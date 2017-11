Nytt håp for Norske skog

leder

Publisert: 27.11.17 03:17 Oppdatert: 27.11.17 03:18

MENINGER 2017-11-27T02:17:04Z

Redningsaksjonen i Norske Skog har stadig endt i nye utsettelser. Men nå synes en løsning å være nærmere.

Før helgen tok nemlig sagaen en ny vending da Kjell-Inge Røkkes Aker og hedgefondet Oceanwood slapp nyheten om at de ønsker å kjøpe opp papirfabrikkene i Norske Skog . Redningsplanen som styret i Norske Skog har jobbet med i lang tid, vil i tilfelle gå i vasken, selskapet vil antakelig begjære seg konkurs og aksjene blir verdiløse.

Alle aksjonærene og de usikrede kreditorene vil dermed tape pengene sine. Styreleder Christen Sveaas er selv en av de mange som risikerer et tap, etter at han kjøpte seg opp i selskapet i august. Men til E24 sier Sveaas at han ikke angrer: – Absolutt ikke. Jeg er skogeier og er opptatt av at vi har skogindustri i Norge, og jeg er glad for at Norske Skogs operative enheter nå får solide og pengesterke eiere i Oceanwood og Aker.

Når så mange norske politikere har engasjert seg for å redde Norske Skog, er det jo nettopp på grunn av arbeidsplasser og norsk skogindustri. Og en konkurs i konsernet fremstår nå som en løsning for å redde den lønnsomme delen av virksomheten.

Nå er det riktignok flere hindringer på veien før den nye planen kan bli realitet. Det knytter seg flere usikkerhetsmomenter til Aker og Oceanwoods plan. Men om det går slik som Sveaas skisserer, kan produksjonen på fabrikkene fortsette. Det betyr videre drift av to norske papirfabrikker som tjener penger. Og det bør være godt nytt for hele Norge og alle som jobber i Halden og Skogn.

Om dette skulle bli løsningen, trengs det nok likevel ytterligere konsolidering i bransjen. Papir er ikke plutselig blitt gullkantet. Kjell-Inge Røkke er heller ikke kjent som en eier som kjøper et par fabrikker og sier seg fornøyd med det. Han er naturligvis ute etter å tjene penger. Omstillingene er neppe over med dette, det må nok de ansatte være forberedt på.

Men forutsetningene for å lykkes er nå mye bedre enn det ville vært om vi valgte å gjøre det mange politiker krevde i valgkampen: De ville ha en statlig redningsaksjon. Men det er ikke oppskriften på å lykkes med omstilling, tvert om. Det er en svært mye bedre løsning om fabrikkene får en sterk eier som tar risiko med egne penger, har godt med kapital og som kan industri.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!