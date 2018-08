VIL FJERNE SKATT: NHO-sjef Kristin Skogen Lund og sjeføkonom Øystein Dørum mener hele selskapsskatten bør fases ut. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Dårlig forslag fra NHO

leder

Publisert: 01.08.18 05:18

MENINGER 2018-08-01T03:18:40Z

I en tid da politikere fra venstre til høyre bekymrer seg over økende ulikhet, kommer NHO med et forslag som vil forsterke problemet.

For NHO vil ikke bare redusere selskapsskatten, de foreslår å fjerne hele skatten, ifølge Dagens Næringsliv. Årsaken er blant annet at den er vanskelig å kreve inn og slår urettferdig ut i dagens globaliserte samfunn hvor kapital lett kan flyttes over grensene.

Det er noe i det. Men Norge, med vår råvarebaserte og stedfaste økonomi, bør ikke lede an i et race mot bunnen. Vi trenger ikke gå foran i en skattekonkurransen mellom land.

Så er det slik at alle skatter har negative bieffekter. Og det finnes argumenter for å sette ned selskapsskatten. Scheel-utvalget pekte på internasjonaliseringen da de foreslo å sette den ned til 20 prosent, mot dagens 23, etter reduksjon fra 27 de siste årene.

Men når vi fjerner skatter må inntektene nødvendigvis hentes inn på annet vis. Det er en av grunnene til at flere eksperter kritiserer NHOs forslag. Som NHH-professor Jarle Møen sier til DN , vil det være vanskelig å fjerne hele selskapsskatten uten å måtte øke skatter som har større negative effekter.

Det er mulig NHO har tatt så kraftig i med håp om å ha et godt utgangspunkt for forhandlinger. Men de sier likefullt at de vil ha bort hele skatten. NHO mener både formuesskatten og selskapsskatten bør fjernes, fordi det vil gi økt effektivitet, økte investeringer og flere arbeidsplasser. Det er plausible argument, selv om forskningen ikke gir ubetinget støtte for påstandene.

Det pussige denne gangen er at NHO også bruker fordeling som argument. NHO skriver nemlig i sitt Økonomiske overblikk at skatten ikke har gitt de ønskede «fordelingsvirkningene» myndighetene har håpet på.

Det er helt riktig. Ulikheten mellom folk øker i Norge og i stort sett alle land vi liker å sammenligne oss med. Problemet bekymrer politikere fra venstre til høyre, og det er med god grunn.

Hvorfor NHO snakker om fordeling samtidig som de tar til orde for å fjerne disse skattene, er vanskeligere å forstå. Det eneste som er en helt sikker effekt av å fjerne selskaps- og formuesskatt, det er at ulikheten øker.