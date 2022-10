NÅR DET ER NØDVENDIG: – Nordmenn, akkurat som franskmenn, streiker når de føler at de ikke blir hørt; når ulikhetene i samfunnet er blitt så store at det føles uutholdelig, og når urettferdigheten føles på kroppen, skriver kronikkforfatteren.

Er Norge i ferd med å bli fransk?

LORELOU DESJARDINS, jurist, forfatter og blogger

Barnehagestreiken trappes opp på torsdag. 2300 ansatte i private barnehager går ut i streik for en mer rettferdig pensjon. Siden det ble brudd i meglingen mellom Private Barnehagers Landsforbund og fagforeningene for 10 dager siden, har antall ansatte i streik bare økt.

Det er fjerde streik i løpet av noen måneder i Norge, etter pilot- og flyteknikerstreikene i juli og lærerstreiken i september.

Hva er det som egentlig skjer? Er nordmenn blitt litt franske?

Har terskelen for å streike blitt lavere, eller er det blitt tøffere forhold i det norske arbeidsmarkedet? Franskmenn streiket mer enn nordmenn i 2020–21. Men nå ser vi at det vi kan kalle «franske tilstander» er i ferd med å komme til Norge.

Arbeidsforholdene er blitt tøffere, og næringslivet møter ikke de ansattes krav om rettferdig lønn og pensjon. Hvis dette fortsetter blir det franske tilstander i arbeidslivs-Norge.

Synes du at jeg overdriver?

Dagens spørsmål: hvor mange tvungen lønnsnemnd-beslutninger skal det tas for at norske arbeidsfolk skal bli like sinte som en franskmann?

STREIKEVILLIGE: Franske arbeidere ved TotalEnergies raffineri i Donges tidligere denne måneden.

Grunnen til at franskmenn streiker mer enn nordmenn skyldes at arbeidslivet i Norge er organisert på et helt annet måte. Forhandlingene her involverer flere og er kompromissbaserte – det som gjerne kalles «den skandinaviske modellen.»

I tillegg er det en mye høyere andel fagorganiserte i Norge – 50 prosent i Norge mot ti prosent i Frankrike. Streikekulturen er blitt en del av franskmenns DNA, fordi mange opplever at de ikke blir hørt med mindre de tar mer radikale grep, som å gå til streik.

Jeg streiket for første gang som 16-åring, fordi skoledirektøren avlyste skolekarnevalet. Han mente at det hele var en distraksjon fra skolearbeidet. Vi var videregåendeskoleelever og mente at det var en fin anledning for å være kreative og få et nærmere forhold til våre lærere. Denne dagen kledde de seg også i kostymer og forholdene på skolene var mindre formelle.

Vi hadde et så stort prestasjonspress at vi mente at vi trengte denne dagen for å kunne slippe oss løs. Alle kom på skolen kledd i svart. Vi bygde en kiste med ordet «karneval» på den, og vi gikk sammen til stranden mens vi sang begravelsessanger istedenfor å møte opp til timene. Vi fikk støtte fra mange lærere som mente at det var bra å komme tidlig i gang med den franske streikekulturen.

Hadde det samme skjedd i Norge? Nei. Norske barn lærer at måten å håndtere slike ting på, er å skrive et brev til skoleledelsen eller en kommunedirektør for å få endret opplegget. Hvis de argumenterer godt, kan de få gjennomslag. I Norge har man tillit til dem som har makt, og respekt for de sårbare som kan rammes.

Men jeg ser at noe har endret seg. Tilsynelatende gode argumenter er ikke nok lenger.

Den skandinaviske modellen svekkes. Det synes som om kompromissbaserte forhandlinger er blitt sjeldnere.

STREIKEKULTUR: 18. oktober tok franskmenn på tvers av yrker og fagforeningstilknytning til gatene for høyere lønninger og mot økte priser.

Sett med mitt franske blikk, mener jeg at konfliktene i det norske arbeidslivet er blitt tøffere. Pilotene måtte motta lønnskutt og en drøy femårsavtale uten ny forhandling – for da «bevarer de den skandinaviske modellen».

Men er det egentlig de ansatte sitt ansvar å bevare denne modellen?

Etter 111 dager, med over 8000 lærere i streik, ble lærerstreiken «løst» ved tvungen lønnsnemnd. Med andre ord – lærerne ble ikke hørt.

Nå er det en ny streik, denne gangen blant de ansatte i de private barnehagene. Dette er også et yrke med flest kvinner, lav lønn, men som samtidig er av samfunnskritisk betydning.

Arbeidsgiversiden har fått et tydelig signal fra regjeringen om at ansatte i samfunnskritiske yrker kan fort bli «tvunget» tilbake i jobb. Vil en barnehagestreik påvirke samfunnet og familiene? Selvsagt! Akkurat som hvis sykepleiere, butikkmedarbeidere og sjåfører som frakter mat til Norge hadde streiket.

Det gir enda mer makt til arbeidsgiverne – ved at de tør å være tøffere i forhandlingene.

Man må huske at ingen går ut i streik med glede. Verken franskmenn eller nordmenn. Ingen våkner en dag med et ønske om å være tverr og sint og kjempe for sine rettigheter med alle virkemidler. Alle ønsker å gjøre jobben sin i et fredelig arbeidsmiljø.

Nordmenn, akkurat som franskmenn, streiker når de føler at de ikke blir hørt; når ulikhetene i samfunnet er blitt så store at det føles uutholdelig, og når urettferdigheten føles på kroppen.

Pilotstreiken er et godt eksempel. De tjener bedre enn de fleste av oss, men de de streiket for rettferdighet. For at kollegene deres skulle få jobbene sine tilbake. For å bevare basale arbeidstagerrettigheter.

Det er krig i Ukraina, høye bensin- og gasspriser og en inflasjon som vi ikke har sett på lenge. Samtidig tjener staten og mange bedrifter godt på krisen.

HEFTIG PROTEST: – I Frankrike har oljeraffineriansatte vært i streik i fire uker nå. Denne streiken er blitt et symbol på den økonomiske skjevfordelingen i landet, skriver fransk-norske Lorelou Desjardins.

I Frankrike har oljeraffineriansatte vært i streik i fire uker nå. Denne streiken er blitt et symbol på den økonomiske skjevfordelingen i landet. Den franske finansavisen Les Echos melder at olje- og gasselskapet TotalEnergies hadde et netto overskudd på 106 milliarder kroner i det første halvåret i 2022.

Burde ikke de ansatte da få en reell lønnsøkning? Det mener mange franskmenn. Den 18. oktober gikk mellom 120.000 og 300.000 franskmenn ut i streik i solidaritet, for rettferdig omfordeling.

Det er ikke helt franske tilstander i Norge ennå. Nordmenn er ikke sinte nok, og har fremdeles stor tillit til myndighetene, heldigvis. Den skandinaviske modellen er fremdeles der.

Men hvis for for mange streiker ender med tvungen lønnsnemnd, og om folk flest ikke føler at de får en reell lønnsøkning, kan nordmenn miste tillit til den skandinaviske modellen og til hele systemet.

Det blir spennende å se hvordan barnehagestreiken løses.