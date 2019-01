STUNT: – Yousef Hadaouis stunt i Satiriks har altså ikke ødelagt debatten, men åpnet den, i mange retninger, mener Nordbø. Foto: Skjermdump, NRK

Roser komikerens Dagsnytt 18-stunt: – Her blir det priser!

– Hva fan er vitsen med å være komiker hvis du ikke irriterer noen?

DAGFINN NORDBØ, satiriker

Han som spør, er Herodes Falsk. Og man blir irritert når en komikergærning forstyrrer Den Nye Gudstjenesten, også kalt #dax18. Her har skravleklassen slanget seg på Boliasofaen for å nyte sin daglige dram av Sannheten, og så kommer dette? Det er alarm! Det er utålelig at noen kan finne på å forstyrre dette hellige ritualet. Det blir nok fakkeltog.

For, av et innslag på ti minutter, føkket komiker Yousef Hadaoui opp en ørliten snutt av en debatt om ekskludering av kvinner og brune nordmenn i humorbransjen. Han røret ett minutt før han ble pælmet ut, så debatten ble ikke spolert, bare litt ufokusert på grunn av den corny oppførselen. Men ok, hadde Yousef vært flink bisk, ville nok ikke Trond Kvernstrøm sluppet så billig unna peset mot den nye Humorprisen. Han fikk jo lov til å ytre at kritikken er et «hylekor». Og ja, hva er galt med hylekor? Hylekor er bra, det. Hylekor forandrer verden.

Arrangørene gjorde noen grandiose tabber, så Gutteklubben Hvit & Artig stakk hjem med alle troféene. Det retter de opp til neste år.

Hindret stuntet debatten? Nei. Det var utvilsomt Yousef som fikk saken til å ta fyr i mediene – for det er jo sjofelt gjort når en journalist og et par debattanter får noen sekunders ubehag på direkten. Alle mediene kjørte saken umiddelbart. Det var på håret at ikke terrortroppen ble tilkalt, fyren var brun og kunne sikkert uttale Allahu Akbar presist. Det ble verdens beste promo. Programleder Espen Aas tok det med stoisk ro, og han overlever nok. #dax18 også, fred være med dem, men kanskje ikke med filmregissør Nina Grünfeldt, som fredag morgen doserte snurt på NRK P1 Nyhetsmorgen om «den ENOORME fallhøyden Satiriks-gjengen nå har før premieren i kveld», på grunn av sin sølle sabotasje av en radiodebatt.

Fnis.

Etter Sigrid Bonde Tusvik s vulkanutbrudd i Dagbladet og Yousefs stunt, eksploderte saken i alle tenkelige medier, og de konstruktive resultatene er allerede her: Komikerkometen Arman Surizehi er nå invitert inn i juryen, for eksempel – en mann hvis youtubekanal og antall følgere og streams gruser de fleste sammenliknbare norske hvitingers. Både Humornieus Morten Ramm og Trond Kvernstrøm har på rekordtid kommet med betydelige innrømmelser, og åpnet både dørene og hjertene sine. Storslagent. Åpne lommeboka også, da - eller søk noen kulturmidler. Satire er kultur, faktisk. Og som den hvite, suksessfulle, mannlige 38-årige manusforfatter Magne Ravlo Stokke innrømmet i Dagbladet: «Følelsen av å være utenfor og ikke slippe til og bli inkludert på ordentlig rammer de som faktisk står utenfor – og det gjør jo ikke jeg.»

Nei, det har ikke vært sånn heller, hvis vi ser litt på historien. Siden humorbransjen begynte å ese ut på 90-tallet, har hvit maskulin ensretting vært normen. Alle lignet på hverandre, også i humoren. Damene var... utenfor, da som nå.

For hvordan var det å være kvinne i humorbransjen på begynnelsen av 00-tallet? Sånn passe: Den nordnorske komikeren Trude Mette Johansen ville i 1999 sette opp et one-woman standupshow, i så fall Norges første. Hva skjedde? Mannlige etablerte komikere advarte henne: «Neineinei, det er altfor tidlig at en kvinne kan finne på å gjøre noe sånt alene.» Dette var velmente råd, eller mansplaining, som det heter i dag, fra komikermenn som i dag er latterlig rike. Men Trude Mette ga pokker og satte opp «Ka fan e galt med å være sexsymbol?» på Smuget. Der dundret det og gikk i tre måneder, og så dro hun på turné over hele landet.

Som kvinne skulle du være steintøff for å stå imot ensrettingen og monopoliseringen, spesielt når man var noe så fremmedkulturellt som en finnmarking og en pakistaner. Du skulle bli holdt utenfor. Men både Johansen og Shabana Rehman ga blaffen, gikk sine egne veier, og lyktes.

Yousef Hadaouis stunt i Satiriks har altså ikke ødelagt debatten, men åpnet den, i mange retninger. Komiker Lars Berrum skriver i VG: « ...det at det er få profilerte kvinnelige initiativtakere for klubbkvelder og konsepter på de små scenene i Norge, både ubevisst og bevisst, skaper et guttemiljø i form av humor og rekruttering.»

Dæng.

Når det gjelder de brune komikerne, må jeg få anbefale radioinnslaget på NRK Radios «Med All Respekt», der en bannende Abu Hussain sørger for at den hundsede Yousef nok en gang blir kjeppjagd ut av et radiostudio. Filmsnutt finnes på Facebooksiden. Forresten, det første stuntet gjort av en «innvandrer-komiker» i Norge ble utført av Zahid Ali . Han lot falle en bemerkning på TV2s «Rikets Røst» om at han ville bombe Operaen. Han fikk sparken, TV2 måtte punge ut for bota på 40.000 - men derfra gikk det bare oppover med Zahid.

Var stuntet gøyalt? Kritikken var jo enstemmig «Uff, dette var da ikke morsomt». Så? Det er ikke alltid et stunt fungerer humoristisk umiddelbart. Ikke alle skjønte hva Andy Kaufman drev med heller, og Yousef er uttalt fan av ham.

Men så har vi Nina Grünfeldt igjen: – Lage god humor er vanskelig. Det er ikke alltid det går hjem, og det var dette et eklatant eksempel på. Jasså, du. Stuntmakere kan ha andre agendaer enn å få det til å «gå hjem». Satirikere kan faktisk være smartere enn det. De kan for eksempel være ute etter å lure folk. Som «Satiriks På Ekte».

Premieren på programmet beviste det. Alle ble lurt. Alt falt på plass. Det er ikke å ta munnen for full å si at dette er den stiligste og smarteste TV-satiren på år og dag her i landet. Med programmets ultramoderne form beviser de at NRK fremdeles kan når de vil. De neste 11 episodene gleder jeg meg virkelig til.

Mur opp langstrakte peishyller, for her blir det priser!