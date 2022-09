Kommentar

Dronningen forente britene – i døden som i livet

SKOTTLANDS KRONE: Den eldste av Storbritannias kronregalier ble lagt oppå Dronningens båre under minnemessen i Skottland.

Dronning Elizabeths bortgang i Skottland har satt separatistbevegelsen i sjakk.

Hvem som til sist ender i sjakkmatt, skotske nasjonalister eller storbritiske unionister, gjenstår å se.

Men folkehavet som de siste dager har tatt avskjed med monarken, må forstås som et oppriktig uttrykk for skottenes dypfølte takknemlighet.

Kanskje var det massive oppmøtet i Edinburgh og langs landeveien fra Balmoral mer en siste takk og hilsen til Elizabeth personlig enn en indikasjon på allmenn skotsk omfavnelse av monarkiet.

Kanskje ville Skottland avslutte et langt og gjensidig lykkelig kapittel med anstendighet – før uavhengighetsbrølet på ny gjaller over heden.

Like fullt: I døden som i livet har Dronningen forbundet folk og land.

Hennes siste store gjerning kan vise seg å bli avgjørende for å holde Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland i hop.

Et kongedømme som knaker i sammenføyningene etter brexit, ettersom Skottland ville forbli i EU, og den britiske provinsen Nord-Irland finner stadig flere grunner til å orientere seg sørover, mot den irske republikken.

Selv i Wales har en knapt eksisterende separatistbevegelse vokst fra null til 25 prosent på den tiden Boris Johnson har regjert. Ifølge den konservative avisen The Sunday Times har etterkommeren, Liz Truss, jekket walisiske nasjonalister opp på 30-tallet.

Slike grupperinger, ofte gitt den lettvinte benevnelsen «patrioter», har siden Storbritannias fødsel eksistert i alle øyrikets nasjoner, også den engelske.

Skotter og engelskmenn har vært i tottene på hverandre i uminnelige tider. I perioder har norske konger vært en del av uoverensstemmelsene, men det er en annen historie.

Den nåværende unionen mellom de to land går mer enn fire hundre år tilbake i tid, til 1603, da Maria Stuarts sønn, den skotske monarken Jakob VI, besteg den engelske tronen og ble Jakob I av England og Irland.

Det skotske og det engelske parlamentet forble atskilt i mer enn hundre år etter dette, men i 1707 ble personalunionen formalisert i en realunion, kongeriket Storbritannia.

Senere monarker har vist vekslende interesse for Skottland, det skal sies. Men fra og med viktoriansk tid har herskapelige Balmoral Castle i Aberdeenshire, nord i landet, vært kongefamiliens absolutte favoritt.

Dronning Viktoria var så knyttet til eiendommen som hun på 1850-tallet hadde fått i gave fra sin mann, prins Albert, at da han døde i 1861, trakk hun seg tilbake til Balmoral og tilbrakte årlig fire-fem måneder i det skotske høylandet.

Balmoral er Dronningens private residens, finansiert og holdt ved like av hennes egne midler. Det 26 000 hektar store godset drives som en aktiv landbrukseiendom med nesten 150 hel- og deltidsansatte. Både utvendig og innvendig er stilen gjennomført skotsk, slik den var på dronning Viktorias tid.

Siden Balmoral er blitt overdratt personlig fra én monark til den neste, og ikke omfattes av Kronens reguleringer, oppsto det en delikat tvist i 1936 da Edvard VII abdiserte – og nektet å gi fra seg sine private eiendommer som han hadde arvet. Broren, kong Georg VI – Elizabeths far – måtte derfor kjøpe tilbake alt sammen privat for å kunne beholde det som landsted for monarken.

Etter hvert som man har fått vite mer om dronning Elizabeths helsetilstand, er det lett å tenke at det neppe var tilfeldig at den svekkede 96-åringen valgte å reise til Balmoral i sommer – og bli der.

Det ville vært langt enklere for henne, på alle vis, å forbli i Windsor Castle, hennes permanente hjem etter utflyttingen fra Buckingham Palace for litt over to år siden. Med Dronningens sterke tilknytning til Balmoral, kan hun imidlertid ha tenkt at det var nettopp her hun ville være i den siste time, om det var slik det skulle gå.

Slik ble hun den første monark i Det forente Storbritannias historie til å dø nord for grensen. Hadde hun sovnet inn i England, ville ikke de sterke båndene til Skottland kommet til uttrykk på samme måte.

I stedet har vi fått en påminnelse om hun selv var av skotsk, rojal avstamning – dronningmoren, som også het Elizabeth, var datter av jarlen av Strathmore og Kinghorne i Skottland – og kong Charles har brukt den personlige tilknytningen for å poengtere ikke bare Dronningens nære forhold til det skotske, men også de lange historiske linjer og hvordan begge land deler et felles kongehus.

De skotske nasjonalistenes hovednarrativ er at London er langt unna Lairg, underforstått at Westminster er likegyldig til Skottland. Likevel er det Skottland som har vært nasjonens brennpunkt ved to hovedanliggender i nasjonens historie – i løpet av én uke.

Ettersom Dronningen befant seg på Balmoral, foregikk statsministerskiftet og den politiske maktoverføringen fra Boris Johnson til Liz Truss på skotsk jord. Noen dager senere, på samme sted, avled dronning Elizabeth II. Ved hennes side satt Charles III, Storbritannias nye konge.

Det forente kongeriket fikk ny statsminister og ny monark i Skottland, ikke i London.

Følgelig fant også den innledende avskjed med Dronningen sted i Skottland. Båren som ble fraktet fra Balmoral til Edinburgh var drapert i The Royal Standard of Scotland, et flagg forbeholdt monarken på skotsk territorium.

Den første messen ble forrettet i The Kirk, Den skotske nasjonalkirken, som er presbyteriansk. På Dronningens draperte kiste lå Skottlands krone – den eldste av alle kronregalier på De britiske øyer. Kongekronen er gjengitt på et portrett fra 1503 av kong Jakob IV, mens den nåværende form antas å stamme fra 1540, og skal ha vært brukt av hans sønn, Jakob V.

Dronning Elizabeth har åpnet det skotske parlamentet hvert år siden det ble gjeninnsatt i forbindelse med selvstyrereformene. Her har hun sjarmert alle.

Selv det skotske nasjonalistpartiet, SNP, har for lengst erkjent hennes popularitet.

Før folkeavstemningen om uavhengighet fra Storbritannia i 2014, kunne daværende førsteminister, SNP-lederen Alex Salmond, forsikre velgerne om at et selvstendig Skottland kom til å beholde både kongehuset og pundet.

I århundrer har monarkiet vært det konstitusjonelle limet i Storbritannia.

Med dronning Elizabeths bortgang vil vi få se om det er institusjonen eller monarken som er bindemiddelet.