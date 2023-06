VARME TANKER I VARMEN: – Når jeg soler meg på Aker Brygge med en iskald utepils, sender jeg varme tanker til dere som orker å bo i Bergen, Molde, Frøya, Trondheim, Dovre og Karasjok, skriver Sanna Sarromaa.

Værbitt over vannet

Det finnes steder i dette landet der man virkelig ikke skulle tro at noen kunne bo. Men takk og pris for at de gjør det!

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

«Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet», skrev Bjørnstjerne Bjørnsson med nasjonalromantisk patos i 1859.

Men gjør vi virkelig det?

Det er ganske mange furete og værbitte steder som er krevende å elske. Eller kanskje elsker vi dem først og fremst fordi vi slipper å bo der selv?

Det er jaggu mange steder som er på sitt beste i bilens bakspeil.

Min eldste sønn ble nå ferdig med videregående på Dovre. Dovre ligger omtrent halvveis mellom Oslo og Trondheim, oppå fjellet. Det er stort sett kaldt og jævlig, og langt til det meste på Dovre.

Da sønnen min begynte på skole på dette gudsforlatte stedet, sa rektoren at det var veldig fint på Dovre for der kunne man gå på ski i juni. Hun sa det med stolthet og glede, som om det var en bra ting – noe folk liksom trakter etter og faktisk liker å gjøre om sommeren.

Og kanskje er det nettopp det man må like, å ha ski på beina helt til St. Hans, hvis man skal trives på et såpass avsides sted.

KRONIKØR: Sanna Sarromaa, her på Gran Canaria.

Det er dog ikke mange som gjør det. Det er så få mennesker i Dovre kommune at for en stund siden så kom ordføreren og varaordføreren fra samme familie. De var mor og datter. I små kommuner er det ikke så mange å velge mellom, så man tar det man har.

Det blir ingen forskjell på kommunepolitikk og slektstreff.

Jeg har tenkt på folk på Dovre nå som vi har hatt noen nydelige sommerdager her på sørlige Østlandet. Det har vært sol, varme, korte sommerkjoler og digge paraplydrinker i juni.

Jeg var nylig på en Hawaii-temaparty i beste Bærum. Vi spiste ute i solnedgangen og noen av oss kjølte seg ned i vertskapets svømmebasseng midt på natten. Det var fint lite som skilte Bærum fra Hawaii den kvelden.

Jeg var helt klar til å flytte til Bærum med det samme og suge til meg all den solen jeg har gått glipp av så langt i livet.

Bærum er nemlig en kommune som bare er blitt varmere og tørrere de siste årene, viste VGs fiffige tjeneste der man kan plotte inn en kommune og få sjekket hva klimaendringene har gjort der.

Siden 1960-tallet har temperaturen i Bærum steget med meget behagelige 2,8 grader og det har blitt 19 millimeter mindre nedbør. Ganske digg, ikke sant?

Mens været på sentrale og sørlige Østlandet er blitt bedre og bedre, altså mer sol og mindre regn, har det samtidig blitt mer og med jævlig å bo de fleste andre steder i Kyst- og Nord-Norge.

Regnet som Østlandet har sluppet unna de siste 60 årene, har høljet ned på steder som Sør-Varanger, Steinkjer, Trondheim og Molde – spesielt Molde. Molde har fått 414 mm mer nedbør i året, så jeg i VG.

Og det slutter ikke å regne med det første i Molde. Møre og Romsdal kommer bare til å få mer og mer nedbør frem mot 2100. Med denne bakgrunnen er det for meg helt uforståelig at folk både fortsatt bor i, og flytter til Molde.

Jeg spurte kjæresten min, som er født og oppvokst i Trondheim, men flyttet sørover som værflyktning, hvordan folk orker å bo i Trondheim med det været de har. Trondheim har jo verken ordentlig sommer eller ordentlig vinter – det er bare noe midt imellom hele tiden. Og regn, en god del regn.

Kjæresten min mente det var naturlig seleksjon; folk som ham selv, de værsyke, flyttet vekk, men de som ble igjen, fortrengte det. «Det er jo uansett bare de mest hardføre som holder ut», sa han.

HERDET: – Man må være hardfør for å ha et snev av livsglede og -lyst, hvis man bor på Frøya (bildet), mener Sanna Sarromaa.

Akkurat det tenkte jeg da jeg besøkte Frøya i Trøndelag. Det blåste så inn i granskogen mye at man bare kunne glemme å ha på seg en kjole – eller å beholde en frisyre. Man må være hardfør for å ha et snev av livsglede og -lyst, hvis man bor på Frøya.

På sett og vis beundrer jeg trøndere som orker å bo på regnfulle flatbygder der det er kort mellom senterpartistene. For ikke engang Trygve Slagsvold Vedum klarer å gjøre noe med nedbørmengden, slapset og mørketiden.

Noen fordeler har man selvsagt når det ikke er solgløtt å se. Jeg kjenner en del folk i Finnmark. De ser stort sett ti år yngre ut enn det de egentlig er. Jeg husker en gang da jeg var på foredragsturné i Karasjok og en ung jente kom bort til meg.

Eller jeg trodde det var en ung jente, 17 år kanskje. Men det viste seg at hun var akkurat like gammel som jeg var da – 37.

Hun hadde bare bodd hele livet sitt i Karasjok. Ingen sol, ingen rynker. Og imens løper bærumsfruene til laser og kjemisk peeling for å kvitte seg med solskadene.

En av elevene mine spurte i vinter hvorfor folk gikk på BI i Oslo og betalte masse penger for utdannelsen sin når det fantes en handelshøyskole i Bergen. Jeg sa, som sant var, at ikke alle kom inn på Handelshøyskolen, men at det sikkert også var en del som gjerne ville betale bare for å slippe å bo i Bergen.

Det ville i hvert fall jeg ha gjort, og det har den trønderske kjæresten min også gjort.

REGN OG SKARRING: – Hver gang jeg er i Bergen – og det er heldigvis ikke ofte – lurer jeg på hva som huleste gjør at folk blir boende der, skriver Sanna Sarromaa.

Hver gang jeg er i Bergen – og det er heldigvis ikke ofte – lurer jeg på hva som huleste gjør at folk blir boende der. Jeg får alltid hodepine i Bergen. Jeg vet ikke om det er regnet eller dialekten, eller kombinasjonen, for det går jo ikke an å skille mellom de to. Man blir kontinuerlig plaget med begge deler.

En god venninne av meg i Finland søkte en gang kommunedirektørstilling i Kittilä i Nord-Finland. Kittilä er trolig mest kjent for nordmenn gjennom skisenteret Levi. På jobbintervjuet sa hun: «Når vi har kjempet for hele landet, må det bo folk i hele landet.» Hun fikk jobben.

Dette var i Finland, men gjelder for Norge også. Alle som bor i Nord-Norge og sørger for at russerne ikke overtar, bør få en medalje.

Så dette er ikke kritikk, men tvert imot en ektefølt hyllest til dere som orker å ta hele landet i bruk. Dere som bor på gudsforlatte eller bare regntunge steder, er mine helter.

Når jeg soler meg på Aker Brygge med en iskald utepils med trønderen min neste helg, sender jeg varme tanker til dere som orker å bo i Bergen, Molde, Frøya, Trondheim, Dovre og Karasjok!