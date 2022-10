Kommentar

Virker som han finner opp sine egne strømpriser

STÅR IKKE PÅ VILJEN: Næringsminister Jan Christian Vestre sier han ringer rundt til de offentlig eide kraftprodusentene for å få dem til å tilby lave fastprisavtaler til bedriftene.

Næringsministeren mener bedriftene bare kan kjøpe billig strøm. Så enkelt.

På Politisk kvarter tirsdag møtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til debatt om strømstøtte til bedriftene.

Næringslivet er ikke er fornøyd, selv om SV og regjeringen er enig om strømstøtte ut året.

Fastpris er svaret til Vestre, som vil endre skattereglene for å få til det. Han mener bedriftene dermed skal kunne inngå flerårige avtaler med en strømpris på mellom 50 øre og en krone per kilowattime.

Både bedrifter og produsenter sier det er dyrere enn det.

Vestre antydet at kraftprodusentene ikke er til å stole på, at de oppgir for høy pris fremover fordi de forfølger egne interesser. Han driver og ringer dem selv, med klar beskjed om å få ut fingeren, fortalte han.

Han argumenterer med at markedet skal ned og ber alle om å gå inn på internett å se prognosene selv.

– Spotprisen skal godt under kronen om et til to, kanskje tre år, sa Vestre.

FYRER MED KULL: Forurensende kullkraftverk er startet opp igjen på grunn av mangelen på gass. Dette er kraftverket Scholven eid av Uniper i Gelsenkirchen i Tyskland.

Og markedet ser for seg priser ned mot 50 øre. Men det er i 2027. Det er lenge til.

Men før det da?

Markedet priser ifølge Montel en snittpris i NO2 i 2023 på rett over 2 kr/kWh, mens i 2024 ventes det en snittpris på 1,15 kr/KWh. Markedet anslår 0,93 kr/kWh i 2025.

Dette behøver slett ikke å slå til. De kan bli mye høyere. Og mye lavere. Men «godt under kronen om et til to, kanskje tre år» som Vestre sa, er altså i prognosene like under kronen om tre år.

Det er mulig ministeren var så upresis med vilje for å ha sine ord i behold.

Men betyr dette at det går an å få til en masse fastprisavtaler nå på mellom 50 øre og en krone, som han snakker om?

SKIP I KØ: Spania har Europas største mottakskapasitet for flytende gass. Bildet viser tankeren anker Hellas Poseidon i havnen i Tarragona.

Ifølge markedsfolkene som selvsagt ønsker høy pris, kan man få til en tiårig avtale om kjøp av kraft i de tre dyreste områdene i sør til mellom 90 og 100 øre per kilowattime. Men først fra 2026.

Regjeringen på sin side ønsker at bedriftene skal inngå avtaler på fastpris på tre, fem og syv år. Europower skrev i september om at disse kom til å bli dyre.

Og fortsatt ser de avtalene som går over kortere tid ut til å være dyre, fordi alt er så usikkert.

Det er særlig de to neste årene man frykter for.

Strømprisene er rett nok på vei ned, det har Vestre rett i. Særlig har de falt siden august, som bød på grusomme rekorder.

Gassprisen går også ned, sammen med forbruket i Europa. Alt det handler ikke om energisparing, men rett og slett konkurser.

Ved spanske havner er det kø av gasskip som må vente på tur fordi kapasiteten er sprengt og lagrene er fulle. Om mildværet fortsetter kan prisene bli riktig lave, og vi kan til og med få alt for mye gass.

Dermed kan det vel bli lettere å få til fastprisavtalene Vestre ønsker seg?

SKRUR NED VARMEN: I hele Europa spares det på strøm på grunn av de høye stømprisene. Verst står det til i Øst- og Sentral-Europa hvor energifattigdom er utbredt. Også i Storbritannia, hvor bildet er fra, er det ille.

Ja, det ser litt lysere ut for Europa og Norge gjennom vinteren nå enn tidligere i høst. Men det er mye usikkerhet her.

Vinteren 2023 virker å være det mest skremmende nå.

Får vi sprengkulde brukes tyske gasslager opp på et par, tre måneder.

For tiden er de breddfulle av blant annet russisk gass. Men de russiske leveransene kan vi ikke stole på når lagrene igjen skal fylles.

Nå står Russland for ni prosent av gassleveransene til Europa. I fjor leverte de 40 prosent.

Etter hvert som Europa får bygget flere gassterminaler, inngått flere langsiktige avtaler og fått opp kraftproduksjonen, vil det nok bli billigere igjen.

Og fastprisavtalene kan bli lave. Men å få en strømavtale akkurat nå så langt ned som 50 øre for de neste tre år, det virker mest som noe politikerne kan drømme om.