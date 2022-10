Leder

Dette går ut over barna

KRITISK TIL BARNEVERNET: Barnevernsaktivisten Rune Fardal (63) sier han kjemper for menneskerettighetene og at foreldre trenger hans kunnskap.

Voksnes kamp mot barnevernet har gjort livet enda vanskeligere for de mest utsatte og sårbare.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

– Målet er antagelig å få meg i fengsel, sier barnevernsaktivisten Rune Fardal (63), som kaller Faktisk.no og VGs saker om hans kamp mot barnevernet for en massiv «drittpakke».

Selv sier han at han drives av ønsket om å hjelpe foreldre og at han belyser det offentliges overgrep mot enkeltmennesker.

Målet til VG er selvsagt ikke å publisere drittpakker mot noen. Saken er den at Fardal har lagt ut en rekke videoer i sosiale medier om barn og unges privatliv. Over hundre sårbare barn er utlevert og eksponert på internett.

STORE KONSEKVENSER: Thea husker at hun hele barndommen ble utsatt for psykisk og fysisk vold. Men Rune Fardal spredde en helt annen versjon av historien om henne.

Noen av de modige, unge som nå har fortalt sin historie, sier de har stått maktesløse overfor spredning av høyst personlige opplysninger, uten at de har fått komme til orde med sin versjon.

Mange titusen har sett filmer på internett om barnas liv, som hovedpersonene ikke kjenner seg igjen i. I sosiale medier har det blitt spredd barnevernshistorikk og diagnoser. Fardal har delt informasjon om påstått vold og seksuelle overgrep.

«Thea» forteller til VG at hun hadde en voldelig far som ble dømt for å ha slått henne. Men i Fardals versjon kom det aldri frem.

Som vi har sett, innrømmer Fardal nå at noen av videoene han har lagt ut med barns personlige opplysninger, er uheldige. Jurister mener også det han har gjort kan være ulovlig.

– Det kan ha blitt gjort feil i intervjuet. At det kanskje aldri burde vært ute, og at jeg burde stilt andre spørsmål, sa Fardal om hans publisering av «Theas» historie. Han har slettet denne videoen.

Fardal bør slette alle filmene. Det i seg selv er ikke nok til å bøte på skadene som er påført sårbare mennesker. Men det er en start.

Vi mener selvsagt ikke at barnevernet skal slippe kritisk blikk. For også dette er et område hvor det gjøres feil. I det siste er det for eksempel avdekket at barnevernet har gjort for lite i Bergen, noe som var så alvorlig at byrådet gikk av.

Vi skjønner også at foreldre som blir fratatt barna, naturlig nok fortviler og vil søke hjelp der de kan finne den.

Men den hjelpen bør de får annet sted enn hos barnevernsmotstandere på nett.

For uansett hvilken side man ser denne saken fra, så har denne virksomheten gått hardt ut over dem alle parter hevder å ville beskytte. Nemlig barna selv. Og det er den største tragedien her.