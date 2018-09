FERDIG MED KRYSSEKSAMINERINGEN: Forsvaret til Eirik Jensen (t.h.) er ferdig med utspørringen av Gjermund Cappelen (t.v.) i vitneboksen. Foto: Tore Kristiansen

Enkel match for Gjermund Cappelen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Forsvaret til Eirik Jensen er ferdig med utspørringen av den korrupsjonsdømte politimannens banemann. Gjermund Cappelen har svart godt for seg.

Publisert: 28.09.18 21:14

Jensens tre forsvarere har prøvd fra alle vinkler. De har løftet frem motstrid, brukt antydningens kunst, så argumentert og prosedert.

Gjermund Cappelen har hatt et svar på det meste. Han innrømmer å ha løyet. Men han har ofte en grei forklaring. Han vil ikke eller tør ikke dra samarbeidspartnere ned i søla. Det er forståelig.

– Å være kriminell slik jeg har levd hele mitt liv er så på sidelinjen av samfunnet som det går an å leve, du bryter lover og regler, det er så dysfunksjonelt som det går an. Du lyver hele tiden, sa Cappelen, som var i gang med å gi nok et av sine små grunnkurs i kriminalitet.

Da virket det som de krympet seg ved forsvarerbordet. Den drevne skurken klarte å latterliggjøre spørsmålene. Cappelen fikk muligheten til å forklare dem de enkleste ting, som hvordan livet er i fengsel, hvordan reglene er for brev- og besøksforbud og at han også sender tekstmeldinger som ikke er i kode.

Om dette var grilling, var det på lav varme.

Da det ikke var andre måter igjen å få satt Cappelen fast på, lanserte forsvaret til slutt en flunkende ny teori.

Den om den store konspirasjonen, om at tjenestemennene som avhørte Cappelen tilsynelatende er de ekte kriminelle. At de lokket Cappelen til å snakke om Jensen. Eller at de samarbeidet med Cappelen om å knekke Jensen. Eller at Cappelen hele tiden planla å bruke Jensen som sin coverhistorie. Juryen kan bare plukke og matche.

Men dette skjedde ikke uten oppstyr i lagmannsretten.

– Prøver du til å lure tiltalte til å forklare seg annerledes, sa aktor Alfheim.

– Dette er ren argumentasjon og ikke et spørsmål, sa dommeren.

– Det var ingen coverhistorie jeg kom med til politiet, det vet jo alle, sa Cappelen.

Men Jensens forsvarer Thomas Randby måtte fortsette den tunge jobben.

- Et nytt bevistema er om det skjedde etter samarbeid mellom Cappelen og politiet om Jensen, sa Randby.

– Såpass ja, spenstig, svarte Cappelen.

Det han svettet var selvtillit. Forsvaret virket mer og mer motvillig.

Men Randby viste til det gale de mener skjedde i de første samtalene Cappelen hadde med politiet , da Cappelen navnga Jensen og snakket om samarbeidet.

Cappelen la tørt til fra vitneboksen at politiet faktisk teipet de samtalene. Du kan selv høre samtalene på VG.no, og se om du finner en konspirasjon.

Det vil selvsagt være en politiskandale om Jensens gamle fiender i politiet har slått seg sammen med en narkosmugler for å ta rotta på Jensen.

Mer komplisert ble det da forsvaret - i spørsmål rettet til Cappelen - forsatte å snike inn sine teorier om hvordan Cappelen har brukt Jensen som coverhistorie. Tanken ser ut til å være at Cappelen i alle år hadde en slik historie klar i tilfelle kriminelle fikk nyss i at han tystet til Jensen. Da skulle han presentere en fabrikkert historie samt fabrikkerte bevis om at Cappelen og Jensen møttes fordi de smuglet narkotika sammen.

Da Cappelen ble arrestert, skal han så ha brukt denne historien også overfor politiet.

Noen spørsmål oppstår raskt: Hvorfor fabrikkerte han i så fall ikke et helt vanntett bevis? Og hvordan skulle en slik coverhistorie frikjenne Cappelen? 20 år med hasjsmugling inkriminerer ham.

Men vi vet at Cappelen fortalte at han hadde en korrupt politimann på innsiden av ligaen. Og at han satt på beviser.

Løgn og fantasi, har forsvarer John Christian Elden ment. En annen kjent teori er at det er sant.