Med politianmeldelsen av den slibrige tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete har saken om Sp-toppenes fuktige hyttetur til Sverige tatt en ny og skjerpende omdreining.

At Senterpartiet er blitt nødt til å bringe dette inn for politiet betyr at den eller de som sto bak den nedrige handlingen ikke har våget å ta ansvar for egne gjerninger. Det er ikke akkurat noen karakterstyrke for en politiker.

Fornektelse og konsekvent fortielse har gjort det ekstra vanskelig for festdeltakerne å innrømme skyld. Vi forstår at det kan innebære en sosial belasting. Dersom avsenderen er en aktiv politiker kan det også få karrieremessige konsekvenser. Det er likevel noe patetisk over voksne menn som drikker seg fulle, begår dumheter og deretter ikke har rygg til å stå for det de har gjort.

Det finnes tilgivelse for det meste, ikke minst i politikken. Det ville det også gjort her. Men det inngir hverken tillit eller tilgivelse å skylde på andre for å redde sitt eget skinn. Hvordan kan vi som velgere ha tillit til noen som går og gjemmer seg når det røyner på?

Denne saken kunne vært løst med en angrende samtale eller ydmyk melding til fornærmede dagen derpå. I stedet har den ynkelige strategien med kollektiv ansvarsfraskrivelse revet opp gamle sår fra den offentlige maktkampen mellom nestleder Ola Borten Moe og tidligere partileder Liv Signe Navarsete .

Det er uforskammet overfor hun som tapte den interne striden, og det er særdeles dårlig gjort overfor de av turkameratene som hverken har sendt noen sjikanerende tekstmelding, eller antas å ha vært uvitende om det som skjedde. Hva slags venner er det som utsetter hverandre for vanære på denne måten?

Den obskøne meldingen til Liv Signe Navarsete kan ikke avskrives som «fyllerør», eller at «andre har fått verre meldinger». Hverken lovens bokstav eller alminnelig folkeskikk tar hensyn til inntaket av akevitt.

Omstendighetene tilsier tvert om at dette er digital mobbing, noe politikere ellers mener samfunnet skal slå hardt ned på. Meldingens innhold var seksualisert krenkende, opplagt nedsettende og særs kvinnefiendtlig. I tillegg handler dette også om identitetstyveri, ved at noen har utgitt seg for å være eieren av mobiltelefonen og Messengerkontoen som skamløsheten ble sendt fra.

Denne saken kommer ikke til å gå over av seg selv. Den vil forfølge alle impliserte inn i nominasjonsprosesser og fremtidige søknader om verv i partiet. På kort sikt vil dette først og fremst stille spørsmålstegn ved integriteten til Ola Borten Moe og hans nære allierte som befant seg på den famøse hytteturen. På lengre sikt vil et manglende oppgjør med egne partitoppers trakassering av en avgått partileder kunne utløse en tillitskrise som river Sp i filler. Mer er i spill enn en tekstmeldingforfatters tapte ære.