmøtet i Miami.

Jury-utvelgelsen blir et kritisk viktig punkt i prosessen. Det finnes knapt et menneske i USA som ikke har en sterk oppfatning om landets forrige president, enten de er for eller mot ham. Det sier seg selv at aktoratet ønsker helt andre jurymedlemmer enn de Trumps forsvarsadvokater foretrekker.

Det blir en stor utfordring å sette sammen en uhildet jury, som kjølig kan vurdere bevisene og legge egne politiske synspunkter til side.

Aktoratet ønsker å komme raskt i gang. Trump har god tid. Trumps advokater kan forsøke å be om utsettelser, eller på andre måter hale ut tiden, slik at det ikke faller dom i saken før nesten års presidentvalg. Hvis Trump blir valgt til president i 2024 kan han instruere justisdepartementet til å legge bort hele saken.

FORRIGE RUNDE: I mars ble Donald Trump tiltalt i New York i saken som blant annet omhandler såkalte hysjpenger til en pornoskuespiller. Han erklærte seg ikke-skyldig.

Det er ingen juridiske hindringer for at Trump kan stille til presidentvalg, selv om han er tiltalt. En tidligere dømt person kan også være kandidat. Men hva om Trump blir kastet i fengsel og likevel vinner valget? Ingen vet svaret. Det finnes ingen presedens.

Spesialetterforsker Jack Smith har tatt ut tiltale mot Trump. Han fikk i oppdrag av Justisdepartementet å granske Trumps håndtering av graderte dokumenter og hans rolle i forbindelse med stormingen av Kongressen 6.1. 2021.

Det er en helt unik situasjon at administrasjonen til en sittende president, Joe Biden, tar ut tiltale mot en tidligere president, som til alt overmål er Bidens hovedmotstander i det kommende presidentvalget.

Trump bruker dette for alt det er verdt. Det viser, ifølge ham, at dette er en politisk prosess, satt i scene av Joe Bidens justisdepartement. Og svært mange republikanere tror han har rett.

TOK UT TILTALE: Spesialetterforsker Jack Smith ble utpekt av Justisdepartementet for å lede granskingen av Donald Trump.

Juryen skal ta stilling til skyldspørsmålet. Hvis Trump blir funnet skyldig i noen av de 37 tiltalepunktene, er det opp til dommer Aileen Cannon å utmåle straffen. Hun ble utnevnt av Trump, og har ved en tidligere anledning i dokumentsaken gitt Trumps advokater medhold.

Trump er tiltalt for å ha beholdt og skjult graderte dokumenter fra tiden han var i Det hvite hus. Han er tiltalt for å ha avgitt falske forklaringer og for å ha vist sensitive dokumenter til folk som ikke er sikkerhetsklarert. 31 av tiltalepunktene er omfattet av spionasje-lovgivningen.

Det alvorlige i denne saken er påstandene om at Trump ulovlig tok med seg dokumenter som omhandler nasjonal sikkerhet, og at han deretter med overlegg skal ha motarbeidet myndighetenes forsøk på å få disse tilbake.

Trump leverte tilbake noen av dokumentene han hadde tatt med seg på flyttelasset. Disse er da heller ikke tatt med i tiltalen mot ham. Men Trump hadde mer på lager, noe som til slutt ble avdekket da FBI i fjor gjennomførte en razzia mot hans hjem i Mar-a-Lago i Florida.

GRADERTE DOKUMENTER: Da FBI ransaket Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago fant de store mengder dokumenter fra Det hvite hus, inkludert hemmeligstemplet materiale.

Trump refset Hillary Clintons bruk av en personlig e-post-server for å utføre offentlige oppgaver da hun var utenriksminister. Da det ble funnet graderte dokumenter på et tidligere kontor og hjemme hos Joe Biden, mente Trump at det var mye verre enn det som han blir anklaget for.

Biden blir også gransket av en spesialetterforsker. Arbeidet er ikke avsluttet, men i dette tilfellet er det færre dokumenter på avveie og Bidens folk har dessuten hele tiden samarbeidet med myndighetene. Som kontrast har Trump, ifølge tiltalen, motarbeidet, villedet og gitt falsk forklaring.

Trumps justisminister William Barr sier til Fox News at han er sjokkert, både over omfanget og hvor sensitive mange av dokumentene er. Hvis bare halvparten av tiltalen er sann, er Trump ferdig, ifølge Barr.

Mon det.

--Be for Amerika i dag. Vårt rettsvesen er DØDT, skriver Trump til sine tilhengere. Før han ba dem om å sende ham en neve dollar. Og like før han ankom rettsbygningen i Miami la han ut følgende på Truth Social, i store bokstaver: «En av de tristeste dagene i vår nasjons historie».

Trump sier alltid at han er uskyldig, uansett hva han blir anklaget for. Det er hans strategi. Han tar aldri ansvaret hvis noe går galt. Han gjør sin egen sak til nasjonens sak. Han har fått en stor del av det amerikanske folket til å mistro både rettsvesenet og valgsystemet.

Dette er det som er trist. Og det er mer enn trist. Det er et varsel om at demokratiet er i fare.