SKEPTISK: - Til slutt finner man sikkert en hval som er full av armbånd også, skriver Bjørn Røst Kjørmo. Han er ikke overbevist om at armbånd er løsningen på plastproblemet.

Ikke mas mer om plast i havet! Jeg har armbånd!

debatt

Publisert: 05.05.18 08:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-05T06:58:27Z

Facebookfeeden min går varm om dagen. Plutselig skal alle rydde havet for plast. Nå selges det armbånd i bøtter og spann, verden over. Slik kan du og jeg vise at vi bryr oss. Med armbånd blir du en del av gjengen, men armbånd kan umulig være løsningen!

BJØRN RØST KJØRMO, blogger på brk.blogg.no

Det er mye plast i havet, og mer blir det! Hver dag! Jeg har lest meg litt opp. Sett litt film. Litt forskjellige tall finnes, men noe som går igjen er et utslipp på 15 tonn plast i minuttet. På verdensbasis. Det betyr 900 tonn i timen. 22 500 tonn i døgnet. 8 212 500 tonn i året. Det må man kunne kalle et relativt stort utslipp.

Hovedproblemet i havet er mikro og nanopartikler av plast. Partikler på under 5 mm. Disse ser vi lite til, men de finnes overalt, og går inn i næringskjedene.

Vi vet at ca. 60 % av plastutslippet i havet kommer fra India. Vi vet at 10 elver i verden står for ca. 90 % av utslippene til verdenshavene. Vi vet at det vi holder på med vil ramme livet på jorden i generasjoner fremover. Vi vet at vi blir populære, med armbånd rundt håndleddet.

Blir det hastemøte i FN om plast i havet?

Nei da. Hastemøte holdes når det går rykter om et gassangrep i Syria. Da blir det action fra verdens ledere øyeblikkelig. Da viser man hva som kan utrettes med dagens teknologi. Det kan presisjonsbombes. Missiler kan skytes ned mens de er i lufta. Det er null problem, og ingen snakker om hva det koster.

Skikkelige renseanlegg i de 10 mest forurensende elvene, det er derimot komplisert!

Oppsamling av plasten som tross alt er synlig på havoverflaten er også komplisert. Selv om havstrømmene har samlet det i store sammenhengende flak, så fiskes det ikke opp. Verdenssamfunnet avventer, mens plasten dag for dag brytes ned i mindre artikler.

På Facebook promoterer et selskap som heter 4 Ocean seg kraftig for tiden. De selger armbånd, og rydder visstnok både hav og strender.

Ifølge hjemmesiden deres, vil de per solgte armbånd plukke opp 1 pound med plast.

1 pound er 453 gram. Armbåndet koster bare 20 USD, ca. 155 kroner. Vi kan forenkle regnestykket litt. Vi sier at 1 pound er 0,5 kg 4 Ocean plukker da altså 1 kg plastikk for hvert 2. armbånd de selger. Per minutt blir det sluppet ut 15 tonn plast. Det er 15 000 kg. For å plukke 15 000 kg må det selges 30 000 armbånd.

For å få til 1 minutt med nullutslipp, må 4 Ocean selge armbånd for 4 650 000 kroner. 1 time nullutslipp blir 279 000 000 kroner.

Det må være god business å late som man utgjør en stor forskjell. Noen tjener seg søkkrike. For inntektene 4 Ocean har, kunne de sysselsatt enormt mange i India. Da kunne man stoppet utslipp. Men, man selger definitivt flere armbånd om det plukkes plast blant bikinikledde amerikanere på en strand i Florida. Da blir plastplukkeren litt hverdagshelt i tillegg.

Jeg tror ikke at havet blir særlig mye renere om alle går rundt med armbånd fra 4 Ocean. Tvert imot. Jeg tror armbånd blir en sovepute. Man betaler, og tenker at noen jobber med saken. Til slutt finner man sikkert en hval som er full av armbånd også.

Jeg tror det er enkelt å på verdensbasis stoppe de største utslippene av plast. Hvis vi vil.

Når utslippene har stoppet blir det mer virkningsfullt å rydde.

Jeg tviler på at det står på pengene. Det står på viljen! Viljen hos styrende myndigheter verden over. En kan spørre seg hvem som betaler dem for å lukke øynene ...

Denne artikkelen handler om Plastavfall

Facebook

SoMe