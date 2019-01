KILOKAMP: – Så for å gjøre noe, veide jeg meg i morges. Og så viser det seg at jeg veier 9,6 kilo mindre enn for 16 måneder siden, skriver Kristin Oudmayer.

Debatt

Nesten ti kilo mindre, dere!

Her er noen ord om et av våre siste tabuer: Overvekt.

Publisert: 03.01.19 10:51 Oppdatert: 03.01.19 11:21







KRISTIN OUDMAYER, forfatter

Jeg har en fantastisk fastlege. En modig fyr som for 15 måneder siden turde å sette ord på elefanten i rommet: At jeg hadde hatt godt av å gå ned i vekt. Det medførte en berg og dalbane av følelser.

Litt lettelse, men mest av alt sjokk og skam, det innrømmer jeg. Én ting er å vite selv at man trenger å gå ned i vekt (jeg er min største kritiker), noe annet at andre påpeker det.

I løpet av disse månedene har jeg vært gjennom flere kriser på det private plan, og innsatsen har vært så som så. Jeg kuttet raskt ut sukkerholdig drikke, smør, brød i ukedagene og erstattet det med lettprodukter og kjøleskapsgrøt hver morgen.

les også Kroppen min: Naturlig, uretusjert og naken

Likevel vokste selvforakten mer enn motivasjonen. Ikke bare var jeg ikke nok tilstede for de nærmeste og gjorde ikke jobben min godt nok, men jeg var også feit og dum. Jeg har tross alt studiepoeng i kost og ernæring!

Jeg har hele mitt voksne liv vært frodig, men det har ikke vært til hinder. Jeg har hatt en kropp som har virket og godt, og jeg har følt meg både flott og sexy tross kiloer for mye.

Men jeg kjente på et tidspunkt ikke dette lenger, men kun skam og en følelse av å være klumsete og at jeg opptok plass. Så jeg sluttet å veie meg. Orket ikke lenger møte dette. Det var for mye annet som var vanskelig.

Men så går tiden, og jeg begynner å få hodet over vannet. Innser med det at jeg ikke kan ha det slik lenger. Skjønner at jeg må gjøre noe for ikke å miste meg selv helt. Jeg er vanligvis uredd og en som gjerne går ut og tar verden med storm, men jeg strevde med å finne tilbake til den versjonen av meg selv.

les også Schmeichels datter ble mobbet for vekten – slik gikk hun ned 30 kilo

Så for å gjøre noe, veide jeg meg i morges. Helt overbevist om at jeg veide mer enn før praten med fastlegen – til tross for kommentarer om smalere midje og at jeg må ha blitt tynnere, fra flere.

Og så viser det seg at jeg veier 9,6 kilo mindre enn for 16 måneder siden. Nesten ti kilo mindre, dere.

Og nå sitter jeg her, skremt over hva jeg har vært i stand til å innbille meg selv og hvor langt nede jeg har vært på grunn av det, og tenker at i morgen skal jeg faen meg (beklager banninga) gå i kjolen som henger innerst i skapet og dessuten begynne å se meg i speilet.