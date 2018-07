VALGVINNER: Andrés Manuel Lopéz Obrador feirer valgseiren i Mexico City. Foto: PEDRO PARDO / AFP

Til venstre i Mexico

Publisert: 03.07.18 10:32

MENINGER 2018-07-03T08:32:28Z

Donald Trumps nabolag består av liberale og sosialdemokrater. Canada og Mexico velger en helt annen politisk kurs enn USA.

I Canada hadde de konservative makten frem til 2015 da de liberale med Justin Trudeau vant valget. Sør for Rio Grande vant venstresiden en stor seier søndag. Mexico har hatt konservative presidenter inntil Andrés Manuel López Obradors knusende valgseier søndag.

I Canada forsvarer den liberale statsminister Justin Trudeau alt Trump forsøker å rive ned, som handels- og klimaavtaler. Obrador lover en sosial revolusjon i Mexico og på valgvaken ropte hans tilhengere: Ja, vi kan. Det minnet om Barack Obamas seiersnatt i 2008, ikke om Trumps i 2016.

Trump var et outsider som kapret det det republikanske parti. Obrador har vært en ledende politikere i flere tiår. Han har en fortid i venstrepartiet PRI og det sosialdemokratiske PRD, men gjennombruddet kom med et nytt parti. De siste fire årene har Obrador bygget opp en suksessrik politisk bevegelse, Morena, som har engasjert en stor skare av frivillige landet over.

Populisme er ikke forbeholdt høyresiden. I Frankrike slo liberale Emmanuel Macron knock out på etablerte politiske og partier på høyre- og venstresiden. Det politiske etablissement i Mexico hadde ingenting å stille opp mot Obradors venstrepopulisme. Trump feide til side tradisjonelle republikanske kandidater og slo insider Hillary Clinton på målstreken. Macron, Obrador og Trump er svært ulike politisk, men representerer alle et oppbrudd med det bestående. Det er også et uttrykk for velgernes dype mistillit til velkjente politikere og gamle partier.

Obrador lover store sosiale reformer og kamp mot korrupsjon og vold. Det oppsiktsvekkende er at han har like stor oppslutning blant rike som fattige. Korrupsjon og utrygghet angår alle. Obrador vant fordi velgerne syntes han hadde størst troverdighet i de viktigste sakene.

I fjor var det 29.168 drap i Mexico og voldsspiralen fortsetter i år. Omfattende korrupsjon hindrer økonomisk vekst og utvikling. Flere presidenter før ham har forsøkt å håndtere Mexicos alvorlige og kroniske problemer uten å lykkes. Det blir svært krevende for Obrador i innfri sine løfter.

I tillegg har han fått en ny utfordring i nord, med Trumps murbygging og trusler mot frihandelsavtalen med Mexico og Canada. Obrador sier at han ønsker et forhold til USA basert på «vennskap og respekt». Etter at Trump kom til makten har det vært lite av begge deler.