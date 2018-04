Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Svenske tilstander

kommentar

Publisert: 12.04.18 12:30 Oppdatert: 12.04.18 12:49

Nobelprisen i litteratur for 2018 tildeles Svenska Akademien for den aristokratiske splatterfarsen «De Aderton», en ublu berettelse om åndgemeng i Føydalhemmet.

Neida, den gjør ikke det . For dramatikeren Lars Norén har skrevet utfyllende om hva som skjer i den dysfunksjonelle overklassen. Og Strindberg kvitterte ut «Spöksonaten» allerede i 1907.

Det mørke drama som utspiller seg i litteraturens høyborg i Stockholm er dessuten så grense- og sjangeroverskridende at det ligner mer på noe fra reality-universet til Donald Trump enn sofistikert salong-samtale om fortjenstfull diktning.

Dette har skjedd:

Svenska Akademien, den nobleste av alle Nobelkomiteer – ikke bare fordi den tildeler verdens mest prestisjefulle litteraturpris, men også fordi det er en ærverdig akademisk institusjon stiftet av kong Gustaf III personlig i 1786 – er i dyp krise.

Faktisk den mest alvorlige noensinne. Og det sier ikke så rent lite.

Gjennom sin 232-årige historie har Akademien – også kalt De Aderton (De atten) – overlevd medlemmer som har konspirert mot den svenske tronen og blitt dømt til døden; man har overkommet svindlere med spillegjeld, dokumentfalsknere og Flaggpunchmarinerte friherrer. Man har taklet rene imbesille, skamløse døgenikter og aristokrati med et selvbilde større enn intellektet.

Trolig har man også forholdt seg til uartige relasjoner hvor menn har oppført seg som overklassemenn alltid har tillatt seg å gjøre. Men etter #metoo -vannskillet kan ikke engang Svenska Akademien late som ingen ting.

Det offentlige bråket startet før jul, da avisen Dagens Nyheter avslørte at en mann med tilknytning til den svenske Nobelkomiteen var anklaget av 18 kvinner for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. Mannen, som bare er kalt «Kulturprofilen», benekter alt.

Så er det kommet frem at han og kona, som er identisk med et medlem i Svenska Akademien, har mottatt penger fra De Aderton i form av driftsmidler til en kulturklubb ekteparet driver.

Hun har altså bevilget et årlig pengebeløp til seg selv, noe som er i strid med Svenska Akademiens habilitetsregler.

I tillegg har flere kilder fortalt at «Kulturprofilen» ved syv tilfeller har lekket hvem som får Nobelprisen i litteratur før vinneren er blitt offentliggjort. Dette peker tilbake på hans hustru, som er underlagt et strengt taushetsregime i henhold til De Adertons nedfelte lover , de såkalte Statuttene. De er like gamle som Svenska Akademien selv, og forvaltes av institusjonens høye beskytter: Kungen av Sverige.

Kulturprofilen Jean-Claude Arnault er en nær venn av flere medlemmer i Svenska Akademien. Han er gift med poeten Katarina Frostenson som sitter på akademiets 18. stol.

En av De Adertons mest kjente profiler i senere år, er litteraten Horace Engdahl. Han var frem til 2009 akademiets faste sekretær (ständige sekreterare), det vil si talsmann og primus inter pares , fremst blant likemenn. I et oppsiktsvekkende innlegg i Expressen nylig tok han et rasende oppgjør med dem som har fremsatt sex-anklager mot Arnault og – ikke minst – de i Svenska Akademien som har tillatt seg å fremme kritikk mot ekteparet.

Nå er situasjonen den at tre av Akademiens mest kjente og erfarne medlemmer har trukket seg i protest. Fra før står to stoler tom når De Aderton samles. Forsvinner en til er de ikke beslutningsdyktige.

Og dette er mer uhørt enn det kan høres. For enkelte er det et større svik mot den historiske institusjonen at noen våger å melde seg ut, enn at en kulturprofil skal ha plapret om Nobelprisvinnere og angivelig begått seksuelle overgrep. De Adertons medlemmer er nemlig utnevnt på livstid og har ikke lov til å slutte.

De skal heller ikke kritisere hverandre. Tvert imot er det tradisjon for at medlemmene, som er valgt av hverandre, også er dype og inderlige beundrere av hverandre. Det er halve vitsen.

Svenska Akademien er en elite, fra eliten og for eliten. De har vært opphøyet og uangripelige. Men ikke mer, når det kommer til stykket, enn at Horace Engdahl i nevnte Expressen-kronikk valgte å forklare sine frafalne kolleger hvor lusne og rabiate de var som hadde forlangt at alle kalamitetene rundt Kulturprofilen og hans kone måtte få konsekvenser.

Engdahl toppet innlegget med å utnevne sin etterfølger i rollen som De Adertons faste sekretær, Sara Danius , til den mest mislykkede i Akademien siden 1786.

Som svar på tiltale kom et motinnlegg fra en av de tre som sist fredag trakk seg, Kjell Espmark, som mente Engdahls utfall var «det falskeste og nedrigste» han hadde lest i hele sitt liv . Dagens Nyheter skrev deretter på lederplass at det var en interessant betrakting ettersom Espmark er professor i litteraturvitenskap og spesialist i sammenlignende studier.

Den infame ordkrigen mellom dignitærene i Svenska Akademien er underholdende for svenske avislesere. De noble honoratiores på parnasset viser seg like hevngjerrige og smålige som alle andre, om ikke verre.

Expressen: «Team Engdahl vs Team Danius»

Ukvemsordene avslører hvordan De Aderton i bunn og grunn ser på seg selv og sin ufeilbarlighet. Ifølge DNs lederskribent «en slags kulturens ridderorden», som nå rives i filler innenfra av spenningen mellom en elitistisk forakt for den vulgære samtiden og en fremtvunget tilpasning til de sosiale medienes tidsalder.

Svenska Akademien har hele tiden vært full av seg selv, men nå har det tydeligvis rent aldeles over for enkelte medlemmer som i en misforstått kamp for å bevare De Adertons integritet og uavhengighet har påført institusjonen sår det kan bli vanskelig å hele. Manglende vilje til å rydde opp har skapt indre ubalanse.

Akademien har utad fremstått som en stolt gallion, et regalskip for fulle seil. Men det var også Gustav II Adolfs orlogsfartøy «Vasa». Det kullseilte i Stockholms havn og sank fordi det manglet stabilitet.