Nå må «Jern-værhanen» levere

Storbritannias nye statsminister Liz Truss (47) kan komme til å overraske sine kritikere. Men enda mer sine egne tilhengere.

Ifølge hennes forgjenger både som partileder og utenriksminister, William Hague, har ingen britisk statsminister stått overfor så sammensatte utfordringer siden Winston Churchill.

Ingen Tory-leder har vært mindre ønsket av sine egne heller, og Truss blir den første til å nå toppen uten å ha majoritetsstøtte fra hverken parlamentsgruppen i Westminster eller majoriteten av medlemsmassen i eget parti, ettersom 18 prosent av dem avsto fra å stemme.

I et øyrike med 67 millioner innbyggere, har knappe 81 000 velgere – langt de fleste godt voksne, velstående hvite menn i Sør-England – utsett Liz Truss som landets nye statsminister. Ingen kjenner mer på dette tankekorset enn Liz Truss selv.

Uten et personlig mandat, ervervet gjennom et ordinært parlamentsvalg, vet hun at det blir ekstremt krevende å mobilisere politisk støtte for virkningsfulle tiltak mot den eskalerende energi- og levekårskrisen, økende inflasjon og en økonomisk nedtur som ifølge Bank of Englands direktør er forsterket av brexit.

Samtidig er Liz Truss den mest erfarne topp-politiker siden James Callaghan (1976-79) til å innta 10 Downing Street. Han var lenge kjent som den eneste statsminister som også har bekledt regjeringens tyngste taburetter i henholdsvis finans-, innenriks- og utenriksdepartementet.

Truss var inntil nylig utenriksminister og har i tillegg vært justisminister, handelsminister og miljøminister, samt visefinansminister. Mens hennes meritterte Labour-forgjenger hadde ulike ministerposter under Harold Wilson, har hun sittet sammenhengende i regjering i åtte år under tre ulike statsministre.

Legg så til hennes aktive brexit-motstand, og vi ser konturene av en politiker som ikke bare har overlevd fem departementer og tre regjeringssjefer, men som har visst å lese både politikken og byråkratiet med stor tilpasningsevne. Noen vil kalle det opportunisme, andre pragmatisme.

Det er uansett en fleksibilitet som står i kontrast til den rigide ideologiske iscenesettelsen under lederskapsduellen med Rishi Sunak, der hun også bokstavelig har forsøkt å fremstille seg selv i Margaret Thatchers avlagte gevanter.

Som britiske økonomer har påpekt er det en helt feilaktig parallell, ettersom hennes skattekutt-linje minner mer om Ted Heaths mislykkede motkonjunkturpolitikk på tidlig 70-tall enn «Jernkvinnen» Thatchers «tæring-etter-næring»-tilnæring, som blant annet førte til at hun justerte opp skattetrykket i 1981.

Liz Truss’ stadige u-svinger og tilbaketog samtidig som at hun ønsker å fremstå som en ny Thatcher, har gitt henne økenavnet «Jern-værhanen» i fransk presse.

Det er neppe så ondsinnet sagt som det er ment, for å låne ord av Ivar Eskeland.

Men det kan også gi henne det manøvreringsrommet hun trenger for å lose løsninger gjennom et parlament, der et motvillig flertall i det Tory-dominerte Underhuset kan vise seg å bli hennes største problem.

